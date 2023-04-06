Как считать налог на наследство

Существует ли налог на наследство

Пункт 18 ст. 217 НК четко определяет: что бы человек ни наследовал, налогом это не облагается. Это касается как имущества и недвижимости, так и денег или акций.

Также неважно, кем является наследник по отношению к умершему – близким родственником или другом.

Отражать новое имущество, полученные деньги, акции или вклады в декларации тоже не нужно.

Исключение из всех правил – наследуемая интеллектуальная собственность.

Налог 13% придется заплатить, но не со стоимости авторских прав или патента, а с полученного дохода от них. К такой собственности относятся:

патенты;

книги;

фильмы;

рукописи;

музыкальные записи;

произведения искусства;

программы для компьютерной техники.

Налог на наследство действовал до 2006 года. Тогда в зависимости от степени родства наследники уплачивали от 5% до 20% от стоимости имущества.

Этот налог больше не действует, его заменила госпошлина. В бытовой речи этот сбор как раз и называют налогом на наследство.

Нужно ли платить госпошлину

Налог заменила госпошлина при вступлении в наследство. Ее размер:

0,3% для близких родственников – супруг, дети, родители, внуки, дедушки и бабушки, братья и сестры;

0,6% – другие наследники.

Максимальный размер пошлины – 100 тысяч рублей.

Кроме того, уплачивается 600 рублей за принятие мер по охране наследства.

Помимо этой суммы нотариусу придется заплатить также за услуги технического и правового характера – от 1 000 до 5 000 в зависимости от региона. Отказаться от этих услуг почти невозможно.

От уплаты пошлины освобождены:

наследники счетов, премий, страховых выплат, пенсий, вкладов;

лица, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;

несовершеннолетние дети, внуки и другие наследники (на момент смерти наследодателя);

герои РФ и СССР;

ветераны Великой Отечественной войны, иных боевых действий;

служащие по контракту, военнообязанные;

кавалеры Орденов Славы;

инвалиды I и II групп;

люди с диагностированными психическими расстройствами.

Зависит ли сумма налогов от вида наследования

Получить наследство можно по завещанию и без него. Однако на сумму госпошлины или других налогов на наследство это не повлияет.

Наследование по завещанию

Завещание – это не просто последняя воля собственника имущества, но и важный документ. Поэтому важно правильно его оформить.

Оставить наследство можно частями и разным людям – например, сбережения оставить супруге, недвижимость детям, а произведения искусства музею. Ограничений здесь нет.

Документ обязательно заверяется у нотариуса, если вы находитесь в России, или в консульстве, если вы за пределами страны. ,

Родственники и другие претенденты, принявшие наследство, имеют право распорядиться им как угодно: пользоваться самим, продать, подарить или пожертвовать на благотворительность.

Наследство недействительно, если в нем указаны:

не вся собственность;

кандидаты, лишенные права наследования.

Также нельзя завещать имущество, приобретенное в браке (без брачного договора).

Наследование без завещания

Если умерший не оставил нотариально заверенного завещания, то наследование происходит по очередности:

первая очередь: дети, родители и супруг;

вторая очередь: бабушки и дедушки, сестры и братья;

третья очередь: дяди и тети первого порядка (родные братья и сестры родителей);

четвертая очередь: прадедушки и прабабушки;

пятая очередь: двоюродные бабушки, дедушки и внуки;

шестая очередь: двоюродные дяди и тети, племянники;

седьмая очередь, она же последняя: мачеха, отчим, пасынки и падчерицы.

Сожители и родители, лишенные родительских прав или не платившие алименты, наследниками стать не могут.

Если наследники первой очереди отсутствуют, не могут или не хотят участвовать в распределении имущества, нотариус обратится к родственникам, которые относятся ко второй, третьей очереди и так далее. Если законные наследники так и не будут найдены, имущество станет выморочным.

В этом случае жилое помещение, земельный участок, здания на нем, любые объекты недвижимости или доля в них переходят в собственность муниципалитета, а все остальное – Российской Федерации, то есть государству.

Далее имущество могут выставить на торги либо оставить на балансе.

Распоряжаться унаследованным можно через полгода после кончины наследодателя.

Получив имущество по завещанию или по закону, вы заплатите только пошлину при оплате услуг нотариуса. Нотариус уточнит реквизиты и точную сумму, которая зависит от характера собственности.

Нужно ли платить налог на наследство, если решили его продать

Если вы продали имущество, которое унаследовали, нужно заплатить НДФЛ 13%, как и с продажи любой другой вашей вещи. Однако есть нюанс.

Если после вступления в наследство прошло больше 3 лет, уплачивать налог не придется.

Чтобы рассчитать срок владения, нужно учитывать эти обстоятельства:

период владения отсчитывается с даты смерти собственника , а не с даты принятия (разница в шесть месяцев);

совместное имущество, унаследованное женой после смерти мужа (или наоборот), принадлежит ей с момента приобретения , а не смерти совладельца;

жилье, купленное совместно с наследодателем по договору долевого участия, принадлежит наследнику с момента приобретения первой доли.

Как законно уменьшить налог на наследство

Снизить налогооблагаемую сумму и НДФЛ можно в любой момент благодаря имущественному вычету.

1 млн руб. вычитают из стоимости жилого помещения и земли;

250 000 рублей – из стоимости другого имущества (транспортное средство, гараж, предметы роскоши и так далее);

налогооблагаемую базу можно уменьшить на размер расходов, если наследство получено от близкого родственника. К примеру, наследодатель купил землю за 700 тыс. рублей, а наследник после смерти собственника смог продать участок только за 500 тыс. рублей. В этом случае НДФЛ платить не придется;

сумму расходов, которые понес наследник (например, уплаченная пошлина), также можно вычесть из налогооблагаемой суммы. Потребуется документальное подтверждение.

Пример расчета

Александра в 2021 году получила в наследство после смерти матери квартиру стоимостью 2,8 млн рублей.

В 2022 году она ее продала за эту сумму, но так как не прошло 3 лет, ей нужно заплатить НДФЛ 13%. Чтобы снизить налог, она вычла 1 млн рублей из 2,8 млн. Плюс при вступлении в наследство девушка уплатила госпошлину в размере 8 400 рублей.

Получается, что заплатит она 232 908 рублей вместо 364 000 (13% от 2,8 млн). На вычете Александра сэкономила 131 092 рубля. И так со всем проданным имуществом.

К примеру, если бы Александре досталась в наследство не квартира, а норковая шуба за 300 000 рублей, то НДФЛ она уплатила бы не с этой суммы, а с 50 000 рублей, так как вычет для движимого имущества позволяет снизить налогооблагаемую базу на 250 000 рублей.

Нужно ли заполнять налоговую декларацию после получения наследства

Если вы планируете оставить наследство себе для личного пользования, то декларацию подавать не нужно. Это касается как недвижимости, так и движимого имущества.

Однако если вы будете продавать наследство, то заполнить 3-НДФЛ нужно, чтобы получить вычет и уменьшить налог. Сделать это можно по истечении года, когда вы продали недвижимость.

Подтвердить нужно будет также факт продажи имущества: потребуются копии договора купли-продажи. Причем если имущество продается по цене ниже, чем ее изначально купил наследодатель, придется также предоставить чеки или другие подтверждающие документы с первоначальной покупки.

Декларацию можно распечатать и заполнить вручную, а также онлайн в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» или «Госуслуги».

3-НДФЛ подается до 30 апреля года, следующего за тем, когда вы продали имущество.

Например, если вы продадите доставшуюся в наследство машину в 2023 году, декларацию нужно будет подать в 2024 году.

Как уплачивать налог на наследство: памятка