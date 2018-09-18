Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

Найти адекватного работодателя не так-то просто, резюмирует наша читательница, которая ищет место главбуха. В процессе поиска работы женщина столкнулась с разными странностями потенциальных работодателей, которые предъявляют к соискателю своеобразные требования.

Историей своих собеседований она поделилась с коллегами в теме «Мои круги ада при поиске работы». В ходе обсуждения другие главбухи рассказали о своем опыте прохождения собеседования.

Итак, представляем вашему вниманию подборку из 7 странных собеседований для главбуха.

1. Как не платить налоги

Звонок-приглашение на собеседование. Приезжаю, там рекрутер-психолог, ее задача найти диру главбуха, который бы подошел ему по темпераменту и характеру. Общаемся, заполняем психологический тест и о чудо, я ему подхожу идеально. А он душка человек, этакий толстячок весельчак, ну может ножкой топнуть, но тут же все плохое забывает. Ок, договариваюсь на встречу с этим милым человеком.

Приезжаю, сидит здоровенный мужик, с бандитским лицом и золотой цепью размером с палец. И говорит мне такой, слушай, я короче хочу платить белую з/пл, но не хочу платить налоги, ты мне вот скажи как это сделать. При этом он ел!!! Я сказала, что законно никак, на что указали на дверь

2. Детство главбуха

Собеседование в аутсорсинговую фирму. Меня спросили, в какие кружки я ходила в детстве, как я отношусь к лихачам на дороге, какие книги я читаю, и попросили назвать проводку по реализации товаров.

3. «Богатые» бизнесмены

Директор и главбух приехали в кафе, где я обедала, потому что у них, видите ли, не убрано в офисе. Подъезжает хендай солярис, из него выходят мужчина и женщина в спортивных костюмах, но у директора под олимпийкой рубашка. Ок, заказали кофе, спрашиваю, чем вы занимаетесь. А они говорят — судостроением!!! У них 15 человек строят корабль, сейчас еще 10 человек с Украины приехали и живут пока в газели.

Им нужен хороший главбух, чтобы нарисовать им оборотки для заказчика и главное, чтобы показать этого главбуха заказчику.

Все это время я думала, заплатят ли они за свой кофе, в итоге заплатили и мы разошлись.

4. Текучка кадров

Компания полностью белая, 3-х этапное собеседование, последний этап — проверка на полиграфе. Но меня хотели взять без полиграфа, а жаль, очень мне было интересно.

Очень хорошая з/пл, и все на регламентах, инструкциях, аудиторы свои, но... уходит главбух и начальник юр.отдела. Гендиры меняются по два раза в год, а контрактная база по сайту госзакупок на 200 млн, что для компании в 100 чел очень мало.

5. Незаконная оптимизация

Бойкая контора, которые не то, что серые, а почти черные. Директора крайне жадные на налоги, налоговая уже их разматывает, но они упорно сидят в красном поле. Из 100 чел оформлены 20 с з/пл по 12 тыс руб. НДС занижен в 4 раза!! Хотят главбуха, чтобы за скромную з/пл работал в этом г...

6. Работа от рассвета до заката

Компания богатая и крутая. На собеседовании 3 мужчины и женщина-экономист. Наверное, это просто совпадение, что у них два буха и они обе увольняются. Мне говорят, тема оптимизации для вас закрыта, вы об этом знать не будете. Вам возьмут помощника на обороты 1,5 ярда и 200 чел народу, но вам надо быть готовой к переработкам, а если вы не готовы, то это формальный подход к работе и нам такие лодыри не нужны.

При этом при мне курили постоянно, а потом сказали, что я конечно не огонь, но мой профессионализм их подкупает.

7. Тайна, покрытая мраком

Первое собеседование с HR-менеджером, небольшая дежурная анкета, озвучивают причину поиска нового главбуха и примерную зарплату. Ни на один мой конкретный вопрос по работе, включая ПО, ответить не могут, т.к. HR не в курсе, но обещают ответить на мои вопросы на втором этапе собеседования.

Второе собеседование с финдиром, ни на один мой вопрос по-прежнему не отвечают, опять звучит обещание ответить на мои вопросы на следующем собеседовании. При этом, после вопроса «вела ли я черную часть» и моего ответа «нет», вижу потерю интереса в глазах.

На третью часть марлезонского балета я не поехала.

Итог

Так что же наша читательница, нашла себе работу главбуха? Да, нашелся-таки адекватный работодатель.

В итоге всей этой свистопляски с полиграфами, тестами с чернильными пятнами, хамством и спортивными костюмами, только в одной компании меня посадили за 1С и попросили найти ошибки и провести так сказать мини-аудит, в итоге эта аутсорсинговая компания сделала мне предложение и я согласилась, хоть и душа к аутсору не лежит. — labaluzska

А вам приходилось бывать на странных собеседованиях и общаться о странными работодателями? Поделитесь с нами своими историями.