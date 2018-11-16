«Ночной бухгалтер». Кто и когда выдаст вам электронный паспорт (плюс СНИЛС, ИНН и права). «Альфа», полегче!

Сегодня «Ночного бухгалтера» пишу я, Борис Мальцев. Наш главред Марина Снеговская устала, я отпустил ее в отпуск. На полдня.
Про «Альфу»Марина вчера долго выслушивала от пиарщика из «Альфа-банка» претензии о том, что мы разместили материал из Телеграм-канала. Там в нелицеприятном контексте упомянута «Альфа».
Банк потребовал снять публикацию. Я бы им ответил «воу, полегче», но Марина – интеллигент и просто сказала «нет» и попросила комментариев. Их не дали.
И вот во что это все вылилось.
Про «Сбер»К 2024 году удостоверения личности станут новыми: электронный документ заменит привычный паспорт, СНИЛС, ИНН и даже права.
Возможно, новый документ будет выдавать Сбербанк.
Так что мы собираем прогнозы и слухи не только про «Альфу», вы не думайте.
Про пенсионеровМинимальная пенсия в 2019 году вырастет на 120 рублей. Но не для всех.
Заживем!
Про предпенсионеровВласти, в запале, уже не знают, что еще придумать ради защиты трудовых прав этой категории.
На этот раз идея такая: заставить работодателей резервировать под них 2 % рабочих мест.
Про приставовСобрали истории, где приставы, словно герои американских боевиков, доблестно ловят должников: в Ютубе, парикмахерской и подворотнях.
Всех с пятницей! И еще улыбнитесь анекдоту про самозанятых.
Про имущественные вычеты и НДФЛМы обновили калькулятор имущественных вычетов. Он теперь считает в три раза выгоднее.
Ваш ToT