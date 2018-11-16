Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Кто и когда выдаст вам электронный паспорт (плюс СНИЛС, ИНН и права). «Альфа», полегче!

Иллюстрация: Борис Мальцев / Клерк

Сегодня «Ночного бухгалтера» пишу я, Борис Мальцев. Наш главред Марина Снеговская устала, я отпустил ее в отпуск. На полдня.

Про «Альфу»

Марина вчера долго выслушивала от пиарщика из «Альфа-банка» претензии о том, что мы разместили материал из Телеграм-канала. Там в нелицеприятном контексте упомянута «Альфа».

Банк потребовал снять публикацию. Я бы им ответил «воу, полегче», но Марина – интеллигент и просто сказала «нет» и попросила комментариев. Их не дали.

И вот во что это все вылилось.

Про «Сбер»

К 2024 году удостоверения личности станут новыми: электронный документ заменит привычный паспорт, СНИЛС, ИНН и даже права.

Возможно, новый документ будет выдавать Сбербанк.

Так что мы собираем прогнозы и слухи не только про «Альфу», вы не думайте.

Про пенсионеров

Минимальная пенсия в 2019 году вырастет на 120 рублей. Но не для всех.

Заживем!

Про предпенсионеров

Власти, в запале, уже не знают, что еще придумать ради защиты трудовых прав этой категории.

На этот раз идея такая: заставить работодателей резервировать под них 2 % рабочих мест.

Про приставов

Собрали истории, где приставы, словно герои американских боевиков, доблестно ловят должников: в Ютубе, парикмахерской и подворотнях.

Всех с пятницей! И еще улыбнитесь анекдоту про самозанятых.

Про имущественные вычеты и НДФЛ

Мы обновили калькулятор имущественных вычетов. Он теперь считает в три раза выгоднее.

Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

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