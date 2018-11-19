Должность – одинаковая, зарплаты – разные. Что делать?

Итак, ст. 22 Трудового кодекса РФ определяет, что работники должны получать равную оплату за равный труд. Значит, должна быть одинаковая зарплата для одинаковых должностей. Если в компании 20 юристов, надо их принимать по одной ставке. Оправдать различия невозможно, и закон не дает никаких инструментов.

Эта норма остается большой зоной риска для работодателей. Дело не только в штрафе до 50 тыс. рублей на юридическое лицо, на основании ст. 5.27 КоАП РФ. Инспекция по труду может дополнить: «...доплатить до самого высокого уровня за все время работы сотрудника, включая уволенных». И если в компании «вилка» в окладах на одной должности большая, легко посчитать сумму доплаты. К тому же, в последнее время сотрудники все чаще обращаются в суд с заявлением, что его коллега работает на той же должности и получает больше.

Приведу один из примеров из открытых источников. По итогам проверки в филиале ООО «ИКЕА ДОМ» инспекторы выявили ряд нарушений. В штатном расписании указана разная оплата труда за работу по одинаковым должностям. Компания нарушила ст. 22 ТК РФ, ей предписали привести расписание в соответствие с законом, установить равную оплату за выполнение одинаковой функции (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2011 № 33-16864).

Увы, соблюдать требование закона непросто. Причина понятна: компании, принимая новых сотрудников, вынуждены следовать за рынком труда. Зарплата новичков может не соответствовать окладам уже действующих на той же должности. Можно привлечь специалиста за более низкую или высокую зарплату. Равность труда тоже померить сложно. Наиболее частые критерии оценки — эффективность и опыт, на чем и основывают повышение оклада. Ясно, что тот же юриста с 5-летнем стажем в компании знает и понимает больше, чем новый сотрудник.

Складывается практика определения оклада в соответствии с квалификацией, выработкой. Там, где можно оценить показатели, это сделать проще, а например, для дизайнеров, юристов, программистов — сложнее. Ожидания по зарплате могут отличаться и в регионах. Между прочим, Москва — не самый высокооплачиваемый регион, Север и Дальний Восток — исторически имеют более высокие зарплаты, покрывающие дороговизну проживания. Но закон, увы, это не учитывает, и менеджер по продажам в столице должен получать столько же, сколько в Якутске.

Что же делать, когда компания хочет платить объективные деньги и если должности по сути одинаковые, а зарплата разная? Да, зарплата может зависеть от квалификации, сложности работы и т.д. Еще в 2011 г. Верховный Суд РФ в определении от 06.04.2011 N 3-Г11-7 указал, что закон обязывает устанавливать одинаковый оклад на одной должности и с одинаковой квалификацией, а при различиях в квалификации и оклады могут отличаться. Эти различия могут быть оговорены надбавками. Например, за знание иностранного языка, стаж, образование. Все это легитимно, но не универсально. Не всегда доход может зависеть от квалификации.

Во-первых, можно просто сделать отличия в названиях должностей, например, когда сотрудники работают с разной категорией товара или секторами продукции. «Спецификация» определит нагрузку, которая и обоснует разницу в окладе. Это устанавливает ст. 56 ТК РФ, в соответствии с которой работник принимается по должности и ее название определяет трудовой функционал. Но многие предпочитают подходить детальнее. Здесь важно понимать, как описана трудовая функция в компании. А делать это прямо обязывает та же ст. 56 Трудового кодекса. Она может быть описана несколькими фразами в договоре или подробно в должностной инструкции.

В практике BLS был кейс, когда за 1,5 месяца создано 960 уникальных должностных инструкций. Разбираясь в задаче клиента, мы выяснили, что у каждого сотрудника есть своя специфика. Она может зависеть от разных вещей: с какими брендами работает человек, какие каналы сбыта использует, в каком регионе трудится. Так, очень распространенная должность — торговый представитель. Но в Москве он может координировать 15 точек продаж, а в регионе — всего 3-4. Как в таком случае может быть одинаковой зарплата?

Для таких случаев эксперты BLS создали методику создания должностных инструкций, которые всегда будут обоснованием разной зарплаты. В этом и помогает правильная инструкция.

Что это значит? Меняя только название должности, вы создаете иллюзию, меняя инструкцию — точно следуете закону. Для этого нужна не очень общая и не слишком детальная инструкция. Фраза «контролирует товаропоток» — общая, а «обязан выложить полку на товар» — очень конкретная.

В обоих ситуациях будет сложно применить взыскания к работнику или каждый раз подписывать у него изменения. Поэтому в документе нужна «средняя» фраза — «выполняет план мероприятий, направленный на контроль количества товаров на полках по всему ассортименту».

Кстати, зачастую именно непрозрачность схему становится поводом для жалоб персонала. Люди просто не понимают, почему коллегам на такой же должности платят больше, а сотрудники Управления персоналом об этом не говорят. Поэтому, пожалуй, главная задача HR — общаться с людьми, объяснять систему начисления зарплаты, премирования и т.д. Открытость почти всегда устранит любой назревающий конфликт по поводу неодинаковых зарплат.

Безусловно, и ГИТ, и сотрудник хотят соблюдения законодательства. Компании для решения вопроса нужны определенные ресурсы, но в итоге бизнес получит и большие плюсы. Это и более простая система сокращения штата без вопросов преимущественного права, и увольнение за неисполнение обязанностей — за виновные действия, а не по соглашению сторон с бюджетом. Инвестировав в вопрос должностных обязанностей, компания быстро вернет свои вложения.