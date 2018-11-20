Налоговый контроль по-новому: камералки, допрос свидетеля, истребование документов

03.09.2018 вступил в силу Федеральный закон № 302‑ФЗ, который в том числе меняет подходы к отдельным вопросам налогового администрирования. Первоочередными мерами, по мнению разработчиков новшеств, являются:

– сокращение сроков камеральных проверок;

– изменение предмета повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации;

– введение новой процедуры оформления результатов дополнительных мероприятий налогового контроля.

Об этих и других новшествах налогового законодательства – в предложенном материале.

Новый срок камеральной проверки – два месяца

Согласно общему правилу срок проведения камеральной проверки любой налоговой декларации – три месяца со дня ее представления (); также – в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с, декларации по НДС.

Теперь камеральная налоговая проверка на основе декларации по НДС, документов, представленных в налоговый орган, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, проводится в течениедвух месяцев со дня представления такой налоговой декларации (п. 2 ст. 88 НК РФ).

При этом для иностранных организаций, состоящих на учете в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ, сроки камеральной проверки декларации по НДС остались прежними – шесть месяцев.

Но в этой «бочке меда» есть и «ложка дегтя». В случае если до окончания камеральной налоговой проверки декларации по НДС налоговым органом установлены признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе принять решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки. Срок камеральной налоговой проверки может быть продлен до трех месяцев со дня представления декларации по НДС (за исключением камеральной налоговой проверки декларации по НДС, представленной иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ).

Новые положения п. 2 ст. 88 НК РФ применяются в отношении камеральных налоговых проверок, проводимых на основе деклараций по НДС, представленных в налоговые органы после дня вступления в силу Федерального закона № 302‑ФЗ, то есть после 03.09.2018.

Безусловно, сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС позволит добросовестным налогоплательщикам быстрее использовать возмещенные из бюджета денежные средства в своем бизнесе, что положительно скажется на развитии отдельных компаний и экономики страны в целом. Можно предположить, что следующим шагом в этом направлении будет сокращение до двух месяцев сроков камеральной проверки и остальных налоговых деклараций.

При этом вызывает вопросы норма о продлении до трех месяцев камеральной проверки декларации по НДС в случае установления налоговиками признаков, указывающих на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах. То есть речь идет не о нарушениях, которые выявлены в ходе камеральной проверки, а о «признаках, указывающих на возможные нарушения». Законодатель не определяет понятие данных признаков, соответственно, налоговики будут трактовать его по‑своему. Судя по всему, если налоговикам лишь что‑то «померещится», то срок проверки будет продлен.

Кстати, нет и механизма продления срока до трех месяцев: как налогоплательщик узнает об этом? Будет ли он уведомлен о причинах продления? Установлено только, что решение о продлении срока камеральной проверки принимается руководителем налогового органа или его заместителем. При этом ничего не сказано о том, что данное решение будет направляться и в адрес налогоплательщика.

Уточненная декларация: новый предмет проверки

Согласнодо рассматриваемых изменений повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика могла проводиться в том числе налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании решения его руководителя (заместителя руководителя) – в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверялся период, за который представлена уточненная налоговая декларация.

Законодатель изменил предмет повторной проверки: теперь предметом такой повторной выездной налоговой проверки является правильность исчисления налога на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации, повлекших уменьшение ранее исчисленной суммы налога (увеличение убытка).

Таким образом, как и ранее, в случае представления уточненной декларации с уменьшенной суммой налога может быть проведена повторная выездная налоговая проверка. Но если раньше был ограничен проверяемый период – это был период, за который представлялась «уточненка», то теперь установлен предмет проверки – данные, которые повлияли на уменьшение суммы налога или увеличение убытка, что логично. Соответственно, налоговики смогут теперь проверять только обоснованность уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации.

Такого подхода придерживались судебные инстанции, с которыми впоследствии согласились и налоговики (Письмо ФНС России от 26.09.2016 № ЕД-4-2/17979): в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 № 8163/09 предметом повторной выездной налоговой проверки, назначенной ввиду представления налогоплательщиком после проведения налоговой проверки уточненной декларации, в которой уменьшена сумма ранее исчисленного налога, являются только те сведения уточненной декларации, изменение которых повлекло уменьшение суммы ранее исчисленного налога. При этом в ходе проверки, проводимой на основании абз. 6 п. 10 ст. 89 НК РФ, не могут быть повторно проверены данные, которые не изменялись налогоплательщиком либо не связаны с указанной корректировкой. Теперь данный подход закреплен законодательно.

Протокол допроса свидетеля: копия для свидетеля обязательна

Правила допроса свидетеля урегулированы, которая теперь дополнена нормой о том, что копия протокола после его составления должна быть вручена свидетелю лично под расписку. В случае отказа свидетеля от получения копии протокола этот факт отражается в протоколе.

До рассматриваемых новшеств НК РФ не было предусмотрено вручение допрашиваемому лицу копии протокола допроса. На практике налоговики и не выдавали никаких копий и считали, что не обязаны это делать (Письмо Минфина России от 06.11.2009 № 03‑02‑08/82). Отсутствие копии протокола затрудняло защиту проверяемым налогоплательщиком и свидетелем своих прав и законных интересов. Теперь налогоплательщик при подготовке возражений по акту проверки сможет использовать копию протокола сотрудников налогоплательщиков и других лиц, которые были допрошены, а не полагаться на их память.

Истребование документов: уведомление о ранее представленных документах

Действовавший ранее порядок представления истребуемых документов предполагал, что налоговики были не вправе истребовать у проверяемого лица документы, ранее представленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных налоговых проверок данного проверяемого лица, а также документы, представленные в виде заверенных копий в ходе налогового мониторинга. Исключением из этого правила были ситуации, в которых документы, представленные в виде подлинников, были возвращены налогоплательщику, а также случаи, когда документы, представленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодолимой силы.

Теперь это правило перестает действовать. Налогоплательщик, как и ранее, не обязан повторно представлять документы, но он должен уведомить налоговиков о том, что истребуемые документы (информация) были представлены ранее (п. 5 ст. 93 НК РФ). В уведомлении нужно указать реквизиты документа, которым (приложением к которому) они были представлены, и наименование налогового органа, в который были представлены документы. Срок для представления данного уведомления – десять рабочих дней. Исключение из этого правило остается таким же, как и было.

Изменения внесены и в п. 5 ст. 93.1 НК РФ, а именно в части установления сроков представления документов о контрагентах налогоплательщика.

Теперь лицо, получившее требование о представлении документов (информации) в соответствии с п. 1 и 1.1 ст. 93.1 НК РФ – в рамках налоговых проверок, исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

Лицо, получившее требование о представлении документов (информации) в соответствии с– вне рамок проведения налоговых проверок, – исполняет егосо дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

До сих пор был единый срок представления истребуемых документов – пять рабочих дней с даты получения требования.

Как и ранее, если истребуемые документы (информация) не могут быть представлены в обозначенные сроки, налоговый орган при получении от лица, у которого истребованы документы, уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов и о сроках (при необходимости), в течение которых эти документы могут быть представлены, вправе продлить срок представления названных документов. Указанное уведомление представляется в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 93 НК РФ.

Дополнительные мероприятия налогового контроля: результаты будут оформлены

Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки урегулирован в ст. 101 НК РФ, в которую также внесены обновления. Принципиальные новшества затрагивают порядок оформления результатов дополнительных мероприятий налогового контроля.

Напомним, что к дополнительным мероприятиям налогового контроля относятся истребование документов в соответствии со ст. 93 и 93.1 НК РФ, допрос свидетеля, проведение экспертизы. Проводятся допмероприятия для получения дополнительных доказательств нарушения налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах.

Действовавшими ранее нормами НК РФ не предполагалось оформлять результаты допмероприятий налогового контроля каким‑либо отдельным документом, все указывалось в акте налоговой проверки. Теперь в силу новой редакции п. 6.1 ст. 101 НК РФ и новым п. 6.2 названной статьи будет составляться дополнение к акту налоговой проверки, в котором должны будут указываться:

– начало и окончание дополнительных мероприятий налогового контроля;

– сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении дополнительных мероприятий налогового контроля,

– полученные дополнительные доказательства для подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых;

– выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи НК РФ.

Дополнение к акту налоговой проверки должно быть составлено и подписано должностными лицами налогового органа, проводящими дополнительные мероприятия налогового контроля, в течение 15 рабочих дней со дня окончания таких мероприятий.

Оформленное дополнение с приложением материалов, полученных в результате проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, в течение пяти дней с даты этого дополнения должно быть вручено налогоплательщику или его представителю под расписку либо передано иным способом, свидетельствующим о дате его получения.

При проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в отношении консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) дополнение в течение десяти дней с даты этого дополнения вручается ответственному участнику КГН в установленном порядке.

Дополнение к акту налоговой проверки направляется иностранной организации (за исключением международной организации, дипломатического представительства, иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ), не осуществляющей деятельность на территории РФ через обособленное подразделение, по почте заказным письмом по адресу, содержащемуся в ЕГРН. Датой вручения этого дополнения к акту налоговой проверки считается 20‑й день, считая с даты отправки заказного письма.

Документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, к дополнению к акту налоговой проверки не прилагаются.

Если лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), уклоняется от получения дополнения к акту налоговой проверки, то данный факт отражается в дополнении к акту налоговой проверки. В этом случае документ направляется по почте заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного подразделения) или месту жительства физического лица и считается полученным на шестой день с даты отправки заказного письма.

Кроме нового документа, налогоплательщик получает право представить возражения по дополнению к акту налоговой проверки по следующим правилам:

– сделать это можно в течение 15 рабочих дней со дня получения дополнения;

– возражения должны быть письменными;

– возражения могут быть как в целом по документу, так и по его отдельным положениям. Также он может приложить к ним документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность возражений;

– при проверке КГН такие возражения представляет ответственный участник названной группы. При этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

В связи с введением дополнения к акту налоговой проверки внесены соответствующие изменения и в п. 1, 2, и 4 ст. 101 НК РФ.

Обратите внимание: Новые положения ст. 101 НК РФ применяются при вынесении решений по результатам налоговых проверок, завершенных после дня вступления в силу Федерального закона № 302‑ФЗ, то есть после 03.09.2018.

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Вступил в силу Федеральный закон № 302‑ФЗ, который направлен на совершенствование налогового администрирования и снижение административной нагрузки на бизнес. Закон внес следующие изменения в ч. I НК РФ:

– сроки проведения камеральной проверки декларации по НДС сокращены с трех до двух месяцев;

– предметом повторной выездной проверки на основании уточненной декларации с уменьшением суммы налога теперь может быть только обоснованность уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации;

– копия протокола допроса свидетеля будет вручаться свидетелю в обязательном порядке;

– как и ранее, налогоплательщик не обязан повторно представлять документы, но теперь он должен уведомить налоговиков о том, что истребуемые документы (информация) были представлены ранее. В уведомлении нужно указать реквизиты документа, которым (приложением к которому) они были представлены, и наименование налогового органа, в который были представлены документы. Срок для представления данного уведомления – десять рабочих дней;

– срок представления документов в рамках «встречной проверки» увеличен с пяти до десяти рабочих дней;

– к акту налоговой проверки теперь будет составляться дополнение по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля, в котором проверяющие будут фиксировать суть этих мероприятий, а также выводы, сделанные по их итогам. Налогоплательщик получил возможность ознакомиться с таким документом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам, что позволит повысить объективность выносимого решения по проверке.