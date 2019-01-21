«Ночной бухгалтер». Хорошие новости про СОУТ

Власти, похоже, решили не жестить со штрафами по спецоценке. Известно, как будут реформировать систему пенсионных накоплений. Медосмотры для офисных работников отменяют. Главное за сегодня.

У нас две новости про СОУТ

Начнем с плохой. Как мы уже говорили, помучаться со сдачей декларацией по СОУТ придется. Сегодня прошла информация, что не только в Москве.

Но главное: если вы ИП или малый бизнес, за несоблюдение СОУТ cразу штрафовать не будут. Отличная новость!

Рекламная пауза. Рефинансирование кредита в УБРиР: Сумма кредита — до 1 млн руб. Процентная ставка — от 13,0% годовых. По паспорту и справке о доходах.

У «Клерка» новый форум

Еще одна крутяцкая новость. Мы начинаем новый форум.

Чем он лучше старого?

Го тестить!

Знаете, как целую неделю не ходить на «Клерк», но знать все важное? Прочитайте наш недельный обзор, но никому не рассказывайте об этом способе :-)

Пенсионная реформа уже фсе

Сделана. Повышение пенсионного возраста — done.

Реформа пенсионных накоплений — похоже, тоже уже определена. Узнайте, как будет формироваться индивидуальный пенсионный капитал.

И тебя вылечат, и меня вылечат

Но бухгалтеров, слава Богу, не тронут. Им больше не надо проходить невролога.

Медосмотры отменяют.

Ваша против тупых требований законов редакция