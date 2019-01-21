Клерк.Ру

Наглость от 1С. Новая система проверок. Реформа бухучета. Неделя на «Клерке»

Компании возмущены действиями 1С: программа сама увеличивает НДС к уплате. Бухгалтерам стоит вчитаться в новые стандарты учета. Правительство решило кардинально поменять систему проверок бизнеса. СОУТ еще аукнется проблемами для бухгалтеров. Главное за неделю на «Клерке».

Пять главных новостей

1. Внимание! Во многих регионах меняются счета для уплаты налогов и взносов.

2. Медведев предложил поменять систему проверок бизнеса.

3. Бухгалтеры практикуются в скоростной подготовке отчетов, а ФНС их не принимает;

4. Бухгалтеры обсуждают штрафы за СОУТ;

5. Почему стоит проверить Личный кабинет на сайте ФНС.

Четыре темы недели

1. 1С признала, что перестаралась с НДС.
1С стала сама решать, сколько налога надо заплатить компании. После волны возмущения, 1С попыталась откатить все назад.

2. В 2019-м усилят проверку владельцев земельных участков: кого, как и какие последствия.

Планы Минфина выловить тех, кто не платить налог.

3. Что бухгалтерам надо знать про скорую реформу бухучета.

Лучше готовить сани летом, и прочитать хотя бы те проекты ФСБУ, которые уже рекомендованы к утверждению Минфином. Там много новаций, которые потребуют времени на осмысление.

4. Какие налоги повысят вслед за НДС.

«Реформы» денег требуют, на «цифровую экономику» тратиться надо... В общем, очередное повышение налогов и сборов — лишь вопрос времени. Посмотрим, что могут повысить в первую очередь.

Сервис недели от «Клерка»

В этот раз собрали все справочники и инструменты для бухгалтеров и юристов, актуальные на 2019 год, в одном месте.

Дзен для бухгалтеров

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1. Введут налог за выезд из страны?

2. Утки и правда про самозанятых;

3. Бюджет потратил 14 млрд руб. на номер «112», который не работает для большинства россиян;

4. За что заплатим больше: как вырастут цены в 2019 году;

5. Не забрали в банке карту? Какие последствия;

6. Когда банк настучит о счете физлица налоговикам.

«Ночной бухгалтер»

За 14 января: Известна дата, когда ФНС начнет принимать отчеты после сбоя;

За 15 января: За какую мзду банки официально закрывают глаза на 115-ФЗ. Путин и наличка;

За 16 января: Требования к компаниям и ИП кардинально изменят, сказал Медведев;

Пять полезных статей

1

Как ИП на УСН стать самозанятым

2

Все изменения трудового законодательства-2019 в таблицах

3

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

4

Как пользоваться сервисом ФНС «Прозрачный бизнес»

5

Как заполнить новую форму 3-НДФЛ за 2018 год

Что пишут в блогах

Блог Владимира Турова

  1. Налог на «Google»: иностранные компании на учете в ФНС;
  2. Минфин или ВС РФ: кого слушать?
  3. «Гильотина» для бизнеса и рекордный НДС: планы чиновников на 2019 год.
Блог «Про деньги»
  3. Если бывший госслужащий умолчал о своей работе, то нового работодателя оштрафовать нельзя;
  4. ФНС сделала послабление для владельцев ККТ.
Блог Rosco
  1. Когда можно потребовать начисление законных процентов?
  3. Разойдемся по-мирному. Мировое соглашение с налоговиками.

Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»

  1. АТОЛ предложил онлайн-кассу для ИП за 0 рублей;
  2. Как россияне отдыхали на новогодних каникулах;
  3. «Без автоматизации бизнес не будет успешным». Мнение.

Блог Натальи Горячей

  1. Секретное письмо ФНС: Не ходите на допрос с адвокатом...;
  2. О генеральном директоре. Быть или не быть;
  3. Есть «черная метка» в ЕГРЮЛ? Не выдадут ЭЦП;
  4. Супруга не помогла, или как не надо дробить бизнес.

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