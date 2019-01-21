Наглость от 1С. Новая система проверок. Реформа бухучета. Неделя на «Клерке»

Компании возмущены действиями 1С: программа сама увеличивает НДС к уплате. Бухгалтерам стоит вчитаться в новые стандарты учета. Правительство решило кардинально поменять систему проверок бизнеса. СОУТ еще аукнется проблемами для бухгалтеров. Главное за неделю на «Клерке».
Пять главных новостей
1. Внимание! Во многих регионах меняются счета для уплаты налогов и взносов.
2. Медведев предложил поменять систему проверок бизнеса.
3. Бухгалтеры практикуются в скоростной подготовке отчетов, а ФНС их не принимает;
4. Бухгалтеры обсуждают штрафы за СОУТ;
5. Почему стоит проверить Личный кабинет на сайте ФНС.
Четыре темы недели
1. 1С признала, что перестаралась с НДС.
2. В 2019-м усилят проверку владельцев земельных участков: кого, как и какие последствия.
Планы Минфина выловить тех, кто не платить налог.
«Реформы» денег требуют, на «цифровую экономику» тратиться надо... В общем, очередное повышение налогов и сборов — лишь вопрос времени. Посмотрим, что могут повысить в первую очередь.
Сервис недели от «Клерка»
В этот раз собрали все справочники и инструменты для бухгалтеров и юристов, актуальные на 2019 год, в одном месте.
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1. Введут налог за выезд из страны?
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5. Не забрали в банке карту? Какие последствия;
6. Когда банк настучит о счете физлица налоговикам.
«Ночной бухгалтер»
За 14 января: Известна дата, когда ФНС начнет принимать отчеты после сбоя;
За 15 января: За какую мзду банки официально закрывают глаза на 115-ФЗ. Путин и наличка;
За 16 января: Требования к компаниям и ИП кардинально изменят, сказал Медведев;
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