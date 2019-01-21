Наглость от 1С. Новая система проверок. Реформа бухучета. Неделя на «Клерке»

«Реформы» денег требуют, на «цифровую экономику» тратиться надо... В общем, очередное повышение налогов и сборов — лишь вопрос времени. Посмотрим, что могут повысить в первую очередь.

Сервис недели от «Клерка»

В этот раз собрали все справочники и инструменты для бухгалтеров и юристов, актуальные на 2019 год, в одном месте.

Дзен для бухгалтеров

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1. Введут налог за выезд из страны?

2. Утки и правда про самозанятых;

3. Бюджет потратил 14 млрд руб. на номер «112», который не работает для большинства россиян;

4. За что заплатим больше: как вырастут цены в 2019 году;

5. Не забрали в банке карту? Какие последствия;

6. Когда банк настучит о счете физлица налоговикам.

«Ночной бухгалтер»

За 14 января: Известна дата, когда ФНС начнет принимать отчеты после сбоя;

За 15 января: За какую мзду банки официально закрывают глаза на 115-ФЗ. Путин и наличка;

За 16 января: Требования к компаниям и ИП кардинально изменят, сказал Медведев;

Пять полезных статей

1

Как ИП на УСН стать самозанятым

2

Все изменения трудового законодательства-2019 в таблицах

3

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

4

Как пользоваться сервисом ФНС «Прозрачный бизнес»

5

Как заполнить новую форму 3-НДФЛ за 2018 год

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