«Ночной бухгалтер». Переводить деньги компаниям можно будет быстрее

Крещенские морозы в разгаре. Пытаясь согреться, кратко рассказываем о главном за сегодня.
Новость дня
Заработает принципиально новая платежная система. ЦБ решил перекроить систему переводов.
Все крупные банки будут обязаны подключиться к системе быстрых платежей, оператором которой станет Банк России.
Новая система позволит по номеру телефона переводить деньги между счетами «физиков» в любых банках. А еще позже — и на счета компаний.
О будущем подключении к СБП уже заявили Райффайзенбанк, Совкомбанк, ФК Открытие и Промсвязьбанк.
Другие новости дня
Новый вычет. По оплате фитнеса можно будет получить вычет.
Цены. Неужели НДС повысили, а цены оставят прежними?
Самозанятые. Как будут выявлять компании, которые попытаются сэкономить на них на зарплатных налогах?
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Облако для 1С, как котики для соцсетей: никого не удивишь, но смотрят все
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Статьи дня
НДС. Сдача физлицом имущества в аренду: как отбиться от налога?
Отчетность. «Одно окно» для годовой бухгалтерской отчетности. Рассказываем, когда и как.
Интервью. Люди в поисках баланса. Надежда Моталова: «Главбух не имеет права бить тревогу».
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