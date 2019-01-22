«Ночной бухгалтер». Переводить деньги компаниям можно будет быстрее

Крещенские морозы в разгаре. Пытаясь согреться, кратко рассказываем о главном за сегодня.

Новость дня

Заработает принципиально новая платежная система. ЦБ решил перекроить систему переводов.

Все крупные банки будут обязаны подключиться к системе быстрых платежей, оператором которой станет Банк России.

Новая система позволит по номеру телефона переводить деньги между счетами «физиков» в любых банках. А еще позже — и на счета компаний.

О будущем подключении к СБП уже заявили Райффайзенбанк, Совкомбанк, ФК Открытие и Промсвязьбанк.

Сбербанк пока против.

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Новый вычет. По оплате фитнеса можно будет получить вычет.

Цены. Неужели НДС повысили, а цены оставят прежними?

Самозанятые. Как будут выявлять компании, которые попытаются сэкономить на них на зарплатных налогах?

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Статьи дня

НДС. Сдача физлицом имущества в аренду: как отбиться от налога?

Отчетность. «Одно окно» для годовой бухгалтерской отчетности. Рассказываем, когда и как.

Интервью. Люди в поисках баланса. Надежда Моталова: «Главбух не имеет права бить тревогу».

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