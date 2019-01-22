«Одно окно» для годовой бухгалтерской отчетности: когда и как

В соответствии с действующим законодательством РФ экономические субъекты, обязанные вести бухгалтерский учет, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в различные государственные органы: по общему правилу – в Росстат и налоговые органы. Кроме этого, иными законодательными актами предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды экономической деятельности, в другие государственные органы и органы надзора. Законодатель решил убрать избыточную административную нагрузку на отчитывающиеся субъекты, дублирование функций государственных органов по получению и обработке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

О том, какие конкретно изменения внесены в порядок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и куда представлять данную отчетность за 2018 год, – в нашем материале.

Федеральный закон № 444‑ФЗ внес изменения в Федеральный закон № 402‑ФЗ. Отметим, что изменения имеют разные сроки вступления в силу, при этом начало действия документа – 28.11.2018.

Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности несколько изменились.

Во-первых, уточнено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой) отчетности другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде электронного документа. Статья 13 Федерального закона № 402‑ФЗ дополнена п. 7.1.

Во-вторых, до рассматриваемых поправок бухгалтерская (финансовая) отчетность считалась составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта. Теперь это правило обновлено: бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после ее подписания руководителем экономического субъекта (изменения внесены в п. 8 ст. 13 Федерального закона № 402‑ФЗ). Соответственно, сделать это можно и в электронном виде, распечатывать на бумажном носителе больше не обязательно.

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, не являющихся организациями государственного сектора, новые положения п. 7.1 и 8 ст. 13 Федерального закона № 402‑ФЗ применяются с 01.01.2020.

Государственный информационный ресурс бухотчетности

С 01.01.2020 будет начато формирование государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности в новом порядке (будет действовать в новой редакции).

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГИР) – это совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять названную отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Ответственный орган. Органом, ответственным за ведение и формирование ГИР, будет ФНС.

Обязательный экземпляр отчетности. В целях формирования ГИР экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта.

От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются:

– организации государственного сектора;

– ЦБ РФ;

– религиозные организации;

– организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ЦБ РФ;

– организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством РФ;

– организации в случаях, установленных Правительством РФ.

ЦБ РФ будет передавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность контролируемых им организаций в ФНС в особом порядке.

Организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, и организации, указанные в перечне Правительства РФ, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в орган государственной статистикипо месту их государственной регистрации в срок, установленный для представления обязательного экземпляра отчетности (см. далее).

Сроки и способ представления отчетности. Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым ФНС, не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой

аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Форматы и порядок представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов будут утверждены ФНС.

Правила пользования ГИР. Поскольку администрировать ГИР будет ФНС, она и будет устанавливать правила пользования ресурсом.

Законодатель установил, что заинтересованным лицам будет обеспечен доступ к информации, содержащейся в ГИР.

Что касается платы за информацию, содержащуюся в ресурсе, по общему правилу данная информация будет платной. Случаи, размер и порядок взимания указанной платы будут установлены Правительством РФ. Бесплатно информация будет предоставляться государственным органам, органам местного самоуправления, ЦБ РФ.

Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации и ликвидации юридического лица. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации юридического лица, указанную в п. 4 ст. 16 Федерального закона № 402‑ФЗ, требования ст. 18 Федерального закона № 402‑ФЗ не распространяются.

Аналогичный порядок установлен в случае ликвидации юридического лица (п. 5 ст. 17 Федерального закона № 402‑ФЗ).

Переходные положения

Обязательный экземпляр отчетности за 2019 год представляется в срок, установленный новым, но в несколько ином порядке.

По общему правилу экономические субъекты должны представлять обязательный экземпляр отчетности в виде электронного документа, однако для субъектов малого предпринимательства сделано исключение – они смогут представить отчетность на бумажном носителе или в виде электронного документа. Но только за 2019 год!

Установлено, что с 01.01.2020 Росстат:

– осуществляет полномочия по обеспечению заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ, а также аудиторскими заключениями о ней за отчетные периоды

2014 – 2018 годов до истечения срока хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного п. 1 ст. 29 Федерального закона № 402‑ФЗ, – не менее пяти лет;

– прекращает осуществление полномочий по сбору обязательных экземпляров отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторских заключений о ней за отчетный период 2018 года и отчетные периоды, истекшие до 01.01.2018.

Изменения, внесенные в НК РФ

вносит изменения в. Обязанности налогоплательщиков скорректированы в связи с созданием ГИР.

Во-первых, исключена обязанность представлять в налоговый орган годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность – соответствующие изменения внесены в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ.

Во-вторых, введена обязанность представлять в налоговый орган по месту нахождения организации, у которой отсутствует обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляющую ГИР бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Федеральному закону № 402‑ФЗ, указанную отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация не обязана вести бухгалтерский учет, или является религиозной организацией, или является организацией, представляющей в ЦБ РФ годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (введен пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ).

ЦБ РФ представляет в ФНС годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе годового баланса и отчета о финансовых результатах не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом.

Обратите внимание: Статья 23 НК РФ в новой редакции применяется с 01.01.2020.

Последствия принятых новшеств

Рассмотренные новшества относительно порядка представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлены на основе анализа и обобщения практики реализации требований представления данной отчетности в государственные органы, установленных законодательными актами РФ. Основными целями указанных нововведений являются упрощение порядка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами в государственные органы и совершенствование формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. В целом охват организаций, обязанных представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность после вступления в силу рассмотренных поправок, останется неизменным по сравнению с действующими требованиями.

Сегодня по общему правилу экономический субъект обязан представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, как минимум, в два места – в Росстат и в налоговый орган. Начиная с 2020 года в Росстат представлять бухгалтерскую отчетность больше не нужно, обязательной будет только подача в налоговый орган по месту регистрации. Обязанность представлять данную отчетность в Росстат сохранится только у организаций, отчетность которых содержит отнесенные к государственной тайне сведения, а также у других организаций в случаях, установленных Правительством РФ.

Начиная с 2020 года формировать и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности и обеспечивать доступ к нему для иных государственных органов и заинтересованных лиц будет ФНС. Если сегодня получить данные о бухгалтерской отчетности из Росстата можно бесплатно, то у налоговиков это будет платной услугой. Размер платы утвердит Правительство РФ. При этом данные за 2018 год и ранее, представленные до 01.01.2020, можно будет получить в Росстате.

Важным моментом в данном случае является то, что представлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган нужно будет в виде электронного документа. И только субъекты малого предпринимательства будут вправе представить названную отчетность на бумажном носителе за 2019 год, а в дальнейшем – исключительно в электронном виде.

По данным разработчиков рассматриваемых поправок, большая часть экономических субъектов, в том числе субъектов малого предпринимательства, уже сейчас представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы государственной статистики, в налоговые органы в электронной форме. Так, по информации Росстата, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год в органы государственной статистики в электронной форме представили 79 % малых предприятий. Остальным малым предприятиям дается год на перевод всей отчетности в электронный формат.

Ответственность за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в ГИР

Минфин разработал проект федерального закона, устанавливающего ответственность за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в государственный информационный ресурс.

ГИР носит публичный характер, обеспечивает заинтересованных пользователей (граждан, организаций) актуальной, надежной, достоверной и полной информацией, реализуя их конституционное право на информацию в сфере предпринимательской деятельности и экономики. Сформированный ГИР позволяет также получать данные о финансовом состоянии контрагентов и о добросовестности выполнения ими действующего законодательства.

По данным Росстата, в 2017 году поступило более 8 млн запросов на получение информации из государственного информационного ресурса.

Государственный информационный ресурс является исключительно важным источником информации, который используется государством для проведения экономической, бюджетной, налоговой, антимонопольной и структурной политики, поддержки малого предпринимательства, расчетов в системе национального счетоводства.

Между тем в законодательстве РФ отсутствуют специальные нормы, предусматривающие ответственность за непредставление или несвое-временное представление обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней для формирования ГИР.

По мнению разработчиков рассматриваемого законопроекта, установленные ст. 19.7 КоАП РФ размеры штрафных санкций, налагаемых на юридических лиц за непредставление информации в государственные органы, незначительны (от 3 000 до 5 000 руб.). Соответственно, они не могут служить эффективной мерой предупреждения невыполнения установленных требований, а также несоразмерны с уроном, который может быть нанесен заинтересованным пользователям в связи с отсутствием в ГИР информации.

Предлагается ввести новую ст. 15.11.1 КоАП РФ и следующие административные штрафы:

– за несвоевременное представление юридическим лицом в налоговый орган годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не подлежащей обязательному аудиту, или представление указанной отчетности в неполном составе и иные нарушения установленного порядка ее представления на должностных лиц налагается штраф в размере от 50 000 до 70 000 руб., на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.;

– за те же нарушения, если отчетность подлежит обязательному аудиту, на должностных лиц налагается штраф в размере от 80 000 до 100 000 руб., на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.

Непредставление юридическим лицом в налоговый орган годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности до 31 декабря года, следующего за годом, за который составлена указанная отчетность, включительно влечет следующие административные штрафы:

– для организации, отчетность которой не подлежит обязательному аудиту, – на должностных лиц налагается штраф в размере от 80 000 до 100 000 руб., на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 руб.;

– для организаций, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, – на должностных лиц налагается штраф в размере от 100 000 до 200 000 руб., на юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб.

Прямо скажем, штрафы предлагаются весьма существенные.

Планируется, что изменения в КоАП РФ вступят в силу с 01.01.2021.

Представление годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности за 2018 год

Поскольку новый порядок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности начнет действовать с 2020 года, за 2018 год обязательный экземпляр данной отчетности нужно представить по действовавшим ранее правилам в Росстат и в налоговый орган.

Представление бухгалтерской отчетности в Росстат. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности в Росстат не изменились:

– представляется один экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– место представления – орган государственной статистики по месту государственной регистрации;

– срок представления – не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. Соответственно, за 2018 год обязательный экземпляр нужно представить не позднее 01.04.2019, аудиторское заключение – не позднее

31.12.2019;

– отчетность представить можно как в электронном виде, так и на бумажном носителе;

– способы представления могут быть разные – в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, в электронном виде по ТКС или лично непосредственно в органы государственной статистики.

Также рекомендуется сопровождать отчетность контактной информацией (номером контактного телефона, адресом (адресами) электронной почты (при наличии)), позволяющей органам государственной статистики при необходимости оперативно связаться с представителями экономического субъекта.

Представление бухгалтерской отчетности в налоговый орган. Порядок и сроки представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в 2019 году также не изменятся:

– представляется один экземпляр отчетности;

– сроки представления – не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, соответственно, за 2018 год это нужно сделать не позднее 01.04.2019.

Отметим, что НК РФ не определяет особенности представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Соответственно, бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть представлена в налоговый орган в форме электронного документа по телекоммуникационным каналам связи и (или) на бумажном носителе. Такая отчетность на бумажном носителе может быть подана организацией в налоговый орган непосредственно (через ее представителя) либо направлена по почте (Письмо Минфина России от 13.02.2018 № 03‑02‑07/1/8624).

Рекомендуемые форматы представления в налоговые органы бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@.

В соответствии с Приказом ФНС России № ММВ-7-6/443@ обеспечивается возможность представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде через официальный сайт ФНС.