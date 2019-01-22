Сдача физлицом имущества в аренду: как отбиться от НДС

Кажется, уже все должны осознать, что при сдаче своего имущества в аренду физическое лицо признается ведущим предпринимательскую деятельность и должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

КС РФ в постановлении от 27 декабря 2012 года N 34-П изложил правовую позицию, согласно которой, несмотря на то, что в силу статьи 23 ГК РФ при несоблюдении обязанности пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не вправе ссылаться на то, что он не является предпринимателем, отсутствие такой государственной регистрации само по себе не означает, что деятельность гражданина не может быть квалифицирована в качестве предпринимательской, если по своей сути она фактически является таковой.

Но до настоящего времени граждане сдают в аренду имущество, не имея статуса индивидуального предпринимателя, а налоговые органы при выявлении таких фактов производят доначисление НДС, штрафов за неуплату налога и за не предоставление налоговых деклараций.

На «Клерке» неоднократно поднималась эта тема, и, кажется, больше нечего по этому поводу и говорить.

Но если бы не решения наших судов, особенно Верховного Суда, который в идентичных обстоятельствах принимает абсолютно разные решения.

В этих Определениях судебная коллегия признала обоснованными выводы налоговой инспекции о том, что физические лица сдавали принадлежащие им на праве собственности нежилые помещения, предназначенные для коммерческого использования, юридическому лицу для его коммерческой деятельности. Целью сдачи помещений в аренду являлось систематическое получение прибыли, следовательно, при передаче данных объектов в аренду физические лица фактически действовали в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

В Определении № 16-КГ18-17 от 20.07.2018 г.сумма НДС определена налоговым органом как 18% от суммы полученного дохода, т.е начислена на весь полученный доход. Верховный суд с этим согласился.

В Определение № 306-КГ18-13128 от 20.12.2018 г. сумма НДС определена налоговым органом как 18% от суммы полученного дохода, т.е начислена на весь полученный доход. Но Верховный Суд решил, что вывод судов о правомерности исчисления налога предпринимателю по ставке 18 процентов в дополнение к установленной в договорах арендной плате вместо выделения налога из арендной платы с применением расчетной ставки 18/118 не может быть признан обоснованным. Т.е. на сумму НДС необходимо уменьшить полученный от аренды доход.

Но самое интересное — это Определение № А70-907/2017 от 03. 07. 2018 г. Верховный суд принял решение в пользу налогоплательщика (физ.лица).

Суд обосновал это тем, что согласно пункту 1 статьи 145 Налогового кодекса, организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,

Т.е. основным является условие соответствия размера выручки налогоплательщика предельному уровню, установленному законом и то обстоятельство, что в рамках выездной налоговой проверки инспекция не учла положения пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса при изменении квалификации деятельности налогоплательщика, не свидетельствует об утрате возможности предоставления предпринимателю освобождения по результатам рассмотрения уведомления, поданного после окончания проверки, если освобождение применялось им фактически (налог не исчислялся и не предъявлялся арендаторам к уплате).

Исходя из информации, указанной в решениях судов о сроках сдачи имущества в аренду и начисленных суммах НДС, видно, что доходы физических лиц во всех этих случаях не превышали двух миллионов за три месяца, т.е. соответствовали требованиям ст.145 НК РФ. Но решения ВС РФ принимались абсолютно разные.

Есть известное выражение о том, что когда два одинаковых дела решены двумя судами по-разному, то это означает, что как минимум одно из них решено неправильно.

Но если три одинаковых дела решены одним судом по-разному, то, как минимум два из них решены неправильно.

В настоящее время сказать, что будет так и только так, потому что такое разъяснение дал Верховный суд, к сожалению невозможно.