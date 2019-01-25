Все про налоги при длительных командировках

Сейчас организации нередко направляют своих сотрудников в долгосрочные загранкомандировки. Рассмотрим налоговый учет НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль таких поездок.

Правила направления сотрудников компаний в служебные командировки на территорию как РФ, так и иностранных государств закреплены в «Положении об особенностях направления работников в служебные командировки», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749. Согласно п. 4 Положения, срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Согласно ст. 166 ТК РФ служебная командировка – поездка для выполнения распоряжения руководства организации, следовательно, по мере наступления определенного в целях события, она должна закончиться. На основании принятой несколькими ведомствами СССР «07» апреля 1988 года Инструкцией № 62, был предусмотрен максимальный период командировки в пределах союзных республик – 40 дней.

При этом время, затраченное на поездку, в этот срок не учитывалось. Сотрудники, занимающиеся наладочными, строительными и монтажными работами могли быть направлены в служебные командировки на срок не более одного года (п. 4 Инструкции № 62).

На основе предписаний контролирующих ведомств рекомендовалось придерживаться этих сроков и в случаях, когда работники направлялись с загранкомандировки. Многие работодатели продолжают учитывать эти нормы, что в принципе, не противоречит действующему законодательству.

В соответствии со ст. 166 ТК РФ, служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного задания вне места постоянной работы. Согласно ст. 168 ТК РФ, работодатель обязан возмещать работнику:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

В соответствии с п.3 ст. 217 НК РФ, не подлежат налогообложению все виды установленных действующим законодательством РФ компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), в т.ч. связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов). Так же п.3 ст. 217 НК РФ определено, что при оплате налогоплательщику расходов на командировки не включаются в налогооблагаемую базу по НДФЛ:

суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных действующим законодательством;

фактически понесенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд в аэропорт или на вокзал;

комиссионные сборы;

сборы за услуги аэропорта;

на провоз багажа;

расходы по найму жилого помещения;

оплате услуг связи;

получению и регистрации служебного заграничного паспорта;

получению виз;

расходы связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.

Согласно п.1 ст. 207 НК РФ, налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а так же физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. В соответствии с п.2 ст. 207 НК, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

За командированными работниками сохраняются в течение всего времени командировки место работы (должность) и средний заработок, согласно ст. 167 ТК РФ.

Средний заработок, который начисляется командированному сотруднику это своего рода вид гарантии, предусмотренный законодательством, а не вознаграждение за труд. Согласно ст. 209 НК нужно определить источник выплаты этой гарантии, что бы понять является ли она объектом обложения НДФЛ. Ст. 208 НК не позволяет однозначно отнести полученную выплату к доходам, полученным от источников в РФ или от источников за пределами РФ, поэтому руководствуясь п.4 ст. 209 НК обращаемся к разъяснениям Министерства финансов РФ.

И в этом случае есть два мнения Минфина:

1. По мнению ведомства, средний заработок, который сохраняется за сотрудником на время командировки, признается доходом, полученным от источников за пределами РФ. Это мнение закреплено письмом Минфина России от 24 февраля 2016 г. № 03-04-06/10120.

2. Средний заработок, полученный за период длительной загранкомандировки, является не вознаграждением за труд за границей, а всего лишь гарантией, установленной ТК РФ. И потому эти выплаты считаются доходом, полученным от источников в РФ, Письма Минфина России от 20.06.2011 № 03-04-05/6-430, от 05.04.2011 № 03-04-06/6-73, от 24.03.2010 № 03-04-06/6-48.

Исходя из этого, можно рассмотреть два способа учета НДФЛ с суммы среднего заработка, и организациям самостоятельно сделать выбор.

1. Согласно ст. 129, ст. 139 ТК РФ, работник выполняет задание работодателя в рамках своих должностных функций, находясь в служебной командировке, поэтому это вознаграждение трудовых обязанностей.

Ведь для квалификации источника получения дохода (за пределами РФ или в РФ) важно именно место выполнения работ, а не кто выплачивает доход (российская или иностранная организация). Эта позиция контролирующих органов закреплена Письмом УФНС России по г. Москве от 29.07.2009 № 20-15/3/078295@. Если на дату получения дохода командированный сотрудник является резидентом, НДФЛ с суммы среднего заработка организации удерживать не нужно.

Согласно пп.3 п.1 ст.228 НК РФ, с доходов, полученных от источников за пределами России, сотрудни

ки-резиденты должны самостоятельно рассчитывать и платить НДФЛ по ставке 13%. На основании п.3 ст. 228 и п.1 ст. 229 НК РФ, не позднее 30 апреля этот командированный сотрудник-резидент должен подать в налоговую инспекцию налоговую декларацию о доходах, полученных за пределами России. Если командированный сотрудник уплатил налог в бюджет иностранного государства, то согласно ст. 232 НК РФ, эта сумма принимается к зачету в счет уплаты НДФЛ в России. Если же командированный сотрудник утратил статус резидента (т.е., фактически находился менее 183 дней из 12 следующих подряд месяцев на территории РФ) НДФЛ удерживать не нужно, т.к. согласно п.1 ст. 207 НК РФ не возникает объект налогообложения.

При применении этого метода учета НДФЛ возможны споры с контролирующими органами. Не удерживать НДФЛ с «командировочных» доходов – опасный способ для организаций.

2.И потому эти выплаты считаются доходом, полученным от источников в РФ. Письма Минфина России от 20.06.2011 № 03-04-05/6-430, от 05.04.2011 № 03-04-06/6-73, от 24.03.2010 № 03-04-06/6-48. При такой трактовке получается, что организация является налоговым агентом и обязана исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с сумм среднего заработка командированного сотрудника. До тех пор пока он будет резидентом РФ, НДФЛ с этих выплат надо удерживать по ставке 13% с предоставлением стандартных вычетов, согласно п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209, пп. 1, 3 ст. 210, п. 1 ст. 224, п. 2 ст. 226 НК РФ.

Как только работник станет нерезидентом РФ, нужно будет пересчитать НДФЛ по ставке 30% с доходов, полученных с начала года, и уже без предоставления стандартных вычетов, на основании пп. 1, 4 ст. 210, п. 3 ст. 224, п. 3 ст. 226, ст. 216 НК РФ.

Этот способ учета НДФЛ считается оптимальным, он редко вызывает споры с контролирующими органами.

Частично облагаемыми НДФЛ являются суточные — они освобождены от налога только в пределах установленных НК РФ норм, согласно п. 3 ст. 217 НК РФ. Если руководитель принял решение возместить командированному работнику расходы сверх норм, то эта разница облагается НДФЛ. П. 3 ст. 217 НК РФ устанавливает следующие нормы суточных:

при нахождении командированного сотрудника на территории РФ — 700 руб. в день;

нахождение командированного сотрудника за пределами территории РФ —2 500 руб. в день.

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ, не включается в облагаемый НДФЛ доход работника компенсация работодателем следующих расходов (п. 3 ст. 217 НК РФ):

стоимость проезда до места выполнения служебного задания (независимо от места отбытия в командировку) и обратно, включая стоимость сервисных услуг в вагонах повышенной комфортности;

работнику должны быть возмещены расходы по найму жилья в командировке;

комиссия за услуги аэропортов;

стоимость проезда до места отправления (вокзал, аэропорт), назначения или пересадок;

провоз багажа.

При отсутствии документов НДФЛ не будет облагаться сумма в пределах норм, определенных абз. 10 разд. 3 ст. 217 НК РФ: «При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке».

Согласно ст. 420 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами признаются трудовые отношения. Трудовыми отношениями не являются:

проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

наем жилого помещения, расходы на дополнительные услуги, оказываемые в гостиницах (за исключением обслуживания в барах, ресторанах, номере)

оформление виз, паспортов, ваучеров, приглашений;

консульские, аэродромные сборы;

сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта.

Эти виды выплат не являются объектом обложения СВ. Страховые взносы с суточных не начисляются, если такие суточные не превышают указанные выше лимиты, согласно п. 2 ст. 422 НК РФ. Суточные сверх нормы облагаются страховыми взносами, эта сумма должна быть учтена в расходах организации при формировании базы по налогу на прибыль.

Взносами на травматизм суточные не облагаются полностью. При этом не важно, превышает или нет установленный работодателем уровень суточных, в соответствии с п. 2 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Это мнение закреплено письмом ФСС от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985.

Согласно ст. 252 НК РФ, признать командировочные расходы в налоговом учете можно только если они экономически оправданы и документально подтверждены. На основании пп.12 п.1 ст. 264 НК РФ при расчете облагаемой базы по налогу на прибыль учитываются следующие виды расходов, произведенных работником:

проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

наем жилого помещения, расходы на дополнительные услуги, оказываемые в гостиницах (за исключением обслуживания в барах, ресторанах, номере)

суточные;

оформление виз, паспортов, ваучеров, приглашений;

консульские, аэродромные сборы;

сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта.

Суммы суточных учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Они включаются в состав затрат в размере, предусмотренном коллективным договором или локальными нормативными актами компании, приказами, положением об оплате труда, положением о командировках и т. д. Для целей налогообложения прибыли суточные не нормируются. При расчете налога на прибыль учитываются только документально подтвержденные расходы, согласно п. 1 ст. 252, подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ. Расходы, не подтвержденные первичными документами, к налоговому учету не принимаются.

Согласно пп.49 п.1 ст.264 НК РФ, при формировании базы налога на прибыль учитываются средние заработки командированных работников, как другие расходы, связанные с производством и реализацией.