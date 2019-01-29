«Ночной бухгалтер». Осторожнее со «Сбербанк Онлайн». Туда может заглянуть ФСБ

Вашу переписку в банковском мессенджере могут передать силовикам. Появился ресурс с информацией о разрывах НДС. В платежках добавят новый код. Главное за сегодня.
Сбербанк такой Сбербанк
Мессенджер «Сбербанк Онлайн» внесли в реестр организаторов распространения информации.
Рассказываем, что это значит.
Примерно год назад Сбер запустил в своем приложении возможность чатиться.
Банк подчеркивал, что это «безопасное место для общения».
Но что-то пошло не так.
Те, кто вошел в реестр, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок.
Принципиально новые требования к добросовестности?
Заработал ресурс о выявлении поставщиков с разрывами по НДС.
Там можно проверить контрагента по ИНН, нет ли в его операциях признаков налогового разрыва.
Такие сведения защищаются налоговой тайной. Поэтому компании должны сами подать заявку в ФНС о том, что они готовы ее раскрыть.
Посмотрите, кто такой смелый.
Интересно, как скоро налоговая будет требовать от всех компаний проверять так своих контрагентов?
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Еще важное
— Про оптимизацию зарплатных налогов. Говорим про использование самозанятых и договоры с ИП;
— Из «Налогоплательщик ЮЛ» нельзя распечатать справку 2-НДФЛ для сотрудников.
Про платежки
Еще про заполнение ПП сегодня был поистине гениальный пост на правах лайфхака: «Как правильно заполнить платёжное поручение».
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