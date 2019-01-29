«Ночной бухгалтер». Осторожнее со «Сбербанк Онлайн». Туда может заглянуть ФСБ

Вашу переписку в банковском мессенджере могут передать силовикам. Появился ресурс с информацией о разрывах НДС. В платежках добавят новый код. Главное за сегодня.

Сбербанк такой Сбербанк

Мессенджер «Сбербанк Онлайн» внесли в реестр организаторов распространения информации.

Рассказываем, что это значит.

Примерно год назад Сбер запустил в своем приложении возможность чатиться.

Банк подчеркивал, что это «безопасное место для общения».

Но что-то пошло не так.

Те, кто вошел в реестр, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок.

Принципиально новые требования к добросовестности?

Заработал ресурс о выявлении поставщиков с разрывами по НДС.

Там можно проверить контрагента по ИНН, нет ли в его операциях признаков налогового разрыва.

Такие сведения защищаются налоговой тайной. Поэтому компании должны сами подать заявку в ФНС о том, что они готовы ее раскрыть.

Посмотрите, кто такой смелый.

Интересно, как скоро налоговая будет требовать от всех компаний проверять так своих контрагентов?

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— Из «Налогоплательщик ЮЛ» нельзя распечатать справку 2-НДФЛ для сотрудников.

Про платежки

В платежки добавят новый код.

Еще про заполнение ПП сегодня был поистине гениальный пост на правах лайфхака: «Как правильно заполнить платёжное поручение».

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