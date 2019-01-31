«Ночной бухгалтер». Зависшую отчетность примут еще позже

История бесстрашной оцифровки ФНС набирает обороты.

Когда ФНС опомнится

Традиционно, у нас хвалятся тем, в чем не успевают.

Вчера рассказывали, какой швах в инспекциях с приемом деклараций.

Оказывается, все еще хуже — обещали принять декларации до 1 февраля, но срок сдвинули до 11 февраля.

Зато глава ФНС похвастался центрами обработки данных: «Это Big data, которая является основой развития налогового администрирования».

Может быть, глава ФНС не читает, что пишут в Интернете, и не знает, что биг-дата не удалась? (интернет — зло, и в Госдуме допускают отключение страны от сети).

Чуть не забыли: еще Мишустин провел урок в школе и рассказал, что ещё 25 лет назад в стране было 50 налогов — сейчас 17. Наверное, стоило рассказать ребятам о налоговых проверках. Но это, боимся, истории только 18 +.

У тебя сколько?

Россияне узнают личный кредитный рейтинг.

За этим надо обратиться в бюро кредитных историй.

Кредитный рейтинг учитывает наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории. Блокировки станут объяснять Банки обяжут сообщать о причинах блокировки карт. Все потому, что случаи, когда «физикам» блокируют личные счета без объяснений, участились. Законопроект уже внесли в Госдуму, и у него хорошие шансы. Подождите отправлять СЗВ-СТАЖ Когда получится сдать СЗВ-СТАЖ? Придется ждать, пока будет готово обновление 1С. Проблема в параметре ДЛОПУСК. ПФР согласился, что он не для обычных отпусков, а для особых случаев. Но пока программа маркирует этим обозначением все очередные отпуска.

Ваша в ожидании очередного отпуска редакция