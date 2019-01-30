«Ночной бухгалтер». Новая программа ФНС рисует долги

Здравствуй, цифра и биг-дата: в налоговой полный хаос из-за перехода на АИС3.

Цифровизация по ФНСовски

У многих подвисли сданные отчеты из-за техсбоя в налоговых.

Сбой связан с введением АИС3: региональные базы меняют на федеральные.

ФНС сказала, что принимает отчетность «тихонько» (это цитата) и волноваться не стоит.

Но это вранье. Переживать надо. Штрафовать за вовремя сданные, но не принятые на стороне ИФНС отчеты все равно стали.

И вот новый нежданчик. Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха.

В личных кабинетах ИП — путаница. Предпринимательские налоги начисляются в кабинете физлица, а уплаты попадают в кабинет ИП.

Для тех, кто еще верит в ПО от налоговой — инструкция, как зарегистрироваться в приложении «Мой налог» для самозанятых.

Будьте осторожны

Эксперты говорят, что в России всплеск фиктивного кредитования.

Пугающие истории про то, как на людей оформляют фиктивные займы — тут.

Вот представьте: на вас оформили несколько кредитов в МФО. Бешеные проценты, безбашенные коллекторы и все вытекающие. Б-р-р-р.

Другие мошенники взялись за клиентов Сбербанка. Они звонят с официальных номеров банка. Многие верят.

Банк «Точка»: счёт для бизнеса от 0 рублей. Обслуживание без абонентской платы, или скидка 6 000 рублей на самый крутой тариф. На нём, кстати, Точка возвращает 2% с уплаты налогов. Оставьте заявку и получите номер счёта уже сегодня.

Чиновники, снег, взятки

Морозная тема, жаркая дискуссия: надо ли учителям самим убирать снег, если их «попросили» в местной администрации.

Кто-то считает, что это слишком, а кто-то уверен, что ничего страшного: все на картошку ездили, и сейчас тоже не развалимся.

Еще одна новость про тех, кто управляет страной — чиновники смогут давать взятки безнаказанно?

Ваша против безнаказанности редакция