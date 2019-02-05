«Ночной бухгалтер». Появится новый вид налогоплательщиков

День ноу-хау от налоговиков.

Экую штуку придумали!

В ФНС решили: надо выделить часть налогоплательщиков в отдельную категорию и пасти их по-особенному.

Крупнейших, видимо, им мало. Поэтому появятся основные налогоплательщики.

Кто это такие?

Спойлер: те, кто готов много заплатить. Их выделят в специальные инспекции.

Из «приятного»: порог доходов и ССЧ, по которым будут попадать в категорию основных, регионы смогут понижать.

Проект приказа уже готов.

Еще про длинные руки ФНС

Другой масштабный проект налоговиков: скоро введут контроль ФНС над импортными товарами. А с ним ID-товаров в декларациях и счетах-фактурах.

Вдобавок к разрывам по НДС, может добавиться потеря ID-товара.

По проверкам НДС рекомендуем семинар с очень серьезным лектором. Пройдет 13 февраля в Москве. Записывайтесь.

Регистрация ИП — процедура простая?

Инспекторы на местах креативят.

Налоговики допрашивают во время регистрации ИП. Например, в инспекции хотят знать, какую зарплату вы получали на предыдущем месте работы.

Рубрика «Без комментариев»

1. Просто прочитайте это: «О сбое в налоговой. В стихах. От налоговика».

2. Когда все профсообщество только и говорит второй месяц о сбое, налоговики выпускают вот такие извинения. 5 февраля. Really no comments.

3. Пенсионер вступил в схватку с ПФР, чтобы получить средства от софинансирования пенсии. 70 тысяч потрачены впустую.

Ваша «без комментариев» редакция