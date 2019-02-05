«Ночной бухгалтер». Появится новый вид налогоплательщиков

День ноу-хау от налоговиков.
Экую штуку придумали!
В ФНС решили: надо выделить часть налогоплательщиков в отдельную категорию и пасти их по-особенному.
Крупнейших, видимо, им мало. Поэтому появятся основные налогоплательщики.
Спойлер: те, кто готов много заплатить. Их выделят в специальные инспекции.
Из «приятного»: порог доходов и ССЧ, по которым будут попадать в категорию основных, регионы смогут понижать.
Проект приказа уже готов.
Еще про длинные руки ФНС
Другой масштабный проект налоговиков: скоро введут контроль ФНС над импортными товарами. А с ним ID-товаров в декларациях и счетах-фактурах.
Вдобавок к разрывам по НДС, может добавиться потеря ID-товара.
По проверкам НДС рекомендуем семинар с очень серьезным лектором. Пройдет 13 февраля в Москве. Записывайтесь.
Регистрация ИП — процедура простая?
Инспекторы на местах креативят.
Рубрика «Без комментариев»
1. Просто прочитайте это: «О сбое в налоговой. В стихах. От налоговика».
2. Когда все профсообщество только и говорит второй месяц о сбое, налоговики выпускают вот такие извинения. 5 февраля. Really no comments.
3. Пенсионер вступил в схватку с ПФР, чтобы получить средства от софинансирования пенсии. 70 тысяч потрачены впустую.
Ваша «без комментариев» редакция