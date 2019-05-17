Важное про чеки ККТ: что делать при предоплате и займах

Как сформировать фискальные документы при получении предварительной оплаты за собственный товар, последующем зачете предварительной оплаты за товар и предоставлении займа для оплаты товара, а также при погашении займа для оплаты товарарассказала ФНС в письме № ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019.
Пример:
ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая ОСНО, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается оптовой торговлей и каждый день открывает смену.
9 января 2019 года ООО "Ромашка" выставила счет для оплаты следующих товаров:
1. Монитор Товар 1 – 2 шт. на сумму 32918 руб.
2. Лазерный принтер Товар 2 – 1 шт. на сумму 12635 руб.
3 Сканер Товар 3 – 3 шт. на сумму 43470 руб.
Итого по накладной: 89023 руб.
ООО "Ромашка" является продавцом и поставщиком товаров. Товары находятся в собственности продавца. ООО "Одуванчик" ИНН 7777777777 является покупателем. 9 января 2019 года ООО "Одуванчик" за товары, указанные в счете, оплачивает сумму в размере 31000 руб. наличными денежными средствами.
Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником ООО "Ромашка". 9 января 2019 года кассир открывает 2-ю смену, а в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, выдает на бумажном носителе кассовый чек ООО "Одуванчик" на сумму внесенной предоплаты в размере 31000 руб. (поскольку покупатель не предоставил адрес электронной почты). При таком расчете (при внесении предоплаты) был сформирован 1-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133.
ООО "Ромашка" отгружает покупателю данные товары 11.01.2019, оформляет товарную накладную (форма ТОРГ-12) на отгруженные товары и производит зачет ранее внесенной за товары предоплаты в размере 31000 руб., а на оставшуюся сумму в размере 58023 руб. предоставляется займ (рассрочка платежа). С 01.07.2019 при осуществлении такого расчета обязательно применение ККТ и выдача кассового чека.
Погашение займа (окончательная оплата) за ранее отгруженные товары произведено наличными денежными средствами 16.01.2019 в 11 часов 33 минуты. Сформирован и выдан на бумажном носителе десятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 171 на сумму 58023 руб.
Описание кассового чека при реализации товара с использованием ФФД 1.1
1) Кассовый чек, выданный 09.01.2019.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в ФФД 1.05
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
3
+
1048
Наименование пользователя
ООО "Ромашка" (обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891 (обязательно)
+
1227
Покупатель (клиент)
"Одуванчик" (рекомендовано)
"Одуванчик" (рекомендовано)
может присутствовать
1228
ИНН покупателя (клиента)
7777777777
7777777777
может присутствовать
1042
Номер чека за смену
1
1
+
1012
Дата, время
09.01.19 13:45
09.01.19 13:45
+
1038
Номер смены
2
2
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0) (обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012 (рекомендовано)
может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
+
1059
1214
Признак способа расчета
2
ПРЕДОПЛАТА
+
1212
Признак предмета расчета
10
ПЛАТЕЖ (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Монитор Товар 1
Монитор Товар 1
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
11462.86
11462.86
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
3
НДС 20/120
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
11462.86
11462.86
+
1059
1214
Признак способа расчета
2
ПРЕДОПЛАТА
+
1212
Признак предмета расчета
10
ПЛАТЕЖ (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Лазерный принтер
Товар 2
Лазерный принтер
Товар 2
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
4399.82
4399.82
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
3
НДС 20/120
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
4399.82
4399.82
+
1059
1214
Признак способа расчета
2
ПРЕДОПЛАТА
+
1212
Признак предмета расчета
10
ПЛАТЕЖ (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Сканер Товар 3
Сканер Товар 3
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
15137.32
15137.32
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
3
НДС 20/120
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
15137.32
15137.32
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
31000.00
31000.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
31000.00
31000.00
+
1081
Сумма по чеку (БСО) безналичными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
+
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
+
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
+
1102
Сумма НДС чека по ставке 20%
0.00
0.00
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
5166.67
5166.67
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
www.nalog.ru
+
1040
Номер ФД
133
133
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
2) При зачете ранее внесенной предварительной оплаты и при предоставлении займа (рассрочки платежа) для оплаты товара 11.01.2019 выдается кассовый чек.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в ФФД 1.05
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
3
+
1048
Наименование пользователя
ООО "Ромашка" (обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891 (обязательно)
+
1227
Покупатель (клиент)
"Одуванчик" (рекомендовано)
"Одуванчик" (рекомендовано)
может присутствовать
1228
ИНН покупателя (клиента)
7777777777
7777777777
может присутствовать
1042
Номер чека за смену
6
6
+
1012
Дата, время
11.01.19 16:45
11.01.19 16:45
+
1038
Номер смены
4
4
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0) (обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012 (рекомендовано)
может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
+
1059
1214
Признак способа расчета
5
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
+
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Монитор Товар 1
Монитор Товар 1
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
16459.00
16459.00
+
1023
Количество предмета расчета
2
2
+
1199
Ставка НДС
1
НДС 20%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
32918.00
32918.00
+
1059
1214
Признак способа расчета
5
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
+
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Лазерный принтер Товар 2
Лазерный принтер Товар 2
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
12635.00
12635.00
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
1
НДС 20%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
12635.00
12635.00
+
1059
1214
Признак способа расчета
5
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
+
1212
Признак предмета расчета
1
ТОВАР (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Сканер Товар 3
Сканер Товар 3
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
14490.00
14490.00
+
1023
Количество предмета расчета
3
3
+
1199
Ставка НДС
1
НДС 20%
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
43470.00
43470.00
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
89023.00
89023.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
0.00
0.00
+
1081
Сумма по чеку (БСО) безналичными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
31000.00
31000.00
+
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
58023.00
58023.00
+
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
+
1102
Сумма НДС чека по ставке 20%
14837.17
14837.17
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
0.00
0.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
www.nalog.ru
+
1040
Номер ФД
141
141
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+
3) Кассовый чек выдан 16.01.2019.
ТЭГ
Название Тэга
Электронная форма
Печатная форма
Обязательность наличия тега в ФФД 1.05
1000
Наименование документа
кассовый чек
+
Код формы ФД
3
+
1209
Номер версии ФФД
3
+
1048
Наименование пользователя
ООО "Ромашка" (обязательно)
+
1018
ИНН пользователя
1234567891 (обязательно)
+
1227
Покупатель (клиент)
"Одуванчик" (рекомендовано)
"Одуванчик" (рекомендовано)
может присутствовать
1228
ИНН покупателя (клиента)
7777777777
7777777777
может присутствовать
1042
Номер чека за смену
10
10
+
1012
Дата, время
16.01.19 11:33
16.01.19 11:33
+
1038
Номер смены
9
9
+
1054
Признак расчета
1
приход
+
1055
Применяемая система налогообложения
1 (номер бита 0) (обязательно)
ОСН (рекомендовано)
+
1021
Кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
Иванов Иван Иванович, кассир
+
1203
ИНН кассира
123456789012 (рекомендовано)
может присутствовать
1037
Регистрационный номер ККТ
1234567890123456
1234567890123456
+
1009
Адрес расчетов
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23
+
1187
Место расчетов
9 этаж
+
1059
1214
Признак способа расчета
7
ОПЛАТА КРЕДИТА
+
1212
Признак предмета расчета
10
ПЛАТЕЖ (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Монитор Товар 1
Монитор Товар 1
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
21455.14
21455.14
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
6
НДС не облагается
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
21455.14
21455.14
+
1059
1214
Признак способа расчета
7
ОПЛАТА КРЕДИТА
+
1212
Признак предмета расчета
10
ПЛАТЕЖ (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Лазерный принтер Товар 2
Лазерный принтер Товар 2
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
8235.18
8235.18
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
6
НДС не облагается
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
8235.18
8235.18
+
1059
1214
Признак способа расчета
7
ОПЛАТА КРЕДИТА
+
1212
Признак предмета расчета
10
ПЛАТЕЖ (рекомендовано)
может присутствовать
1030
Наименование предмета расчета
Сканер Товар 3
Сканер Товар 3
+
1197
Единица измерения предмета расчета
Штука (рекомендовано)
Штука (рекомендовано)
может присутствовать
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
28332.68
28332.68
+
1023
Количество предмета расчета
1
1
+
1199
Ставка НДС
6
НДС не облагается
+
1043
Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
28332.68
28332.68
+
1020
Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
58023.00
58023.00
+
1031
Сумма по чеку наличными
58023.00
58023.00
+
1081
Сумма по чеку (БСО) безналичными
0.00
0.00
+
1215
Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)
0.00
0.00
+
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
0.00
0.00
+
1217
Сумма по чеку встречным предоставлением
0.00
0.00
+
1102
Сумма НДС чека по ставке 20%
0.00
0.00
+
1103
Сумма НДС чека по ставке 10%
0.00
0.00
+
1104
Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%
0.00
0.00
+
1105
Сумма расчета по чеку без НДС
58023.00
58023.00
+
1106
Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
0.00
0.00
+
1107
Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
0.00
0.00
+
1060
Адрес сайта ФНС
www.nalog.ru
www.nalog.ru
+
1040
Номер ФД
171
171
+
1041
Номер ФН
8710000109811542
8710000109811542
+
1077
ФПД
формируется автоматически
+
ФПС
формируется автоматически
+
1196
QR-код
формируется автоматически
+