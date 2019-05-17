Важное про чеки ККТ: что делать при предоплате и займах

Как сформировать фискальные документы при получении предварительной оплаты за собственный товар, последующем зачете предварительной оплаты за товар и предоставлении займа для оплаты товара, а также при погашении займа для оплаты товарарассказала ФНС в письме № ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019.

Пример:

ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая ОСНО, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается оптовой торговлей и каждый день открывает смену.

9 января 2019 года ООО "Ромашка" выставила счет для оплаты следующих товаров:

1. Монитор Товар 1 – 2 шт. на сумму 32918 руб.

2. Лазерный принтер Товар 2 – 1 шт. на сумму 12635 руб.

3 Сканер Товар 3 – 3 шт. на сумму 43470 руб.

Итого по накладной: 89023 руб.

ООО "Ромашка" является продавцом и поставщиком товаров. Товары находятся в собственности продавца. ООО "Одуванчик" ИНН 7777777777 является покупателем. 9 января 2019 года ООО "Одуванчик" за товары, указанные в счете, оплачивает сумму в размере 31000 руб. наличными денежными средствами.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником ООО "Ромашка". 9 января 2019 года кассир открывает 2-ю смену, а в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, выдает на бумажном носителе кассовый чек ООО "Одуванчик" на сумму внесенной предоплаты в размере 31000 руб. (поскольку покупатель не предоставил адрес электронной почты). При таком расчете (при внесении предоплаты) был сформирован 1-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133.

ООО "Ромашка" отгружает покупателю данные товары 11.01.2019, оформляет товарную накладную (форма ТОРГ-12) на отгруженные товары и производит зачет ранее внесенной за товары предоплаты в размере 31000 руб., а на оставшуюся сумму в размере 58023 руб. предоставляется займ (рассрочка платежа). С 01.07.2019 при осуществлении такого расчета обязательно применение ККТ и выдача кассового чека.

Погашение займа (окончательная оплата) за ранее отгруженные товары произведено наличными денежными средствами 16.01.2019 в 11 часов 33 минуты. Сформирован и выдан на бумажном носителе десятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 171 на сумму 58023 руб.