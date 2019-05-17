Клерк.Ру

Важное про чеки ККТ: что делать при предоплате и займах

Как сформировать фискальные документы при получении предварительной оплаты за собственный товар, последующем зачете предварительной оплаты за товар и предоставлении займа для оплаты товара, а также при погашении займа для оплаты товарарассказала ФНС в письме № ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019.

Пример:

ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая ОСНО, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается оптовой торговлей и каждый день открывает смену.

9 января 2019 года ООО "Ромашка" выставила счет для оплаты следующих товаров:

1. Монитор Товар 1 – 2 шт. на сумму 32918 руб.

2. Лазерный принтер Товар 2 – 1 шт. на сумму 12635 руб.

3 Сканер Товар 3 – 3 шт. на сумму 43470 руб.

Итого по накладной: 89023 руб.

ООО "Ромашка" является продавцом и поставщиком товаров. Товары находятся в собственности продавца. ООО "Одуванчик" ИНН 7777777777 является покупателем. 9 января 2019 года ООО "Одуванчик" за товары, указанные в счете, оплачивает сумму в размере 31000 руб. наличными денежными средствами.

Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником ООО "Ромашка". 9 января 2019 года кассир открывает 2-ю смену, а в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, выдает на бумажном носителе кассовый чек ООО "Одуванчик" на сумму внесенной предоплаты в размере 31000 руб. (поскольку покупатель не предоставил адрес электронной почты). При таком расчете (при внесении предоплаты) был сформирован 1-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133.

ООО "Ромашка" отгружает покупателю данные товары 11.01.2019, оформляет товарную накладную (форма ТОРГ-12) на отгруженные товары и производит зачет ранее внесенной за товары предоплаты в размере 31000 руб., а на оставшуюся сумму в размере 58023 руб. предоставляется займ (рассрочка платежа). С 01.07.2019 при осуществлении такого расчета обязательно применение ККТ и выдача кассового чека.

Погашение займа (окончательная оплата) за ранее отгруженные товары произведено наличными денежными средствами 16.01.2019 в 11 часов 33 минуты. Сформирован и выдан на бумажном носителе десятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 171 на сумму 58023 руб.

Описание кассового чека при реализации товара с использованием ФФД 1.1

1) Кассовый чек, выданный 09.01.2019.

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма

Печатная форма

Обязательность наличия тега в ФФД 1.05

1000

Наименование документа

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

3

 

+

1048

Наименование пользователя 

 

ООО "Ромашка" (обязательно)

+

1018

ИНН пользователя 

 

1234567891 (обязательно)

+

1227

Покупатель (клиент) 

"Одуванчик" (рекомендовано)

"Одуванчик" (рекомендовано)

может присутствовать

1228

ИНН покупателя (клиента) 

7777777777

7777777777

может присутствовать

1042

Номер чека за смену

1

1

+

1012

Дата, время

09.01.19 13:45

09.01.19 13:45

+

1038

Номер смены

2

2

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0) (обязательно)

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012 (рекомендовано)

 

может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456

1234567890123456

+

1009

Адрес расчетов 

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23

+

1187

Место расчетов 

 

9 этаж

+

1059

1214

Признак способа расчета

2

ПРЕДОПЛАТА

+

1212

Признак предмета расчета

10

ПЛАТЕЖ (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Монитор Товар 1 

Монитор Товар 1

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

11462.86

11462.86

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

3

НДС 20/120

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

11462.86

11462.86

+

1059

1214

Признак способа расчета

2

ПРЕДОПЛАТА

+

1212

Признак предмета расчета

10

ПЛАТЕЖ (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Лазерный принтер

Товар 2

Лазерный принтер

Товар 2

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

4399.82

4399.82

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

3

НДС 20/120

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

4399.82

4399.82

+

1059

1214

Признак способа расчета

2

ПРЕДОПЛАТА

+

1212

Признак предмета расчета

10

ПЛАТЕЖ (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Сканер Товар 3

Сканер Товар 3

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

15137.32

15137.32

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

3

НДС 20/120

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

15137.32

15137.32

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

31000.00

31000.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

31000.00

31000.00

+

1081

Сумма по чеку (БСО) безналичными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

+

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

+

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

+

1102

Сумма НДС чека по ставке 20%

0.00

0.00

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120

5166.67

5166.67

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

Адрес сайта ФНС

www.nalog.ru

www.nalog.ru

+

1040

Номер ФД

133

133

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

 

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

формируется автоматически

 

+

2) При зачете ранее внесенной предварительной оплаты и при предоставлении займа (рассрочки платежа) для оплаты товара 11.01.2019 выдается кассовый чек.

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в ФФД 1.05

1000

Наименование документа

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

3

 

+

1048

Наименование пользователя 

 

ООО "Ромашка" (обязательно)

+

1018

ИНН пользователя

 

1234567891 (обязательно)

+

1227

Покупатель (клиент) 

"Одуванчик" (рекомендовано)

"Одуванчик" (рекомендовано)

может присутствовать

1228

ИНН покупателя (клиента) 

7777777777

7777777777

может присутствовать

1042

Номер чека за смену

6

6

+

1012

Дата, время

11.01.19 16:45

11.01.19 16:45

+

1038

Номер смены

4

4

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0) (обязательно)

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012 (рекомендовано)

 

может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456

1234567890123456

+

1009

Адрес расчетов 

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23

+

1187

Место расчетов 

 

9 этаж

+

1059

1214

Признак способа расчета

5

ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

+

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Монитор Товар 1

Монитор Товар 1

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

16459.00

16459.00

+

1023

Количество предмета расчета

2

2

+

1199

Ставка НДС

1

НДС 20%

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

32918.00

32918.00

+

1059

1214

Признак способа расчета

5

ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

+

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Лазерный принтер Товар 2

Лазерный принтер Товар 2

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

12635.00

12635.00

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

1

НДС 20%

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

12635.00

12635.00

+

1059

1214

Признак способа расчета

5

ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

+

1212

Признак предмета расчета

1

ТОВАР (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Сканер Товар 3

Сканер Товар 3

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

14490.00

14490.00

+

1023

Количество предмета расчета

3

3

+

1199

Ставка НДС

1

НДС 20%

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

43470.00

43470.00

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

89023.00

89023.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

0.00

0.00

+

1081

Сумма по чеку (БСО) безналичными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

31000.00

31000.00

+

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

58023.00

58023.00

+

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

+

1102

Сумма НДС чека по ставке 20%

14837.17

14837.17

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

0.00

0.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

Адрес сайта ФНС

www.nalog.ru

www.nalog.ru

+

1040

Номер ФД

141

141

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

 

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

формируется автоматически

 

+

3) Кассовый чек выдан 16.01.2019.

ТЭГ

Название Тэга

Электронная форма 

Печатная форма

Обязательность наличия тега в ФФД 1.05

1000

Наименование документа

 

кассовый чек

+

 

Код формы ФД

3

 

+

1209

Номер версии ФФД

3

 

+

1048

Наименование пользователя 

 

ООО "Ромашка" (обязательно)

+

1018

ИНН пользователя 

 

1234567891 (обязательно)

+

1227

Покупатель (клиент) 

"Одуванчик" (рекомендовано)

"Одуванчик" (рекомендовано)

может присутствовать

1228

ИНН покупателя (клиента) 

7777777777

7777777777

может присутствовать

1042

Номер чека за смену

10

10

+

1012

Дата, время

16.01.19 11:33

16.01.19 11:33

+

1038

Номер смены

9

9

+

1054

Признак расчета

1

приход

+

1055

Применяемая система налогообложения

1 (номер бита 0) (обязательно)

ОСН (рекомендовано)

+

1021

Кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

Иванов Иван Иванович, кассир

+

1203

ИНН кассира

123456789012 (рекомендовано)

 

может присутствовать

1037

Регистрационный номер ККТ

1234567890123456

1234567890123456

+

1009

Адрес расчетов 

 

127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23

+

1187

Место расчетов 

 

9 этаж

+

1059

1214

Признак способа расчета

7

ОПЛАТА КРЕДИТА

+

1212

Признак предмета расчета

10

ПЛАТЕЖ (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Монитор Товар 1

Монитор Товар 1

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

21455.14

21455.14

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

6

НДС не облагается

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

21455.14

21455.14

+

1059

1214

Признак способа расчета

7

ОПЛАТА КРЕДИТА

+

1212

Признак предмета расчета

10

ПЛАТЕЖ (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Лазерный принтер Товар 2

Лазерный принтер Товар 2

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

8235.18

8235.18

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

6

НДС не облагается

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

8235.18

8235.18

+

1059

1214

Признак способа расчета

7

ОПЛАТА КРЕДИТА

+

1212

Признак предмета расчета

10

ПЛАТЕЖ (рекомендовано)

может присутствовать

1030

Наименование предмета расчета

Сканер Товар 3

Сканер Товар 3

+

1197

Единица измерения предмета расчета

Штука (рекомендовано)

Штука (рекомендовано)

может присутствовать

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

28332.68

28332.68

+

1023

Количество предмета расчета

1

1

+

1199

Ставка НДС

6

НДС не облагается

+

1043

Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок

28332.68

28332.68

+

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

58023.00

58023.00

+

1031

Сумма по чеку наличными

58023.00

58023.00

+

1081

Сумма по чеку (БСО) безналичными

0.00

0.00

+

1215

Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

0.00

0.00

+

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит)

0.00

0.00

+

1217

Сумма по чеку встречным предоставлением

0.00

0.00

+

1102

Сумма НДС чека по ставке 20%

0.00

0.00

+

1103

Сумма НДС чека по ставке 10%

0.00

0.00

+

1104

Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%

0.00

0.00

+

1105

Сумма расчета по чеку без НДС

58023.00

58023.00

+

1106

Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120

0.00

0.00

+

1107

Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110

0.00

0.00

+

1060

Адрес сайта ФНС

www.nalog.ru

www.nalog.ru

+

1040

Номер ФД

171

171

+

1041

Номер ФН

8710000109811542

8710000109811542

+

1077

ФПД

формируется автоматически

 

+

 

ФПС

формируется автоматически

 

+

1196

QR-код

формируется автоматически

 

+

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