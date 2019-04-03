ПСН: сложные вопросы применения

За пять лет существования патентной системы налогообложения (введена 1 января 2014 г.) количество неясных ситуаций только увеличилось. Следовательно, растет число разъясняющих писем и судебной практики, помогающих налогоплательщику разобраться в тонкостях патентной системы.

Патент выдан после законно установленного срока

Для того чтобы применять патентную систему налогообложения, налогоплательщик обязан подать заявление за 10 рабочих дней до начала осуществления деятельности (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Напомним, что этот срок налогоплательщик может нарушить и подать заявление позднее (но до даты начала действия патента), а налоговый орган может выдать патент или нет на свое усмотрение с указанием даты начала действия патента такой же, как в заявлении налогоплательщика ( Письмо ФНС от 10.10.17 № СД-4-3/20355 ). Получая заявление, налоговый орган обязан в течение пяти рабочих дней выдать патент (п. 3 ст. 346.45 НК РФ).

На практике можно столкнуться с тем, что налоговый орган выдает патент не ранее 10 рабочих дней, а патенты на 2019 г. некоторые инспекции Ростовской области выдавали в конце января 2019 г., то есть нарушая законно установленные сроки. Логичный вопрос в такой ситуации: обязан налогоплательщик оплачивать январь 2019 года, ведь патент им еще фактически не получен?

В Письме ФНС РФ от 30.07.2018 № КЧ-4-7/14643 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ» предметом одного из споров стала аналогичная ситуация. Индивидуальный предприниматель решил, что за выдачей патента в конце января следует перенос срока действия на один месяц, поскольку в январе патент предпринимателем не применялся. Налоговый орган указал, что нарушение срока выдачи патента не влечен переноса срока его применения.

Суд решил, что нарушение срока выдачи патента влечет за собой перенос срока действия патента.

В случае, когда переноса срока не происходит, ИП обязан заплатить налог за тот период, в котором не работал, что ставит налогоплательщика в невыгодное положение.

Важно отметить, что процедура переноса срока действия патента не предусмотрена НК РФ, следовательно, как это будет реализовываться на практике — неизвестно.

ПСН при осуществлении грузоперевозок

В отношении оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом возможно применение как ПСН, так и ЕНВД. При выборе системы налогообложения необходимо учитывать один нюанс, о котором в НК РФ прямо не написано: осуществляются ли перевозки только на территории региона, где получен патент, или и за его пределами тоже.

Начнем с патента: в п. 1 ст. 346.45 НК РФ указано, что патент действует на территории региона, в котором он получен. Это означает, что если патент на грузоперевозки получен в Ростовской области, то осуществлять такую деятельность в Краснодарском крае нельзя. Иными словами, все грузоперевозки ограничиваются территорией региона.

При выборе ЕНВД налогоплательщик-предприниматель становится на учет по месту своей прописки (п. 2 ст. 346.28 НК РФ), следовательно, не привязан к конкретному месту и имеет право осуществлять свою деятельности на территории всей страны.

Таким образом, если предприниматель доставляет грузы не только в регионе получения патента, а по всей стране, то патент применять нельзя, поскольку это запрещено НК РФ. Но и тут есть нюанс: если договор на перевозку заключен в регионе получения патента, а конечная точка находится в другом регионе, то дополнительно патент в регионе конечном пункте получать не нужно, достаточно одного патента (Письмо Минфина № 03-11-11/5564 от 10.02.2015).

ПСН по образовательным услугам, оплаченным организацией за своих работников

В НК РФ указано, что ПСН применяется только в отношении тех видов деятельности, которые указаны в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Одними из них являются услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству. Из названия понятно, что патент можно использовать только при работе с населением. Но можно ли применять патент, если плату за ученика оплачивает его работодатель-организация?

В Письме Минфина РФ от 11.02.2013 № 03-11-12/21 указано, что глава 26.5 НК РФ не ставит в зависимость возможность применения патента и заказчика услуги, не предусматривает никаких ограничений в этой связи. Следовательно, ПСН можно применять в случае, когда заказчиком и плательщиком за услуги обучения является организация. Аналогичная позиция содержится в Письме Минфина от 08.02.13 № 03-11-12/16.

На ремонт каких помещений можно получить патент

Еще один вопрос, связанный с трактовкой НК РФ, возник в отношении вида деятельности «ремонт жилья и других построек»: можно ли использовать ПСН только по ремонту жилых помещений или же формулировка «другие постройки» позволяет ремонтировать и нежилые помещения?

Однозначный ответ на этот вопрос указан в п. 20 Письма ФНС России от 30.07.2018 № КЧ-4-7/14643. В нем указано, что по смыслу вида деятельности патент может применяться только в отношении ремонта жилья и построек, связанных с проживанием.

Следовательно, ремонт производственных объектов (что явилось предметом спора между налогоплательщиком и налоговым органом в указанном Письме ФНС) или других построек, не связанных с проживанием человека, под ПСН не попадает.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер»