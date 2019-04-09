Небольшое сокращение рабочего дня не дает права на пособие по уходу за ребенком

Законодательством предусмотрена возможность сохранения за работником права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком при условии, что он находится в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребёнком.

Степень неполноты рабочего времени в законе не прописана, однако у ФСС на этот счет имеется свое мнение.

В Соцстрахе считают, что бОльшая часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком и работающего на условиях неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за этим ребёнком , а не трудовой деятельности.

Работодатели пытаются оспорить этот взгляд на нормы закона, но, как правило, безуспешно.

Расскажем об одном из таких решений.

Минус 1 час — это мало

Компания из Республики Марий Эл оформила отпуск по уходу за ребенком своему сотруднику, который при этом продолжал работать на условиях неполного рабочего дня.

Его рабочая неделя составляла 32 часа. Сотрудник работал в понедельник, среду, четверг и пятницу по 7 часов, а во вторник — 8 часов.

Потом ему сократили рабочее время до 32 часов в неделю и он стал работать в понедельник и вторник по 7 часов, а в среду-пятницу по 6 часов.

Кроме того, данному сотруднику была предоставлена возможность работать дистанционно не более 4 часов в день.

По мнению ФСС, это формальное сокращение рабочего времени, что фактически не может свидетельствовать об осуществлении работающим родителем ежедневного ухода за ребенком, а также не может расцениваться как работа на условиях неполного рабочего дня (недели), следовательно, расходы на выплату пособия по уходу за ребенком родителю, не осуществляющему фактического ежедневного ухода за ребенком, не могут быть приняты к зачету. В спорном случае пособие по уходу за ребенком не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника.

Компании отказали в возмещении пособия в сумме 79 тыс. рублей и потребовали начислить на эту сумму страховые взносы.

Арбитражный суд Республики Марий Эл в решении от 31.01.2019 по делу № А38-8691/2018 пояснил, что предусмотренное частью 2 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ право на получение пособия по уходу за ребенком компенсирует заработок, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком.

В суде работодатель заявил, что в законодательстве не содержится норм о том, на какое количество времени должен сокращаться рабочий день для признания его неполным. Но этот довод был отклонен судом.

Действительно, рабочий день признается неполным в случае, если он сокращен на любое количество времени, отметили в суде. Между тем, пособие по уходу за ребенком своей целью, главным образом, предполагает компенсацию работнику утраченного заработка, ввиду необходимости осуществления ухода за ребенком.

В связи с этим, сокращение рабочего времени работника должно быть таким, при которомв сравнении с обычными условиями труда.

Сокращение же рабочего времени на один час в день не может расцениваться как мера, необходимая для осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка.

При этом наличие в распоряжении работника одного часа для ухода за ребенком в рабочее время не может быть признано осуществлением фактического ухода за ребенком для целей применения законодательства о назначении и выплате соответствующего вида пособия.

Таким образом, незначительное сокращение рабочего времени не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. В такой ситуации, пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника.

Указанные обстоятельства свидетельствуют оработодателем правом в целях предоставления своему сотруднику дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств фонда.

Что касается установления сотруднику дистанционной формы работы на дому не более 4 часов в день, то суд критически отнесся к этому утверждению, так как не было представлено доказательств дистанционной работы (например, обмен информацией через Интернет), да и зарплата была начислена на основании табелей, где указано рабочее время 32 часа в неделю.

Особое правило о работе на условиях неполного рабочего времени в период пребывания в отпуске по уходу за ребенком обусловлено тем, что предоставляемое в этот период пособие компенсирует небольшую часть среднего заработка работника (40%).

Законодатель, признавая ограниченность этих средств для семьи, допускает возможность частичной занятости данного работника, если он может сочетать ее с фактическим уходом за ребенком.

Данная гарантия предусмотрена для родителей, которые реально могут работать и осуществлять уход за ребенком.

При этом большая часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за этим ребенком, а не трудовой деятельности.

Отметим, что работодатель намерен обжаловать это решение АС в апелляционной инстанции. Рассмотрение назначено на 7 мая 2019.

Еще решения судов

Позиция о недостаточности неполного рабочего времени, сокращенного на 1 час в день для реального осуществления ухода за ребенком, наличии в случае такого формального сокращения продолжительности рабочего дня признаков злоупотребления правом в целях предоставления своим сотрудникам дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств ФСС, подтверждается сложившейся судебно-арбитражной практикой. Такие выводы, в частности, содержатся а следующих судебных актах: