«Ночной бухгалтер». Банки зарабатывают на блокировках ваших счетов, а суды против

Заградительные тарифы — не борьба с финансовыми террористами, а возможность банков еще больше нажиться. Главное за сегодня.

Кому война, кому мать родна

Как заработать на 115-ФЗ, банки отлично знают.

Комиссии за вывод средств при блокировках доходят до 20 % (!).

Что делают банки? Выставляют клиенту огромный список документов, чтобы подтвердить законность сделки (а то вдруг компания спонсирует экстремистов). Клиент не успевает все собрать. Банк блокирует счет. За то, чтобы вывести свои средства и перейти в другой банк, надо выложить огромные деньги.

Эти гигантские комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ — незаконны, сказал суд.

Для примера — дело, где «Промсвязьбанк» взял больше 700 тысяч заградительного тарифа. Банк запросил документы, но некоторых надо было ждать от ИФНС 7 дней — компания не успела.

Но подала в суд. Банк проиграл в трех инстанциях.

Наш финансовый обозреватель Саша Баязитова недавно написала о подобной практике в Тинькофф. Ее пост заблокировали. Она подала иск на банк о защите репутации.

Смело оспаривайте грабительские комиссии банков, которыми они прикрываются в якобы праведной борьбе под знаменем 115-ФЗ. У вас все шансы.

Про онлайн-кассы

Почти все уже онлайн-кассы установили, но вот что делать, если аппарат сломался, многие не знают.

Сделали инструкцию на такой случай.

И еще помогаем выбрать ККТ в нашем новом калькуляторе.

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Про миллиард

Столько доначислила налоговая. Не Газрому. А ИП!

ИП-поставщик выдал ИП-покупателю счета-фактуры, не отразил их в своей декларации, а потом заявил, что впервые слышит про этого человека.

Кто из них врет? Суды разошлись во мнениях.

Ваша инструктирующая редакция