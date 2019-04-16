«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров новые неприятные обязанности, но пока непонятно, какие именно

Что еще заставят делать бухгалтеров по вездесущему 115-ФЗ. Картина дня в «НБ».
Спасибо, теперь все понятно
С 18 марта бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги.
Если клиент входит в черные списки Росфинмониторинга, бухгалтер должен принять «меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно».
Больше того, в некоторых ситуациях бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Надо знать, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.
На чиновников посыпались вопросы, потому что совершенно непонятно, как бухгалтер (он же не памятник, и тем более, не банк) может что-то замораживать.
Дождались. Минфин выпустил письмо с разъяснениями.
Из которого непонятно ничего!
Спокойствие, только спокойствие
Директора, которые и так в ужасе от таких новостей, пугаются еще и письмам из налоговой.
Знаете, что такое «бу-эффект» налоговой переписки? Это когда приходит решение о приостановлении операций по счетам на полтора рубля, но форма шаблона инспекции такая, что взбодрит даже бывалых.
Читайте про силу налогового шаблона.
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Как правильно:
1. Отбиваться от обвинений в дроблении.
Налоговики сдвинули фокус с однодневок на схемы по дроблению.
2. Получить разъяснение по налогам.
В налоговой, конечно! В ФНС настаивают: инспекторы должны бесплатно консультировать по уплате налогов и заполнению отчетности.
Еще и сэкономить.
Рассказываем, сколько зарабатывают счастливицы: поднимите челюсть с пола.
5. Жечь траву на даче, чтобы без штрафов.
Да, сезон пришел, а бухгалтеры тоже люди.
Ваша правильная редакция