«Ночной бухгалтер». У бухгалтеров новые неприятные обязанности, но пока непонятно, какие именно

Что еще заставят делать бухгалтеров по вездесущему 115-ФЗ. Картина дня в «НБ».

Спасибо, теперь все понятно

С 18 марта бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги.

Если клиент входит в черные списки Росфинмониторинга, бухгалтер должен принять «меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно».

Больше того, в некоторых ситуациях бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Надо знать, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.

На чиновников посыпались вопросы, потому что совершенно непонятно, как бухгалтер (он же не памятник, и тем более, не банк) может что-то замораживать.

Дождались. Минфин выпустил письмо с разъяснениями.

Из которого непонятно ничего!

Спокойствие, только спокойствие

Директора, которые и так в ужасе от таких новостей, пугаются еще и письмам из налоговой.

Знаете, что такое «бу-эффект» налоговой переписки? Это когда приходит решение о приостановлении операций по счетам на полтора рубля, но форма шаблона инспекции такая, что взбодрит даже бывалых.

Читайте про силу налогового шаблона.

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Как правильно:

1. Отбиваться от обвинений в дроблении.

Налоговики сдвинули фокус с однодневок на схемы по дроблению.

2. Получить разъяснение по налогам.

В налоговой, конечно! В ФНС настаивают: инспекторы должны бесплатно консультировать по уплате налогов и заполнению отчетности.

3. Инкассировать деньги.

Еще и сэкономить.

4. Быть женой чиновника.

Рассказываем, сколько зарабатывают счастливицы: поднимите челюсть с пола.

5. Жечь траву на даче, чтобы без штрафов.

Да, сезон пришел, а бухгалтеры тоже люди.

Ваша правильная редакция