«Ночной бухгалтер». Не отправляйте отчеты в последние дни апреля, предупреждают спецоператоры

Косячат налоговики, а штрафы нам.
Проблемы с приемом отчетов в ИФНС продолжаются
Спецоператоры разослали сообщения, что лучше поторопиться со сдачей отчетности:
«После обновления программных комплексов налоговых органов 11.04.2019 г. наблюдается задержка в обработке отчетов (сведений). Рекомендуем отправлять отчётность заблаговременно! При отправке в последние дни сдачи (25, 29 и 30 апреля) многократно увеличивается риск штрафных санкций».
Чесслово, уже надоело.
Вы бы видели реакцию нашего иллюстратора, когда я на планерке в очередной раз объявляю тему «НБ». За последний год пришлось нарисовать 100500 картинок про сбой в налоговой, 115-ФЗ, пенсионную реформу и самозанятых. А я всегда отвечаю: бухгалтерам еще тяжелее, они обо всем этом ералаше не просто рассказывают, как мы. Они с ним работают.
Вы крутые!
Штрафов по проверкам все больше
Парадоксы административного контроля: число проверок стало меньше, а штрафов больше.
Дороже всего обходятся предпринимателям штрафы за «Платон», превышение массы или габаритов транспортного средства, нарушение требований техрегламентов и задержу сведений в ПФР.
В прошлом году за такие нарушения по отчетности в ПФР выписали 364 657 штрафов на 147 млн руб.
Полезное для предпринимателей
— Оказывается, можно звонить клиентам напрямую из 1С;
— Как мобильные банковские приложения меняют жизнь предпринимателя?
Про охрану труда
Власти считают, что малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда
Проверьте, соблюдаются ли у вас требования к рабочим местам с компьютерами. Есть санитарные правила, которые могут проверить инспекторы.
В Сбербанке теперь при отсутствии активности по счету не будет взиматься абонентская плата.
Действительно для пакета услуг «Удачный Сезон». Почитать подробности и подключиться
Не сп-а-а-а-ать!
Банк «Открытие» списал деньги со «спящих» счетов клиентов МДМ-банка и Бинбанка.
Сумма немаленькая — 5 тысяч руб.
Да еще и без предупреждения.
Ваша бодрая редакция