«Ночной бухгалтер». Не отправляйте отчеты в последние дни апреля, предупреждают спецоператоры

Косячат налоговики, а штрафы нам.

Проблемы с приемом отчетов в ИФНС продолжаются Скоро лето, а налоговики, которые в конце 2018 года стали переезжать на новое ПО, все никак на него не переедут.

Спецоператоры разослали сообщения, что лучше поторопиться со сдачей отчетности:

«После обновления программных комплексов налоговых органов 11.04.2019 г. наблюдается задержка в обработке отчетов (сведений). Рекомендуем отправлять отчётность заблаговременно! При отправке в последние дни сдачи (25, 29 и 30 апреля) многократно увеличивается риск штрафных санкций».

Чесслово, уже надоело.

Вы бы видели реакцию нашего иллюстратора, когда я на планерке в очередной раз объявляю тему «НБ». За последний год пришлось нарисовать 100500 картинок про сбой в налоговой, 115-ФЗ, пенсионную реформу и самозанятых. А я всегда отвечаю: бухгалтерам еще тяжелее, они обо всем этом ералаше не просто рассказывают, как мы. Они с ним работают.

Вы крутые!

Штрафов по проверкам все больше

Парадоксы административного контроля: число проверок стало меньше, а штрафов больше.

Дороже всего обходятся предпринимателям штрафы за «Платон», превышение массы или габаритов транспортного средства, нарушение требований техрегламентов и задержу сведений в ПФР.

В прошлом году за такие нарушения по отчетности в ПФР выписали 364 657 штрафов на 147 млн руб.

Про охрану труда

Власти считают, что малый бизнес тоже должен заниматься охраной труда

А рабочие места с опасными условиями труда вообще надо ликвидировать, заявил глава Минтруда.

Проверьте, соблюдаются ли у вас требования к рабочим местам с компьютерами. Есть санитарные правила, которые могут проверить инспекторы. Кажется сюром, но могут придраться даже к расстоянию от края стола до клавиатуры (от 10 до 30 см, если что...). В Сбербанке теперь при отсутствии активности по счету не будет взиматься абонентская плата. Действительно для пакета услуг «Удачный Сезон». Почитать подробности и подключиться

Не сп-а-а-а-ать!

Банк «Открытие» списал деньги со «спящих» счетов клиентов МДМ-банка и Бинбанка.

Сумма немаленькая — 5 тысяч руб.

Да еще и без предупреждения.

Ваша бодрая редакция