«Ночной бухгалтер». Походы в налоговую теперь опаснее

Полицейские в стенах налоговой инспекции будут выслушивать ваши объяснения о разрывах по НДС.

Инвалидам вернут индексацию пенсий и создадут новый механизм выделения для них рабочих мест. А чтобы работодатели не артачились — нарастят штрафы.

Полиция & ИФНС

К допросам гендиректоров компаний в стенах ИФНС подключились сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Посещение подобных комиссий для налогоплательщиков и раньше было малоприятным событием. Теперь походы в ИФНС без налогового юриста окончательно перестают быть томными.

Как отмечают бухгалтеры в комментариях, в разрывах по НДС полицейские вряд ли что-то понимают, но и не их это работа — «понимать».

Пенсии

В пенсионном вопросе намечаются некоторые сдвиги в положительную сторону.

В стаж для пенсии предлагают включать не 1,5 года отпуска по уходу за ребенком, а все 3 года.

А еще работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсий.

Такие поручения дал Дмитрий Медведев.

Правда, это пока лишь в планах. Правительство еще ничего не решило. Пока еще только власти будут думать про целесообразность таких поправок в законодательство.

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Инвалиды & работодатели

Минтруд готовит сразу несколько проектов, которые касаются квот на трудоустройство инвалидов и ответственности за их невыполнение.

Квоты для инвалидов будут выделять по-новому. Для начала новые правила внедрят только в нескольких регионах.

Ну, а чтобы работодателям было неповадно игнорировать эти правила и отказывать в приеме на работу инвалидов, усилят административную ответственность за такие нарушения.

Штрафы на должностных лиц, которые сейчас составляют от 5 до 10 тыс. рублей, будут увеличены. На сколько — пока Минтруд не раскрыл.

Пятничное

Инет гудит: ФНС, что, будет брать налог с теплиц?

Вот тут рассказываем, где правда.

А народ развлекается с темой:

«В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц В ФНС разъяснили условия налогообложения румяных девиц В ФНС разъяснили условия налогообложения непроходимых тупиц В ФНС разъяснили условия налогообложения противных мокриц В ФНС разъяснили условия налогообложения всяких Капиц Что еще осталось недоналогообложенным?»

Ваша в ожидании выходных редакция