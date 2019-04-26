«Ночной бухгалтер». Походы в налоговую теперь опаснее

Полицейские в стенах налоговой инспекции будут выслушивать ваши объяснения о разрывах по НДС.
Инвалидам вернут индексацию пенсий и создадут новый механизм выделения для них рабочих мест. А чтобы работодатели не артачились — нарастят штрафы.
Полиция & ИФНС
К допросам гендиректоров компаний в стенах ИФНС подключились сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Посещение подобных комиссий для налогоплательщиков и раньше было малоприятным событием. Теперь походы в ИФНС без налогового юриста окончательно перестают быть томными.
Как отмечают бухгалтеры в комментариях, в разрывах по НДС полицейские вряд ли что-то понимают, но и не их это работа — «понимать».
Пенсии
В пенсионном вопросе намечаются некоторые сдвиги в положительную сторону.
В стаж для пенсии предлагают включать не 1,5 года отпуска по уходу за ребенком, а все 3 года.
А еще работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсий.
Такие поручения дал Дмитрий Медведев.
Правда, это пока лишь в планах. Правительство еще ничего не решило. Пока еще только власти будут думать про целесообразность таких поправок в законодательство.
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Инвалиды & работодатели
Минтруд готовит сразу несколько проектов, которые касаются квот на трудоустройство инвалидов и ответственности за их невыполнение.
Квоты для инвалидов будут выделять по-новому. Для начала новые правила внедрят только в нескольких регионах.
Ну, а чтобы работодателям было неповадно игнорировать эти правила и отказывать в приеме на работу инвалидов, усилят административную ответственность за такие нарушения.
Штрафы на должностных лиц, которые сейчас составляют от 5 до 10 тыс. рублей, будут увеличены. На сколько — пока Минтруд не раскрыл.
Пятничное
Инет гудит: ФНС, что, будет брать налог с теплиц?
Вот тут рассказываем, где правда.
А народ развлекается с темой:
«В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
В ФНС разъяснили условия налогообложения румяных девиц
В ФНС разъяснили условия налогообложения непроходимых тупиц
В ФНС разъяснили условия налогообложения противных мокриц
В ФНС разъяснили условия налогообложения всяких Капиц
Что еще осталось недоналогообложенным?»
Ваша в ожидании выходных редакция