Работа с предпенсионерами: проблемы кадровиков

Льготные категории становятся серьёзным социальным бременем в сфере трудового законодательства для HR-служб. Количество категорий и людей, с которыми почти невозможно расторгнуть трудовой договор, растёт ежегодно. Особенностям регулирования труда отдельных групп сотрудников посвящена целая глава 41 Трудового кодекса РФ. HR, оглядываясь на неё, действуют в режиме постоянного «нет»: не применять взыскания, не переводить и не отправлять в командировку, и уж тем более не сокращать.

Ещё одной особой группой теперь становятся сотрудники предпенсионного возраста. В октябре 2018 года принят Федеральный закон № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», который ввёл уголовную ответственность за необоснованное увольнение или отказ в приёме предпенсионных работников. В соответствии со ст.144.1 УК РФ, нарушение чревато штрафом до 200 тыс. рублей или на сумму дохода осужденного за период до 1,5 лет, или обязательными работами до 360 часов.

Вместе с этим в активном обиходе появился и новый термин «предпенсионеры» — люди, которым осталось до выхода на пенсию 5 лет и меньше. А HR-специалистам теперь придётся искать ответ на вопрос: «Как управлять их квалификацией и что можно делать в случае конфликтных ситуаций?» Законодательство ответа не даёт, поэтому варианты даёт жизнь. Но их, увы, немного.

Безусловно, если сотрудник на хорошем счету, справляется с задачами, то ничего и не изменится. Сейчас работодателям как никогда нужны ценные кадры. И дело не в возрасте, а в знаниях и умениях. Но что делать, например, если сокращается должность, на которой трудится предпенсионер, или компании нужны более мобильные и активные сотрудники. Выбор невелик: переобучать на другую специальность/должность или применять взыскания и расставаться за неисполнение обязанностей.

Да, можно подумать о повышении квалификации, вплоть до получения новой специальности. Это потребует времени и средств: отрыв от производства, поиск образовательной организации, бюджет и т.д. Но будет ли готова к этому компания, если вы понимаете, что человек не справится. Допустим, вам нужны программисты, а в коллективе есть юрист или завхоз предпенсионного возраста, с которыми планировалось расстаться.

Технологии развиваются столь быстро, что часто людям старшего возраста сложно их освоить. В итоге компания вынуждена будет готовиться к возможности расставаться с ними за неисполнение должностных обязанностей. Это сложная социальная ситуация, и, как мне кажется, многое здесь будет зависеть от судебной практики, которой пока ещё нет.