Когда ГПД признают трудовыми? 11 опасных признаков

У HR-специалистов появилась еще одна «головная боль». Государственная инспекция по труду получила возможность переквалифицировать договоры подряда (гражданско-правовые) в трудовые. Сама норма не нова: ст. 19.1 Трудового кодекса РФ говорит, что материалы проверки ГИТ или предписание конкретного инспектора могут стать основанием для такого исправления. Но «масла в огонь» подлил Верховный Суд, который обозначил признаки, когда такое может случиться. Суд обозначил 11 признаков, когда договор может быть переквалифицирован, и в этом списке могут быть очень неприятные моменты.

Почему вопрос подрядных и трудовых отношений вновь стал актуальным? Причины очевидны, у человека по гражданскому договору меньше гарантий. Если размер оплаты и разных отчислений можно сопоставить, то социальных гарантий договор подряда фактически не дает. У человека не может быть отпуска, компания не оплачивает больничный и т.д. Главное же — нет ограничений при расторжении договора в сравнении с трудовым правом. Какие условия в соглашении между заказчиком и исполнителем указаны, такие и соблюдаются. Завершился проект — документ можно расторгать. А вот по трудовому договору у вас целый набор обязательств — льготные категории, преимущественное право при сокращении штата, больничные, диспансеризация и многие другие.

То есть за одну и ту же работу компания платит в виде зарплаты, компенсаций, отчислений разные деньги. Наше государство понимает это и, видимо, поэтому разрешает ГИТ проверять и переквалифицировать договоры, чтобы сохранить социальные гарантии для людей. Но работодатели остаются в сложном положении. Одно дело, когда компания целенаправленно манипулирует и заключает договоры подряда, желая сэкономить. С другой стороны, по гражданской форме может работать масса людей, в первую очередь, фрилансеры, и это нормально для эпизодических работ. Но человека, сделавшего одну презентацию, теперь могут признать сотрудником и обязать компанию заключить трудовой договор. Итог такого сценария очевиден: готовая продукция подорожает, конкурентоспособность малого бизнеса упадет, ведь именно он в большей степени пользуется разовыми гражданскими услугами.

Риск «навис» с судебной стороны. Речь идет о Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям». Его опубликовали без шума и стали постепенно брать в оборот надзорные органы.

Решение касается малого бизнеса, но никто не мешает применять его нормы для всех. А задуматься есть о чем. В постановлении сразу 11 признаков, когда инспекторы могут признать гражданско-правовой договор трудовым.

11 признаков наличия трудовых отношений

графики работы (сменности),

если человек работает у вас по определенному графику или посменно, значит, он соблюдает правила трудового распорядка и является штатным сотрудником

договор о полной материальной ответственности работника;

предоставляя человеку ответственность за имущество организации, вы подтверждаете факт того, что в данном вопросе он выступает сотрудником компании

расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении средств на банковскую карту работника;

регулярные и равные платежи и документы о начислении зарплаты свидетельствуют о трудовом характере отношений, что говорится в ТК РФ

товарные накладные, счета-фактуры;

сопровождающие документы при общении с контрагентами говорят о том, что человек не является исполнителем по договору подряда, а заказчиком — представителем работодателя, то есть сотрудником вашей компании

путевые листы, заявки на перевозку груза;

данные документы также свидетельствуют о том, что человек выступает представителем работодателя, то есть сотрудником компании, а не самостоятельным лицом

акты о выполненных работах;

регулярные акты о выполненных работах фиксируют, что человек периодически выполняет схожую работу по вашим задачам, следовательно, это можно считать трудовыми отношениями

журнал посетителей;

если в журнале посетителей периодически присутствует одно и то же имя — возникает подозрение в том, что человек находится в организации постоянно, то есть может быть сотрудником. Наоборот, если заключен договор подряда, но исполнитель за все время ни разу не приходил к вам в офис на встречу, это также может вызвать подозрение

переписка сторон спора, в том числе по электронной почте;

переписка между сторонами, особенно регулярная, в том числе по решаемым задачам говорит о том, что компания выражает свое мнение по задачам, корректирует их в процессе выполнения, то есть контролирует его действия. Значит, это можно считать задачей работодателя для сотрудника, что говорит о трудовых отношениях

журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте;

совершенно очевидный признак, так как если для человека создано рабочее место, проведен инструктаж и т.д., то он по умолчанию является сотрудником, а не исполнителем по договору подряда

свидетельские показания;

безусловно, в случае конфликта и судебных разбирательств, показания свидетелей будут сильным аргументов в пользу одной из сторон. Если кто-то сообщит, что человек ежедневно работал в офисе по определенному графику, выполнял поручения и т.д. — весьма вероятно, суд признает отношения трудовыми, а не гражданско-правовыми.

аудио- и видеозаписи и др.

также выступают весомым доказательством, подтверждающим наличие трудовых отношений

Некоторые из этих пунктов приводят в смятение. Например, e-mailпереписка — как будто заказчик и исполнитель по гражданскому договору не могут обмениваться электронными письмами. Или учет в журнале регистрации посетителей в офисе: он дает простор для фантазии. Допустим, человек в нем иногда расписывается — значит, он сотрудник. А если подписи человека нет, но с ним заключен договор подряда, его тоже можно считать работником, ведь по такой логике нельзя же заключить договор и ни разу не встретиться лично.

В любом случае теперь, заключая договор подряда, надо быть особенно внимательным и аккуратным. Если вы не хотите рисковать, лучше заключать трудовые договоры, в том числе срочные — для временных проектов. Но если вы сохраняете гражданско-правовые договоры с исполнителями, надо понимать, что, увидев подобные документы и проверив их, инспектор может выдать предписание — оформить трудовые соглашения. Печально то, что у ГИТ нет компетенций в гражданско-правовом законодательстве. Кроме того, возможное предписание — это мнение одного конкретного инспектора. Если судья в ходе разбирательств выслушает обе стороны, то здесь двух мнений быть не может. Следовательно, можно ожидать и злоупотреблений, ведь переквалификация вызовет дополнительные судебные разбирательства между бизнесом и ГИТ.