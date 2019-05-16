«Ночной бухгалтер». Новый вид проверок компаний и ИП: внезапнее

Мало проверок, надо больше — решили власти и допилили поправки в законопроект о госконтроле.

Я вся такая внезапная

Появится новый вид ревизий предпринимателей — инспекционный визит.

Чем он отличается от старых проверок (речь обо всех неналоговых: трудовых, миграционных, пожарных и т.п.)?

Новые проверки будут:

внезапнее,

в течение одного дня,

требовать документы нельзя.

«Пришел, проверил и ушел», — говорит замминистра экономического развития Савва Шипов про новые проверки.

Девиз современных Цезарей!

Жалуетесь на сбой в налоговой?

А задумывались, что он значит для рядовых инспекторов?

Установили ночные смены. Работа идет круглосуточно.

Скажете, нечего было выбирать такую работу? Может быть, но простых инспекторов на зарплате в 10 тысяч жалко.

Пока Мишустин хвалится на форумах и в залах Кремля, как все зашибись, мучаются все: и работники его ведомства, и налогоплательщики.

Сколько нужно для счастья денег?

Исследование показало, что среднестатистической семье в России достаточно 78 тысяч руб. Для нормального уровня жизни.

Что такое нормальный, можно еще поспорить.

Вот миллиардерам того, что есть, не хватает. Уже читали, за что вся страна будет платить дань олигархам?

Научим бухгалтеров. По-новому

Чувствуете, что не успеваете за всеми изменениями в НК? Устали читать страшилки и не знать, как защититься от субсидиарки? Надоело слушать от коллег «Да у тебя просто нет бухгалтерского образования»?

Тогда пора задуматься о профобучении.

Только не кидайтесь в омут с головой. Давайте вместе разбираться — когда нужно несколько месяцев ишачить на диплом о профпереподготовке, а когда достаточно онлайн-курса с дельным лектором, который все разложит по полочкам.

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Ваша вся в работе над курсом по проверкам редакция