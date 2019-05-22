«Ночной бухгалтер». Защищаем бухгалтеров от уголовки

Давайте вместе противостоять произволу при налоговых проверках.

Количество выездных проверок падает. И что?

Инспекторы выбирают жертвы для ВНП обстоятельнее, чтобы уж, раз пришли, то стрясти основательно. По-прежнему, по налоговому составу реально сесть в тюрьму. За 6 месяцев 2018 года это сделали 25 человек.

Иван Кузнецов, автор онлайн-курса «Клерка» по защите при налоговых проверках утверждает: почти каждая выездная налоговая проверка — потенциально возбужденное уголовное дело, среднего размера доначислений в 22 мл. руб. вполне хватает на ч. 2 ст. 199 УК РФ. А это лишение свободы на срок до шести лет.

Не хотим страшилок, в жизни бухгалтеров их и так хватает. Поэтому вот и позитивная статистика: приговоров по налоговым преступлениям стало в полтора раза меньше: в 2015-м было 459, в 2018-м — 273.

Чтобы вас защитить и научить противостоять давлению налоговиков, мы сделали курс по защите при проверках.

Внизу статьи — форма для заказа.

Домовой обход

У нас продолжение истории про то, что бухгалтеров, подписавших открытое письмо Мишустину, вызывают в инспекции.

Инспекторы грозятся прийти прямо домой, если человек отказывается тратить время на визит в ИФНС.

Правда, те, кто все-таки пришел на ковер, говорят, что все конструктивно: инспекторы спрашивали про конкретные проблемы из-за сбоя.

Есть информация, что письмо Мишустину ФНС спустила региональным управлениям. Вот они и стараются.

Верят ли в цифровую бухгалтерию сами бухгалтеры? Эксперты регулярно обсуждают вопросы юридической значимости электронных документов. А как же обстоят дела в работе с электронными документами на практике? 28 мая на бесплатном онлайн-семинаре DIRECTUM главный бухгалтер компании поделится опытом перевода бизнес-процессов бухгалтерии в электронный вид. Регистрируйтесь и узнайте, какие инструменты будет использовать бухгалтер в «мире без бумаги». Ждем вас и ваших коллег 28 мая в 11:00 мск.

В чем еще виноваты компании

С тем, что за сбой в налоговой приходится оправдываться налогоплательщикам, уже свыклись.

Но в том, что в бедности народа виноваты исключительно работодатели — тут уж, извините, готовы поспорить.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила: «Те работодатели, которые не проводят индексацию тем или иным способом, избегают этого действия, не только „обирают“ работников, но и создают социальную напряженность, потому что создают категорию „бедного работающего человека“».

То есть когда власти увеличивают налоги, обирая компании, — это нормально. А когда компании, платят пусть и без индексации, но деньги людям — это называется не дать рабочие места, а обобрать.

Новостной блиц

— Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам.

— Адрес учредителя или директора может быть юрадресом фирмы

— Собрали претензии налоговиков к первичке.