«Ночной бухгалтер». Налоговики и бухгалтеры поссорились на «Клерке»

И это вам не повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Тут все беспощаднее.

Батл года

Вчера к нам во мнения заглянул работник налоговой инспекции, который уверял, что из-за сбоя проблемы не только у налогоплательщиков, но и у ИФНС. Но понимания у аудитории нашего сайта не нашел.

Пошли жаркие дебаты, которые закончились тем, что бухгалтеры обвинили инспекторов в «тупизме». Налоговики ответили, что «это взаимно».

Хотелось бы, чтобы не рядовые инспекторы убеждали бухгалтеров успокоиться, в руководство ведомства выступило с официальным заявлением. И не с таким, что «просим прощения за временные технические неудобства», а с таким, что КОГДА ЭТО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?!

Льготам по онлайн-кассам быть

Сегодня Госдума приняла закон с очередными поправками в 54-ФЗ.

Продлили до 1 июля 2021 года срок неприменения ККТ для ИП и ввели ряд других льгот.

Читайте, кому повезло.

Индексации зарплат тоже быть

Сейчас в ТК прописана обязанность индексировать зарплаты сотрудников.

Но механизма нет. Поэтому большинство компаний этим не занимаются.

Ситуация изменится.

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ПФР, ФСС и ФОМС исчезнут

Фонды объединят в единый государственный социальный фонд.

Перед этим фонды сделают публичными компаниями.

Тогда работодатели и профсоюзы смогут принимать участие в управлении фондами.

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Ваша за мир во всем мире редакция