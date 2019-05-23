«Ночной бухгалтер». Налоговики и бухгалтеры поссорились на «Клерке»

И это вам не повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Тут все беспощаднее.
Батл года
Вчера к нам во мнения заглянул работник налоговой инспекции, который уверял, что из-за сбоя проблемы не только у налогоплательщиков, но и у ИФНС. Но понимания у аудитории нашего сайта не нашел.
Пошли жаркие дебаты, которые закончились тем, что бухгалтеры обвинили инспекторов в «тупизме». Налоговики ответили, что «это взаимно».
Хотелось бы, чтобы не рядовые инспекторы убеждали бухгалтеров успокоиться, в руководство ведомства выступило с официальным заявлением. И не с таким, что «просим прощения за временные технические неудобства», а с таким, что КОГДА ЭТО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?!
Льготам по онлайн-кассам быть
Сегодня Госдума приняла закон с очередными поправками в 54-ФЗ.
Продлили до 1 июля 2021 года срок неприменения ККТ для ИП и ввели ряд других льгот.
Индексации зарплат тоже быть
Сейчас в ТК прописана обязанность индексировать зарплаты сотрудников.
Но механизма нет. Поэтому большинство компаний этим не занимаются.
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ПФР, ФСС и ФОМС исчезнут
Фонды объединят в единый государственный социальный фонд.
Перед этим фонды сделают публичными компаниями.
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