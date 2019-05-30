«Ночной бухгалтер». Стало известно, как переделают налоги

Налоговый кодекс обещали полностью переписать. Но пока законотворцы просто латают старый.
Правительство внесло в Госдуму масштабный проект поправок в НК.
По НДС хотят прикрыть еще одну схему. Нельзя будет после реорганизации и перехода на УСН не восстанавливать НДС по переданным правопреемнику ОС.
Про НДФЛ — позитивные поправки.
- Не платить налог при продаже имущества (единственного) надо будет не через пять, а через три года владения.
- Если есть обособки в одном муниципальном образовании, можно будет выбрать одну и в нее отчитываться по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
- Если агент не удержал налог, хотя должен был, и налоговики этот факт обнаружили, то физлицо материально не пострадает — НДФЛ будет платить налоговый агент за счет собственных средств.
По спецрежимам — ужесточение. Например, запретят ЕНВД и ПСН в розничной торговле некоторыми маркированными товарами.
По имущественным налогам физлиц — поблажки. Заявление о льготах можно будет подавать через МФЦ (с учетом очередей в налоговой из-за сбоя — отличная новость).
Есть еще поправки по налогу на прибыль, взносам, торговому сбору. Полный список изменений — тут.
Про борьбу с документами
Работа бухгалтера — бесконечно лопатить документы, чтобы удовлетворить запросы налоговой, других контролеров и банкиров. И еще чтобы отношения с контрагентами не пострадали.
— Как банки мучают ИП запросами о тонне документов?
Самое обидное, что это законно...
— Требования от налоговиков — песня, которой нет конца.
Есть кейс, как наладить работу, чтобы из-за требований ИФНС не пострадал бизнес.
— Юристы уверены: бухгалтер может научиться составлять грамотные договоры.
Мастер-класс, что учесть в договоре поставки.
Защита бухгалтеров начинается через пять дней
Уже на днях, 3 июня у нас стартует первый онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Почему мы выбрали темой первого курса налоговые проверки? Во-первых, провели опрос в «Красном уголке бухгалтера», где с огромным разрывом победила именно эта тема.
Во-вторых, мы ориентируемся на статистику: за три года, с 2015 по 2018 года средний «чек» проверки вырос до 22 млн с 9. А такой суммы доначислений, как 22 млн, вполне хватает на ч. 2 ст. 199 УК РФ.
В-третьих, последние события с субсидиарной ответственностью бухгалтера показали: даже внештатный бухгалтер не защищен от того, чтобы ему не предъявили многомилионные долги компании.
Поэтому остается одно: учиться, как противостоять давлению налоговиков. К курсу можно присоединиться и позже, чем 3 июня.
Покупайте доступ и проходите обучение в удобном вам ритме полностью удаленно. Мы старались сделать цену первого курса раза в два-три дешевле рынка. Потому что мы «Клерк» :-)
Ваша в ожидании запуска курса редакция
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.