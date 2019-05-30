«Ночной бухгалтер». Стало известно, как переделают налоги

Налоговый кодекс обещали полностью переписать. Но пока законотворцы просто латают старый.

Правительство внесло в Госдуму масштабный проект поправок в НК.

По НДС хотят прикрыть еще одну схему. Нельзя будет после реорганизации и перехода на УСН не восстанавливать НДС по переданным правопреемнику ОС.

Про НДФЛ — позитивные поправки.

Не платить налог при продаже имущества (единственного) надо будет не через пять, а через три года владения.

Если есть обособки в одном муниципальном образовании, можно будет выбрать одну и в нее отчитываться по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Если агент не удержал налог, хотя должен был, и налоговики этот факт обнаружили, то физлицо материально не пострадает — НДФЛ будет платить налоговый агент за счет собственных средств.

По спецрежимам — ужесточение. Например, запретят ЕНВД и ПСН в розничной торговле некоторыми маркированными товарами.

По имущественным налогам физлиц — поблажки. Заявление о льготах можно будет подавать через МФЦ (с учетом очередей в налоговой из-за сбоя — отличная новость).

Есть еще поправки по налогу на прибыль, взносам, торговому сбору. Полный список изменений — тут.

Про борьбу с документами

Работа бухгалтера — бесконечно лопатить документы, чтобы удовлетворить запросы налоговой, других контролеров и банкиров. И еще чтобы отношения с контрагентами не пострадали.

— Как банки мучают ИП запросами о тонне документов?

Самое обидное, что это законно...

— Требования от налоговиков — песня, которой нет конца.

Есть кейс, как наладить работу, чтобы из-за требований ИФНС не пострадал бизнес.

— Юристы уверены: бухгалтер может научиться составлять грамотные договоры.

Мастер-класс, что учесть в договоре поставки.

Защита бухгалтеров начинается через пять дней

Уже на днях, 3 июня у нас стартует первый онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Почему мы выбрали темой первого курса налоговые проверки? Во-первых, провели опрос в «Красном уголке бухгалтера», где с огромным разрывом победила именно эта тема.

Во-вторых, мы ориентируемся на статистику: за три года, с 2015 по 2018 года средний «чек» проверки вырос до 22 млн с 9. А такой суммы доначислений, как 22 млн, вполне хватает на ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В-третьих, последние события с субсидиарной ответственностью бухгалтера показали: даже внештатный бухгалтер не защищен от того, чтобы ему не предъявили многомилионные долги компании.

Поэтому остается одно: учиться, как противостоять давлению налоговиков. К курсу можно присоединиться и позже, чем 3 июня.

Покупайте доступ и проходите обучение в удобном вам ритме полностью удаленно. Мы старались сделать цену первого курса раза в два-три дешевле рынка. Потому что мы «Клерк» :-)

Ваша в ожидании запуска курса редакция