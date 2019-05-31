Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Всех, кто продал или получил квартиру в подарок, возьмут под колпак

ФНС плотнее возьмется за сделки с недвижимостью.

При продаже имущества налоговики проведут камеральную проверку даже без 3-НДФЛ.

На рассмотрении в Госдуме законопроект.

По нему, если декларация о доходах не сдана, камералку проведут по данным, которые у ФНС есть по налогоплательщику и его доходах.

Если информации о цене сделки у налоговиков нет, сумму дохода будут принимать 70 % от кадастровой стоимости.

Тот момент, когда хочется на ручки, а не вот это вот все

Эта неделя у «Клерка» непростая. Сначала история с цензурой от лица ФНС.

А вчера пришел иск от чеченского судьи, который за моральный вред хочет 10 млн руб.

Читайте, почему честь чести во столько оценили.

Насущное

Уверены, вам тоже надоели эти скандалы. Захотелось чего-то чисто бухгалтерского, приземленного. Нате!

— План бухгалтерских дел на июнь;

— Шпаргалка по авансовому отчету;

— Исправления в счетах-фактурах: что сделать, чтобы не отказали в вычете.

Что изменится

Подборка инициатив, которые сегодня прошли в новостях:

— ФНС будет прослеживать товары;

— ИНН будут выдавать через базу ЗАГС;

— Путевые листы хотят сделать электронными.

Ваша «ура, пятница!» редакция

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