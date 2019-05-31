«Ночной бухгалтер». Всех, кто продал или получил квартиру в подарок, возьмут под колпак

ФНС плотнее возьмется за сделки с недвижимостью.
При продаже имущества налоговики проведут камеральную проверку даже без 3-НДФЛ.
На рассмотрении в Госдуме законопроект.
По нему, если декларация о доходах не сдана, камералку проведут по данным, которые у ФНС есть по налогоплательщику и его доходах.
Если информации о цене сделки у налоговиков нет, сумму дохода будут принимать 70 % от кадастровой стоимости.
Тот момент, когда хочется на ручки, а не вот это вот все
Эта неделя у «Клерка» непростая. Сначала история с цензурой от лица ФНС.
А вчера пришел иск от чеченского судьи, который за моральный вред хочет 10 млн руб.
Читайте, почему честь чести во столько оценили.
Насущное
Уверены, вам тоже надоели эти скандалы. Захотелось чего-то чисто бухгалтерского, приземленного. Нате!
— План бухгалтерских дел на июнь;
— Шпаргалка по авансовому отчету;
— Исправления в счетах-фактурах: что сделать, чтобы не отказали в вычете.
Что изменится
Подборка инициатив, которые сегодня прошли в новостях:
— ФНС будет прослеживать товары;
— ИНН будут выдавать через базу ЗАГС;
Ваша «ура, пятница!» редакция
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