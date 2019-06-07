Подарочный сертификат очень востребованный способ преподнесения подарка: и имениннику угодишь, и много времени тратить не нужно.

Кому-то нравится ходить по магазинам и тщательно выбирать подарок, а кто-то предпочитает выбрать легкий путь и приобрести подарочный сертификат. Пожалуй, такой вариант спасет любого, так как именинник в итоге приобретет то, что ему по душе.

Конечно, перед тем как дарить данный подарок, каждый задумывается на тему о том, на сколько он понравится имениннику, что он любит больше всего, чем он увлекается и какой же выбрать подарочный сертификат. Но не нужно забывать про условия сертификата, ведь именно они могут испортить весь сюрприз.

Условия сертификата не должны ущемлять права покупателя.

Рассмотрим, что такое «подарочный сертификат» с позиции законодательного регулирования.

Подарочный сертификат — документ, подтверждающий обязательство организации передать в будущем ее предъявителю товары (работы, услуги) на определенную сумму и право предъявителя (держателя сертификата) на получение этих товаров (работ, услуг).

Отношения по приобретению сертификата и последующему предъявлению его в магазин будут регулироваться нормами о договоре розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, соответственно, на эти отношения будет распространяться и законодательство о защите прав потребителей, запрещающее ущемлять права покупателя (ст. 16 Закона о защите прав потребителей).

Однако, как показывает практика, права покупателя не так уж редко и нарушаются. Компании указывают в сертификатах условия, не соответствующие требованиям закона.

Например, такие как:

по истечении срока действия подарочный сертификат становится недействительным, уплаченные за него денежные средства не возвращаются; если цена выбранного товара ниже номинала подарочного сертификата, остаток денежных средств не выплачивается; подарочный сертификат обмену и возврату не подлежит, уплаченные за него денежные средства не возвращаются.

Чтобы ответить на вопрос, почему такие условия нарушают права потребителей, определим, чем являются денежные средства, уплаченные за сертификат, и может ли в связи с этим продавец их удерживать.

Само по себе приобретение подарочного сертификата подтверждает внесение покупателем аванса (предварительной оплаты) в счет предстоящего приобретения товара (работы, услуги) в розничном магазине (ст. 487 ГК РФ). Следовательно, любое ограничение продавцом в использовании подарочного сертификата условиями, указанными выше, ущемляет права покупателя по сравнению с правилами, установленными для договора купли-продажи.

Если договор, в рамках которого внесена предоплата, не исполнен, то обязанная сторона должна вернуть предоплату покупателю.

Учитывая, что оплата покупателем подарочного сертификата является предоплатой, денежные средства не могут быть удержаны продавцом. Невозвращенная сумма аванса в таком случае по смыслу ст. 1102 ГК РФ является неосновательным обогащением продавца.

Поэтому даже если у сертификата был установлен срок действия и к моменту предъявления сертификата в магазин срок истек, покупатель имеет право вернуть денежные средства обратно.

То же самое касается и иных названных выше условий. Они также не соответствуют закону, поскольку ограничивают право покупателя на возврат части предоплаты, если приобретен товар ниже номинала подарочного сертификата, либо полной стоимости сертификата в случае отказа покупателя приобретать какой-либо товар. В последнем случае действия покупателя следует квалифицировать как отказ от договора купли-продажи с требованием вернуть предоплату, и продавец не может удерживать денежные средства. При этом требовать обменять сертификат покупатель все же не вправе.

Следует также иметь в виду, что за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, компания может быть привлечена к административной ответственности. Частью 2 ст. 14.8 КоАП РФ за указанное нарушение предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Если вы используете в своей деятельности подарочные сертификаты, будьте внимательны, не забывайте, что оговариваемые вами условия использования сертификата не должны противоречить нормам ГК РФ и Закона о защите прав потребителей.