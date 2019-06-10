За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

Немногие знают, что, подписывая договор купли-продажи недвижимости, они могут стать объектами «обязательного контроля».

А причина в том, что недвижимость, как известно, всегда в цене: вокруг нее крутятся большие деньги — ну а это создает благодатную почву для различных «финансовых злоупотреблений».

Наверняка все наслышаны о борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Закон 115-ФЗ со дня своего принятия уже успел стать причиной многих блокировок банковских карт и отказов в выдаче вкладов. Не обошел он своим вниманием и рынок недвижимости:

сделки с объектами недвижимого имущества, в результате которых передается право собственности на них, подлежат обязательному контролю, если их цена составляет 3 млн рублей и более.

В связи с этим нотариусы, адвокаты и другие лица, которые оказывают услуги по сопровождению сделок с недвижимостью (риэлторы прежде всего), обязаны сообщать обо всех подозрительных сделках, заключенных с их помощью, в Росфинмониторинг.

Иными словами, обратились вы к нотариусу, чтобы удостоверить договор на покупку дома — а в Росфинмониторинг тем временем уже поступил «сигнал»...

Разумеется, контролировать все сделки с недвижимостью стоимостью от 3 млн нет ни возможности, ни необходимости. Речь идет лишь о т.н. «подозрительных сделках», где есть веские основания полагать, что сторонам нужно не столько купить-продать недвижимость, сколько «обелить» теневые доходы.

Тогда возникает резонный вопрос: как из всего массива сделок нотариус, адвокат или риэлтор должны распознать ту самую подозрительную?

Долгое время этот вопрос оставался открытым. Но в текущем году наметилась заметная подвижка: Федеральная нотариальная палата совместно с Росфинмониторингом издали письмо, где подробно перечисляются признаки подозрительных сделок с недвижимостью (от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546).

Рассмотрим, какие сделки с недвижимостью теперь грозят их участникам проверкой от Росфинмониторинга:

Поведение клиента вызывает подозрение

В частности:

скрывает или уклончиво отвечает на вопросы о том, не является ли он публичным должностным лицом («А вы не тот ли самый Иванов, который депутат?»), каковы источники денег на покупку недвижимости («А где можно столько заработать, если не секрет?»),

уточняет у нотариуса или риэлтора, соблюдают ли они требования Закона 115-ФЗ («А в Росфинмониторинг вы докладываете?»),

просит ускорить процедуру оформления сделки без объяснения причин, настаивает на расчете наличными деньгами, не раскрывает личность того, в чьих интересах действует.

Подозрительная организация расчетов по сделке

передаются крупные суммы наличных, которые явно не соответствуют социально-экономическому статусу сторон («Так вы уборщицей, говорите, работаете?»),

необоснованное затягивание с выбором формы расчетов или внезапное изменение своего решения,

расчеты ценными бумагами (векселями).

Особые условия сделки

существенная разница между ценой сделки и реальной рыночной стоимостью недвижимости («Квартира в центре Москвы и всего за миллион рублей — да вы редкий счастливчик!»),

аффилированность участников сделки (родственники, сослуживцы, партнеры по бизнесу) и есть подозрения, что истинные цели покупки недвижимости скрываются,

в сделке участвуют лица нетипичной возрастной или социальной группы («Мальчик, а тебе не рано еще коттедж на Рублевке покупать?»).

Разумеется, закон не возлагает обязанности на нотариусов или риэлторов задавать подобные вопросы, а их клиентов — отвечать на них. Да и сложно, честно говоря, представить профессионала, который позволит себе спрашивать о таких вещах своих клиентов.

Но сообщать обо всех подозрительных сделках, тем не менее, они обязаны под угрозой ответственности. Так что не давайте лишнего повода нотариусу или риэлтору заподозрить вас в отмывании денег!