За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

Немногие знают, что, подписывая договор купли-продажи недвижимости, они могут стать объектами «обязательного контроля».
А причина в том, что недвижимость, как известно, всегда в цене: вокруг нее крутятся большие деньги — ну а это создает благодатную почву для различных «финансовых злоупотреблений».
Наверняка все наслышаны о борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем.
Закон 115-ФЗ со дня своего принятия уже успел стать причиной многих блокировок банковских карт и отказов в выдаче вкладов. Не обошел он своим вниманием и рынок недвижимости:
сделки с объектами недвижимого имущества, в результате которых передается право собственности на них, подлежат обязательному контролю, если их цена составляет 3 млн рублей и более.В связи с этим нотариусы, адвокаты и другие лица, которые оказывают услуги по сопровождению сделок с недвижимостью (риэлторы прежде всего), обязаны сообщать обо всех подозрительных сделках, заключенных с их помощью, в Росфинмониторинг.
Иными словами, обратились вы к нотариусу, чтобы удостоверить договор на покупку дома — а в Росфинмониторинг тем временем уже поступил «сигнал»...
Разумеется, контролировать все сделки с недвижимостью стоимостью от 3 млн нет ни возможности, ни необходимости. Речь идет лишь о т.н. «подозрительных сделках», где есть веские основания полагать, что сторонам нужно не столько купить-продать недвижимость, сколько «обелить» теневые доходы.
Тогда возникает резонный вопрос: как из всего массива сделок нотариус, адвокат или риэлтор должны распознать ту самую подозрительную?
Долгое время этот вопрос оставался открытым. Но в текущем году наметилась заметная подвижка: Федеральная нотариальная палата совместно с Росфинмониторингом издали письмо, где подробно перечисляются признаки подозрительных сделок с недвижимостью (от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546).
Рассмотрим, какие сделки с недвижимостью теперь грозят их участникам проверкой от Росфинмониторинга:
Поведение клиента вызывает подозрениеВ частности:
- скрывает или уклончиво отвечает на вопросы о том, не является ли он публичным должностным лицом («А вы не тот ли самый Иванов, который депутат?»), каковы источники денег на покупку недвижимости («А где можно столько заработать, если не секрет?»),
- уточняет у нотариуса или риэлтора, соблюдают ли они требования Закона 115-ФЗ («А в Росфинмониторинг вы докладываете?»),
- просит ускорить процедуру оформления сделки без объяснения причин, настаивает на расчете наличными деньгами, не раскрывает личность того, в чьих интересах действует.
Подозрительная организация расчетов по сделке
- передаются крупные суммы наличных, которые явно не соответствуют социально-экономическому статусу сторон («Так вы уборщицей, говорите, работаете?»),
- необоснованное затягивание с выбором формы расчетов или внезапное изменение своего решения,
- расчеты ценными бумагами (векселями).
Особые условия сделки
- существенная разница между ценой сделки и реальной рыночной стоимостью недвижимости («Квартира в центре Москвы и всего за миллион рублей — да вы редкий счастливчик!»),
- аффилированность участников сделки (родственники, сослуживцы, партнеры по бизнесу) и есть подозрения, что истинные цели покупки недвижимости скрываются,
- в сделке участвуют лица нетипичной возрастной или социальной группы («Мальчик, а тебе не рано еще коттедж на Рублевке покупать?»).
Но сообщать обо всех подозрительных сделках, тем не менее, они обязаны под угрозой ответственности. Так что не давайте лишнего повода нотариусу или риэлтору заподозрить вас в отмывании денег!
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