«Ночной бухгалтер». Не пропололи сорняки на участке? Смогут изъять землю

Аттракцион одиозных предложений чиновников продолжается!

Полите, Шура, полите!

За нескошенную траву и мусор могут отобрать землю.

Минэкономразвития разработало законопроект, по которому смогут изымать земельные участки из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Под нарушение попадают и сорняки, и бытовые отходы на участке.

Главное опасение, конечно, из-за возможных злоупотреблений тех, кто будет проверять. Сами понимаете.

Сегодня, кстати, рассказывали о случае, когда из-за рекламной дощечки про кофе на вынос проверяющие буквально банкротят бизнес.

Про переплаты

Бухгалтеры делятся опытом, стоит ли делать добровольную переплату налогов на случай, если вдруг налоговики зачудят.

Оказалось, многие так делают.

А вот в блогах сегодня пост с противоположным мнением: «Не нужно искусственно переплачивать налоги».

Про допросы

Эксперты говорят, что вызывать на допросы стали чаще. И физлиц тоже.

Налоговики теперь еще придирчивее интересуются реальностью операций.

Рассказываем, какие вопросы стали задавать на допросах в налоговой и как на них отвечать.

Про бедность

Кудрин сегодня взорвал интернет фразой о социальном взрыве, который ждет страну, если бедность продолжит расти такими же темпами.

В Кремле уже назвали эти слова «эмоциональным проявлением».

Интересно, а можно без эмоций говорить на эту тему, если сейчас в России 12,5 млн человек находятся за чертой бедности?..

Ваша эмоциональная редакция