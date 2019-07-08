«Ночной бухгалтер». Сбер начнет закармливать гамбургерами и другой сюр дня

Та-ра-та-та-та! Вот что я не люблю — так это когда системно значимые компании начинают заигрываться в клиентоориентированность.
Свободная касса
Такие новости для журналистов — находка. Можно провести стопицот смешных аналогий. Но давайте вы сами пофантазируете.
Итак, шедевральное: Сбербанк и McDonald’s планируют запустить совместные точки обслуживания уже в конце 2019 года. Об этом заявил зампред правления банка Александр Ведяхин.
Вторая бомбическая новость дня
В «Шереметьево» грузчикам начали платить по 200 тыс.рублей. Операторам погрузчиков обещают по 290 000 руб.
Удивительно (или, наоборот, ожидаемо), что с багажом лучше не стало.
Инет полон шуток типа «Когда бросил свой стартап и пошел грузчиком в аэропорт» или «Тот самый момент, когда понял, что зря учился в школе хорошо».
Вы еще успеваете записаться на вебинар по полугодовую отчетность от «Клерка». 12 июля в 12-00 расскажем все моменты, которые вы могли упустить.
Третья бомбическая новость дня
Взносы в ФСС планируют перевести на принципы ОСАГО.
Почитайте, что такое система бонус-малус и почему это заклинание так понадобилось фонду.
Новые страхи бухгалтеров
— Бухгалтеры-аутсорсеры боятся отправлять чужие декларации по НДС.
Коллеги рассказывают, как обезопасить себя, если клиент, мягко говоря, не кажется белой и пушистой компанией.
— ИФНС хочет знать, с каких IP сдается ваша отчетность.
Ваша бомбическая редакция
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.