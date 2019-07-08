«Ночной бухгалтер». Сбер начнет закармливать гамбургерами и другой сюр дня

Та-ра-та-та-та! Вот что я не люблю — так это когда системно значимые компании начинают заигрываться в клиентоориентированность.

Свободная касса

Такие новости для журналистов — находка. Можно провести стопицот смешных аналогий. Но давайте вы сами пофантазируете.

Итак, шедевральное: Сбербанк и McDonald’s планируют запустить совместные точки обслуживания уже в конце 2019 года. Об этом заявил зампред правления банка Александр Ведяхин.

Вторая бомбическая новость дня

В «Шереметьево» грузчикам начали платить по 200 тыс.рублей. Операторам погрузчиков обещают по 290 000 руб.

Удивительно (или, наоборот, ожидаемо), что с багажом лучше не стало.

Инет полон шуток типа «Когда бросил свой стартап и пошел грузчиком в аэропорт» или «Тот самый момент, когда понял, что зря учился в школе хорошо».

Вы еще успеваете записаться на вебинар по полугодовую отчетность от «Клерка». 12 июля в 12-00 расскажем все моменты, которые вы могли упустить.

Третья бомбическая новость дня

Взносы в ФСС планируют перевести на принципы ОСАГО.

Почитайте, что такое система бонус-малус и почему это заклинание так понадобилось фонду.

Новые страхи бухгалтеров

— Бухгалтеры-аутсорсеры боятся отправлять чужие декларации по НДС.

Коллеги рассказывают, как обезопасить себя, если клиент, мягко говоря, не кажется белой и пушистой компанией.

— ИФНС хочет знать, с каких IP сдается ваша отчетность.

Налогоплательщики стали получать требования с неожиданным содержанием, которые предназначались совершенного другим компаниям.

Ваша бомбическая редакция