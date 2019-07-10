«Ночной бухгалтер». За что с бывшего кассира компании-банкрота требуют 1,7 млн

Нужен крайний? Идем в бухгалтерию!

Абсурд на марше

С кассира банкротящейся организации требуют 1 млн 700 тыс.

«Клерк» уже писал про историю, когда с бывшего бухгалтера АО, попавшего под банкротство, взыскивают деньги, полученные по чековой книжке и внесенные в кассу организации. Апелляция была, увы, проиграна, сейчас дело в кассации.

На днях стало известно, что под раздачу попал и кассир организации, которая уволилась еще в 2015 году. С нее требуют 1 млн. 700 тыс руб. И тоже из-за того, что она получала деньги по чековой книжке.

Посмотрите, какие доказательства не помогли кассиру доказать, что требования абсурдны.

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Наконец-то!

ФНС перестанет требовать с ИП двойные взносы.

С точки зрения психиатрии раздвоение личности является патологией. А вот ФНС и Минфин считали это нормальным явлением и требовали с ИП двойные взносы.

Речь идет о тех предпринимателях, которые одновременно являются, например, арбитражными управляющими, медиаторами или патентными поверенными.

Важное событие в бухучете

Готов проект ФСБУ «Доходы». Вы можете его посмотреть и если с чем-то не согласны, сообщить об этом разработчику.

Новый стандарт будут применять коммерческие фирмы и НКО, начиная с бухотчетности за 2022 год.

Новая морока для работодателей

Рассказали все про электронные трудовые книжки и про, чем придется заниматься работодателям уже в 2020 году.

Ваша июльская редакция