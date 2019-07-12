«Ночной бухгалтер». Налоговики снова плотно взялись за проверку кассовой дисциплины

Ноу-хау от инспекторов, как стрясти с налогоплательщика кучу документов в рамках проверок, не ограниченных по срокам и количеству.

Новая практика налоговиков

В блоге «Мультибухгалтера» рассказывают: «Возвращаются к жизни уже основательно позабытые проверки, бессмысленные и ненужные. Проверка по соблюдению порядка ведения кассовой дисциплины и полноты учета выручки».

Посмотрите, что требуют инспекторы.

И все бы ничего, ведь срок давности для штрафа за нарушение кассовой дисциплины — два месяца. Но в истории, про которую рассказывает «Мультибухгалтер», проверка была в мае 2019 года, а документы затребованы с 2016 года и по 2018 год.

Бинго! Под видом проверки кассовой дисциплины с компании требуют кипу документов. И что самое удобное для инспекции — порядок таких проверок в НК не прописан. Предупреждать о ней не надо, сроки и количество не ограничены.

Как стать обнальщиком поневоле

Ужасающая история. Работодатель заставил сотрудника зарегистрировать ИП и через это ИП обналичил десятки миллионов рублей.

Полиция грозит человеку уголовкой, ФНС доначислила 2 млн, а суды ни к чему не привели.

Издалека, до-о-о-олго!

Налоговики сплавляются по реке, чтобы проверить, как в полях работают их мобильные приложения.

Счастливого плавания, инспектроры!

Правда, лучше бы они потратили время на не общение с природой, а на устранение сбоя. Пошли новые сообщения о проблемах.

Ваша уходящая в поход, чтобы проверить, как в полях работает «Клерк», редакция