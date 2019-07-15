«Ночной бухгалтер». ИП заплатил за Ксению, а его бухгалтер теперь мучается

В разгар квартальной отчетности бережем нервы наших дорогих бухгалтеров. Сегодня без страшилок. У нас офигенная история про бесстрашных ИП, которые ляпают в платежках что ни попадя.

А зачем париться вообще?

Всей редакцией лежим над этим постом в «КУБе». Бухгалтеры обмениваются «лайфхаками» своих ИП по наполнению назначения платежа в ПП.

Оказалось, многие бизнесмены уверены, что это поле что-то вроде чатика или личных заметок.

Например, один ИП заплатил некоему Сергею пенсионные взносы, сопроводив текст грустными смайлами.

Некий Роман получил от ИП оплату за Ксению. В другой раз Роману перевели за Ксению «аванс (или премию)».

Смотрите скрины этих шедевров.

Оно все, конечно, весело, но как потом отбрехаться от 115-ФЗ или вопросов налоговиков, бухгалтеры пока не придумали.

Магия дня

— Сбербанк принялся за предсказания;

— Как мгновенно распознать телефонных мошенников;

— Снимать наличку можно будет на кассах магазинов.

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Ваша веселая, вопреки всему, редакция