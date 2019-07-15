«Ночной бухгалтер». ИП заплатил за Ксению, а его бухгалтер теперь мучается

В разгар квартальной отчетности бережем нервы наших дорогих бухгалтеров. Сегодня без страшилок. У нас офигенная история про бесстрашных ИП, которые ляпают в платежках что ни попадя.
А зачем париться вообще?
Всей редакцией лежим над этим постом в «КУБе». Бухгалтеры обмениваются «лайфхаками» своих ИП по наполнению назначения платежа в ПП.
Оказалось, многие бизнесмены уверены, что это поле что-то вроде чатика или личных заметок.
Например, один ИП заплатил некоему Сергею пенсионные взносы, сопроводив текст грустными смайлами.
Некий Роман получил от ИП оплату за Ксению. В другой раз Роману перевели за Ксению «аванс (или премию)».
Смотрите скрины этих шедевров.
Оно все, конечно, весело, но как потом отбрехаться от 115-ФЗ или вопросов налоговиков, бухгалтеры пока не придумали.
Магия дня
— Сбербанк принялся за предсказания;
— Как мгновенно распознать телефонных мошенников;
— Снимать наличку можно будет на кассах магазинов.
Какую из своих функций вы бы с радостью делегировали машине?
А) вежливую улыбку коллегам;
Б) перекус булочкой;
С) обработку первички.
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Обзоры дня
— Про главное за неделю: там о новой ежемесячной отчетности, свеженьких претензиях к бывшим бухгалтерам и проблемы с картой «МИР»;
— Про стоимость владения ООО в год. Кто-то говорит про 200 тысяч, кто-то считает, вполне реально за 100.
— Про будущую пенсию ИП: как считают и как увеличить.
Ваша веселая, вопреки всему, редакция
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