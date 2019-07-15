Новая ежемесячная отчетность. Претензии к бухгалтерам при банкротстве. Проблемы с «МИР». Неделя на «Клерке»

В судах о банкротстве компании крайними делают бывших бухгалтера и кассира. Стало известно, какую новую отчетность будем ежемесячно сдавать в ПФР. Работодатели разбираются, какие пособия теперь обязательно перечислять на карту «МИР». С ИП перестанут требовать двойные взносы. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. С кассира банкротящейся организации требуют 1 млн 700 тыс. рублей;
2. Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД;
3. Стал известен МРОТ на 2020 год;
4. Вам придет уведомление на уплату имущественных налогов по новой форме;
5. Бухгалтеры-аутсорсеры боятся отправлять чужие декларации по НДС;
6. ИФНС хочет знать, с каких IP сдается ваша отчетность.
Темы недели
1. Наконец-то! ФНС перестанет требовать с ИП двойные взносы.
С точки зрения психиатрии раздвоение личности является патологией. А вот ФНС и Минфин считали это нормальным явлением и требовали с ИП двойные взносы.
2. Перечислять ли пособия за счет ФСС только на карту «Мир»?
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1. Депутаты из каких регионов самые богатые;
2. Неожиданное продолжение истории про кассиршу-вора из Салавата;
3. Когда можно сделать перерасчет за коммуналку;
4. Шесть банковских уловок впарить вам, что не нужно. И как защититься.
«Ночной бухгалтер»
За 8 июля: Сбер начнет закармливать гамбургерами и другой сюр дня;
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На пообсуждать
1. С кого Минфин требует НДС за прошлые годы, и почему за это заплатим мы с вами;
2. Кризис в августе 2019. Что будет?
3. Налоговики не спешат с выплатами по 3-НДФЛ.
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