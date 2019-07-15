Клерк.Ру

Новая ежемесячная отчетность. Претензии к бухгалтерам при банкротстве. Проблемы с «МИР». Неделя на «Клерке»

В судах о банкротстве компании крайними делают бывших бухгалтера и кассира. Стало известно, какую новую отчетность будем ежемесячно сдавать в ПФР. Работодатели разбираются, какие пособия теперь обязательно перечислять на карту «МИР». С ИП перестанут требовать двойные взносы. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. С кассира банкротящейся организации требуют 1 млн 700 тыс. рублей;

2. Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД;

3. Стал известен МРОТ на 2020 год;

4. Вам придет уведомление на уплату имущественных налогов по новой форме;

5. Бухгалтеры-аутсорсеры боятся отправлять чужие декларации по НДС;

6. ИФНС хочет знать, с каких IP сдается ваша отчетность.

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Темы недели

1. Наконец-то! ФНС перестанет требовать с ИП двойные взносы.

С точки зрения психиатрии раздвоение личности является патологией. А вот ФНС и Минфин считали это нормальным явлением и требовали с ИП двойные взносы.

2. Перечислять ли пособия за счет ФСС только на карту «Мир»?

Пришлось провести целое расследование.
Как устроиться на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.
 
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1. Депутаты из каких регионов самые богатые;

2. Неожиданное продолжение истории про кассиршу-вора из Салавата;

3. Когда можно сделать перерасчет за коммуналку;

4. Шесть банковских уловок впарить вам, что не нужно. И как защититься.

«Ночной бухгалтер»

За 8 июля: Сбер начнет закармливать гамбургерами и другой сюр дня;

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Важные статьи

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Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2019 года

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Как свериться с налоговой без бесконечного хождения по кабинетам

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Как налоговая охотится на вас в сети

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Налоговики проводят осмотр: как защитить свои права

5

Что делать, если налоговая прислала акт с доначисленнным НДС

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Интересные посты в блогах

1. С кого Минфин требует НДС за прошлые годы, и почему за это заплатим мы с вами;

2. Кризис в августе 2019. Что будет?

3. Налоговики не спешат с выплатами по 3-НДФЛ.

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