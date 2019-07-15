Новая ежемесячная отчетность. Претензии к бухгалтерам при банкротстве. Проблемы с «МИР». Неделя на «Клерке»

С точки зрения психиатрии раздвоение личности является патологией. А вот ФНС и Минфин считали это нормальным явлением и требовали с ИП двойные взносы.

Как устроиться на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.

Дзен для бухгалтеров

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«Ночной бухгалтер»

За 8 июля: Сбер начнет закармливать гамбургерами и другой сюр дня;

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