«Ночной бухгалтер». Заморозят ли ваши пенсии?

После повышения пенсионного возраста власти, похоже, решили, что с пенсиями вообще париться особо не стоит.

Будем и дальше морозиться

Вечером стало известно, что заморозку накопительной части пенсии опять продлят. Уже на 2022 год.

Ранее заморозка продлевалось до конца 2021 года.

Что это вообще значит? Взносы мы как платили в ПФР, так и будем платить. Только в период заморозки они идут только на страховую пенсию, которая не наследуется.

Минтруд быстро спохватился и заявил, что решение о продлении заморозки накопительных пенсий еще не принято. И вообще, в министерстве говорят: идите, мол, в Минфин за окончательным решением.

Что страшнее обналички?

Адвокат написал статью, где сделал вывод: за обналичку можно получить больший срок, чем за убийство нескольких человек.

Правоохранители вышли на тропу войны с незаконной легализацией.

В пример — одно из дел, где госвобинитель попросил за обналичку дать 19 лет лишения свободы.

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Ваша инструкторская редакция