Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». К ФНС перейдет еще одна важная функция

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

Компании смогут получить электронную подпись только через ФНС.

Мошенничеств станет меньше?

В Госдуме на рассмотрении важный законопроект.

Квалифицированные электронные подписи юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.

Коммерческие УЦ тоже останутся. Будут выдавать ЭП «физикам». Но к таким центрам будут заоблачные требования: капитал не менее 1 млрд руб. (для сетей УЦ — не менее 500 млн руб.).

Мнения про законопроект разделились: кто-то считает, что уйдут мошенничества с выдачей ЭЦП кому попало (мы писали про липовые уточненки по НДС).

А кто-то уверен, что ФНС пока хватит цифровизации. Переход на АИС Налог-3 они уже провалили. Не хватало теперь обвала системы выдачи ЭЦП.

Вечный вопрос

А может ли предприниматель принимать деньги на свою личную карту?

Есть доводы «за» и «против». Не все так однозначно плохо.

Что обсуждают бухгалтеры

Выбрали в нашей группе самые интересные топики. Вот обзор:

«Бухгалтерские мессенджеры, планировщики платежей и слезы от ошибок».

А еще выяснили (что и так понятно), что бухгалтеры боятся ПБУ 18, как огня.

Кому на Руси жить хорошо?

Сегодня много новостей про зарплату.

Посмотрите, сколько человек в стране зарабатывают более 1 млн. рублей в месяц. Спойлер: достаточно.

Но вот половина (!) россиян все равно получают менее 34 тысяч...

Ваша грустная от таких зарплат редакция

Отключить рекламу

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера