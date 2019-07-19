«Ночной бухгалтер». К ФНС перейдет еще одна важная функция

Компании смогут получить электронную подпись только через ФНС.
Мошенничеств станет меньше?
В Госдуме на рассмотрении важный законопроект.
Квалифицированные электронные подписи юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.
Коммерческие УЦ тоже останутся. Будут выдавать ЭП «физикам». Но к таким центрам будут заоблачные требования: капитал не менее 1 млрд руб. (для сетей УЦ — не менее 500 млн руб.).
Мнения про законопроект разделились: кто-то считает, что уйдут мошенничества с выдачей ЭЦП кому попало (мы писали про липовые уточненки по НДС).
А кто-то уверен, что ФНС пока хватит цифровизации. Переход на АИС Налог-3 они уже провалили. Не хватало теперь обвала системы выдачи ЭЦП.
Вечный вопрос
А может ли предприниматель принимать деньги на свою личную карту?
Есть доводы «за» и «против». Не все так однозначно плохо.
Что обсуждают бухгалтеры
Выбрали в нашей группе самые интересные топики. Вот обзор:
«Бухгалтерские мессенджеры, планировщики платежей и слезы от ошибок».
А еще выяснили (что и так понятно), что бухгалтеры боятся ПБУ 18, как огня.
Кому на Руси жить хорошо?
Сегодня много новостей про зарплату.
Посмотрите, сколько человек в стране зарабатывают более 1 млн. рублей в месяц. Спойлер: достаточно.
Но вот половина (!) россиян все равно получают менее 34 тысяч...
Ваша грустная от таких зарплат редакция
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