«Ночной бухгалтер». К ФНС перейдет еще одна важная функция

Компании смогут получить электронную подпись только через ФНС.

Мошенничеств станет меньше?

В Госдуме на рассмотрении важный законопроект.

Квалифицированные электронные подписи юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.

Коммерческие УЦ тоже останутся. Будут выдавать ЭП «физикам». Но к таким центрам будут заоблачные требования: капитал не менее 1 млрд руб. (для сетей УЦ — не менее 500 млн руб.).

Мнения про законопроект разделились: кто-то считает, что уйдут мошенничества с выдачей ЭЦП кому попало (мы писали про липовые уточненки по НДС).

А кто-то уверен, что ФНС пока хватит цифровизации. Переход на АИС Налог-3 они уже провалили. Не хватало теперь обвала системы выдачи ЭЦП.

Вечный вопрос

А может ли предприниматель принимать деньги на свою личную карту?

Есть доводы «за» и «против». Не все так однозначно плохо.

Ваша грустная от таких зарплат редакция