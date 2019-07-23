«Ночной бухгалтер». Налоговики отстанут от схем с дроблением?

Нашу налоговую систему пора менять. Так решила рабочая группа, которая по поручению Президента ищет главные проблемы нашего бизнеса.

Что не так с налоговой политикой?

Много чего, считают эксперты.

В мае Путин дал поручение заняться ликвидацией проблем, сдерживающих развитие бизнеса.

Уполномоченный по защите предпринимателей отчитался: прошло заседание рабочей группы, где нашей налоговой политике поставили «двойки» по следующим дисциплинам:

1. Ст. 54.1 НК. Она должна снимать ответственность с добросовестных компаний из-за махинаций однодневок по НДС. Но не сработало.

2. Проверки, штрафы, штрафы, проверки. «Санкционный уклон» НК несет огромные риски для бизнеса.

3. Прозрачность налоговых обязательств. НК — запутанный документ, и предсказать, сколько надо будет в итоге заплатить, невозможно.

4. Борьба с дроблением. На практике под ее прикрытием налоговики используют не предусмотренные законом методы доначислений.

А обстоятельства, которые инспекторы выдают за якобы связь с дроблениям, оцениваются проверяющими субъективно. Четкой методики нет. Отсюда и злоупотребления налоговиков (компании тоже не все белые и пушистые: сегодня у нас пост про дробление не по понятиям).

Остается надеяться, что такие грозные слова, как «поручение Президента», заставят ФНС задуматься над своими проблемами (сбой, привет!) и отстать уже от бизнеса.

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