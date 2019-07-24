Дробление не по понятиям: 16 ошибок «короля бензоколонки»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Поговорим про дробление. Пример того, как по закону, по формальным признакам все хорошо, а по сути был нарушен весь понятийный аппарат. Этот понятийный аппарат сложился на основе №163-ФЗ, когда в налоговый кодекс внесли ст. 54.1 НК РФ.

Согласно этой статье, бизнес и все бизнес-операции должны быть законными не только по формальному признаку, но и по своей сути. Т.е. налоговики на уровне понятийного аппарата смотрят: а с точки зрения сути этот бизнес реальный? Этот бизнес естественный? Или он в какой-то степени создан искусственно с целью уменьшения налогов? Вы скажете: «А кто запрещает мне, если я действую на основе закона, уменьшать налоги?» Ребят, никто не запрещает. Но с точки зрения понятий, любая попытка даже законно, уменьшить налоги в глазах налоговиков является противозаконной. А дальше вы уже должны доказать:

что те ООО-шки или ИП-шники, которых вы создали и с помощью которых вы снижаете налоги, занимаются реальной экономической деятельностью;

что эти лица существуют не по формальным признакам, а соблюдают все принципы самостоятельности и добросовестности;

что, как минимум, директора являются самостоятельными фигурами;

что поставки реальные;

что эти компании несут какие-то общехозяйственные расходы;

что у них разные поставщики и покупатели;

что в интернете они ведут самостоятельную рекламную кампанию и т.д.

И сейчас я вам расскажу, как один предприниматель нарушил все эти правила, которые я даю на семинаре. Хотя, наверное, он просто не был у меня на семинаре.

Итак, ИП, который торгует моторным топливом. Все автозаправки принадлежат ему как ИП-шнику. Он создал четыре ООО-шки. Сам там, по-моему, был еще и учредителем, и, как минимум, в 3 из 4 ООО-шек – еще и директором. А четвертую ООО-шку возглавляла его супруга. Она же вела все документы, была его представителем и т.д.

Дальше внимание, коллеги. Что налоговикам не понравилось. Все АЗС принадлежат этому предпринимателю. Юридические лица принадлежат предпринимателю и его жене. ИП – на ОСН, все ООО-шки – на УСН. Эти 4 ООО-шки, учредителями и директорами которых являются он и его жена, берут у этого ИП в аренду АЗС. А самому ИП за аренду платят три копейки, которые покрывают только издержки (коммунальные платежи и прочее).

Уже этого достаточно, чтобы налоговики признали эту схему. Понятное дело, что в этой части полный уход от НДС и от НДФЛ. Возможно, по этому основанию налоговики и не придрались бы, но здесь бизнесмен нарушил целый комплекс факторов, относящихся к понятийному аппарату. И не надо в меня сейчас кидать тухлыми яйцами и кричать, мол, какого черта ты суешь нам этот понятийный аппарат? Он ни в одном законе не прописан! Я в курсе того, что этого нет ни в ГК РФ, ни в НК РФ, нигде. Но именно по этому понятийному аппарату действуют наши налоговики. И если присутствует целый комплекс минусов из этого понятийного аппарата, то суды встают на сторону налоговиков. Поэтому, нравится нам это или нет, мы обязаны эти вещи учитывать, причем в комплексе. Сам по себе каждый отдельно взятый фактор ни на что особо не влияет.

Теперь, давайте, расскажу, что не понравилось налоговой.

ИП находился на ОСН, а ООО – на УСН. Уже минус. Общества фактически располагались по адресам нахождения АЗС; Предприниматель являлся собственником данных АЗС; Арендная плата покрывала только расходы этого предпринимателя; Предприниматель являлся руководителем трех этих обществ; Его супруга являлась в этих же обществах делопроизводителем и уполномоченным представителем, а также руководителем четвертой ООО-шки. Бухгалтерский и налоговый учет и ИП-шника, и у ООО-шек вел один и тот же бухгалтер; Отчетность отправлялась и составлялась из одного рабочего места; Печати всех обществ хранились в одном сейфе по месту нахождения одной из АЗС; Набором и оформлением персонала во все ООО-шки занимался сам предприниматель; Трудовые книжки работников ИП-шника и ООО-шек хранились в одном сейфе; Все ООО-шки имеют один IP-адрес, с которого осуществляется доступ к банковским системам и так далее; Программное обеспечение все одинаковое; Ключи находятся у одного человека (то есть у этого ИП, которому весь этот бизнес принадлежал); Общества сами не имели вообще никаких основных средств; 99,9% топлива получали на основании договора поставки от этого предпринимателя, а условия договоров поставки не предусматривали периодичность поставки ГСМ на АЗС и оформление заявок.

Налоговики пришли к выводу, и суды с этим согласились, что данные ООО-шки не обладают признаками самостоятельности и добросовестности и были созданы исключительно с целью увести ИП от уплаты НДС и НДФЛ. Так как все эти общества работали на спецрежимах. А то, что тут присутствовала взаимозависимость и куча других факторов, лишь подтверждает намерения предпринимателя злостно уклониться от уплаты налогов.

И вывод такой: единственной целью дробления бизнеса являлась минимизация налогов, что приравнивается к получению необоснованной налоговой выгоды.

Какие мои выводы, ребята? Они довольно грустные. Сейчас все дальше и дальше уходим в область жизни по понятиям. И распознать эти понятия довольно сложно. Поэтому мы постоянно анализируем судебную практику, чтобы помочь вам твердо стоять на ногах в условиях жизни по понятиям. Я очень подробно рассказываю об этом на семинаре. Я разработал более 80 законов на основе понятийного аппарата. Как все-таки правильно дробить бизнес, чтобы к вам не приставали и не было никаких арбитражей. Мои специалисты разработали документ на основе судебной практики, где мы учитываем весь этот понятийный аппарат. То есть как-то жить еще можно, ребят. Как-то выкручиваться можно. Но это становится все сложнее и сложнее.

У меня к вам просьба, коллеги, выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, куда заведет нас этот понятийный аппарат, на основе которого мы вынуждены жить? Это первый вопрос.

Второй вопрос: наступит ли в России время, когда судьи будут прислушиваться к нашим юристам и адвокатам больше, чем к государственным структурам? Например, в судах Лондона государственные, обвиняющие структуры должны принести настолько железобетонные доказательства виновности человека, чтобы ими буквально припереть судью к стенке. Только в этом случае судья вынесет решение в их пользу. Потому что у них действует презумпция абсолютной невиновности, пока не будет доказано обратное.

Третий вопрос. Вот мы, люди моего поколения, доживем ли до тех времен, когда у нас будет так же, как в судах Лондона? Как вы считаете? И в конце концов, отчего это зависит то, чтобы мы дожили? Лично для меня это больная тема. Мне интересно ваше мнение. Ну, такой не сильно радостный пост. Но какой есть.

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Спасибо, коллеги, и удачи в делах.