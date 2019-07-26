«Ночной бухгалтер». В Совете Федерации пожалели богатых

Есть такие новости, когда настолько смешно, что даже язвить не хочется. Матвиенко вступилась за богатых. Народ их не любит, видите ли.
Про богатых
Да, в Думе есть богатые депутаты. Но ни о каком массовом захвате законодательных органов власти богатыми людьми речи не идет, отметили в Совете Федерации.
Людям с большими доходами не нужно препятствовать во вхождении в политику, отметила она. Избиратели на выборах в Думу сами голосуют за богатых, потому что считают их успешными и надеются, что они сделают богатой всю Россию и всех россиян.
Про ставку ЦБ
Сегодня второй раз за год Центробанк понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,25 %.
Впрочем, решение было ожидаемым. Аналитики предсказывали такой поворот событий.
Про вредное масло и полезные фрукты
Сегодня Совет Федерации одобрил принятый депутатами проект о повышении ставки НДС на пальмовое масло.
Депутаты выражали мнение, что после подорожания его станет невыгодно использовать в пищевой промышленности.
Однако пищевики, похоже, не собираются отказываться от этого продукта и уже предупредили, что торты и конфеты подорожают.
Этим же проектом снижен НДС на фрукты и ягоды. Как думаете, они подешевеют?
Про полезные обзоры
Опубликовали сегодня несколько обзоров с разными полезностями:
- Алгоритм ликвидации организации
- Реквизиты платежного поручения
- Свежий обзор «судебки» от Верховного Суда
Ваша без добавления пальмового масла редакция