«Ночной бухгалтер». В Совете Федерации пожалели богатых

Есть такие новости, когда настолько смешно, что даже язвить не хочется. Матвиенко вступилась за богатых. Народ их не любит, видите ли.

Про богатых

Да, в Думе есть богатые депутаты. Но ни о каком массовом захвате законодательных органов власти богатыми людьми речи не идет, отметили в Совете Федерации.

Людям с большими доходами не нужно препятствовать во вхождении в политику, отметила она. Избиратели на выборах в Думу сами голосуют за богатых, потому что считают их успешными и надеются, что они сделают богатой всю Россию и всех россиян.

Про ставку ЦБ

Сегодня второй раз за год Центробанк понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,25 %.

Впрочем, решение было ожидаемым. Аналитики предсказывали такой поворот событий.

Про вредное масло и полезные фрукты

Сегодня Совет Федерации одобрил принятый депутатами проект о повышении ставки НДС на пальмовое масло.

Депутаты выражали мнение, что после подорожания его станет невыгодно использовать в пищевой промышленности.

Однако пищевики, похоже, не собираются отказываться от этого продукта и уже предупредили, что торты и конфеты подорожают.

Этим же проектом снижен НДС на фрукты и ягоды. Как думаете, они подешевеют?

Про полезные обзоры

Опубликовали сегодня несколько обзоров с разными полезностями:

Ваша без добавления пальмового масла редакция