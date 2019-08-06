Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний

Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.

Но и это не предел, в настоящее время наибольший интерес представляет законопроект № 582426-7, предлагающий новую редакцию двух статей закона № 115-ФЗ. Законопроект уже рассмотрен и принят Госдумой в первом чтении. В том виде, который сейчас существует, законопроект вызывает немалое удивление.

Фактически, предлагается контролировать операции (сделки) наличными средствами или иным имуществом в сумме более 600 тыс. руб. или в иностранной валюте эквивалентной 600 тыс. руб.

Примеры операций, которые будут подлежать обязательному контролю

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом наличных денежных средств по ценной бумаге на предъявителя;

получение физическим лицом наличных денежных средств по ценной бумаге на предъявителя;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

покупка или продажа за наличный расчет драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

зачисление денежных средств во вклад (на депозит), открытый в пользу третьих лиц;

зачисление денежных средств на счет (вклад) при осуществлении страховой выплаты (выплаты страхового возмещения) или при получении страховой премии;

зачисление денежных средств на счет (вклад) физического лица при осуществлении выплаты денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме;

зачисление денежных средств на счет (вклад) физического лица при осуществлении выплаты денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее;

выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии;

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которого (которой) не превышает трех месяцев со дня его(ее) регистрации ;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились со дня его (ее) регистрации;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансирования под уступку денежного требования;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада)по договору беспроцентного займа (безвозмездной помощи);

предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) или договору сублизинга;

предоставление или получение беспроцентных займов (безвозмездной помощи) физическим или юридическим лицам

передача физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры, в том числе путем выплаты денежных средств;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее.

Все операции совершаемые в рамках сделки с недвижимым имуществом:

зачисление денежных средств на счет (вклад) клиента,

списание денежных средств со счета (вклада) клиента,

выполнение клиентом платежа в наличной форме результатом которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество в сумме более 3,0 млн. руб. так же будут подлежать обязательному контролю.

Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее.

Это означает что,если вы получили от страховой компании (КАСКО или страхование жилья) страховую премию свыше 600 тыс. руб., об этом необходимо сообщить Росфинмониторингу, чтобы надзорный орган проверил, не является ли эта операция отмыванием доходов, полученных преступным путем. Кроме того, под подозрение попадают беспроцентные займы на сумму свыше 600 тыс., почтовые переводы с суммой более 100 тыс., оплата счета за мобильную связь свыше 50 тыс. руб.

Фактически это запретительные меры на использование наличных средств в обороте.

Ознакомиться с полным текстом законопроекта № 582426-7 можно на сайте ГД.

Законопроект предусматривает

Установление дифференцированного подхода к представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (далее — ОПОК), состоящего в определении для каждой организации своих видов ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг, а также в разделении ОПОК на операции и сделки; Корректировка ОПОК, связанная с представлением информации об операциях некоммерческих организаций; Исключение из ОПОК операций по обмену юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, анонимным счетам, а также переводам денежных средств, осуществляемым некредитными организациями по поручению клиента; Уточнение перечня ОПОК на сумму 3 млн. рублей или выше либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн. рублей или выше, совершаемых в рамках сделки с недвижимым имуществом.

Таким образом, предлагается пересмотреть перечень операций ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что позволит снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций в соответствие с существующими рисками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В законе планируют четко прописать, сведения о каких операциях должна представлять в Росфинмониторинг та или иная компания. По словам авторов проекта, у компаний небанковского сектора будет меньше операций, которые они должны контролировать.

Например, юрлицо, которое оказывает посреднические и консультационные услуги по сделкам с недвижимостью, должно будет отчитываться только в отношении:

самой сделки по переходу права собственности на недвижимость, если сумма сделки составляет 3 миллиона рублей и больше;

операции, если хотя бы одна из ее сторон причастна к экстремизму или терроризму или к распространению оружия массового уничтожения.

Предоставлять сведения по банковским операциям в рамках сделок с недвижимостью будут кредитные организации. Речь идет о зачислении и списании денег на счет (вклад) клиента, выполнении платежа наличными.

Такое разделение снизит нагрузку и на банки, потому что им не нужно будет запрашивать информацию по самой сделке.

Кроме того, проект предусматривает скорректированный перечень контролируемых операций.

В частности, в нём не упомянуты:

обмен банкнот одного достоинства на другое;

денежные переводы некредитных организаций по поручению клиента.

Реформация также подразумевает и ужесточение нескольких положений. Теперьбудут подвергаться обязательному контролю, если сумма такого перевода превышает 100 000 рублей (или в эквивалентной сумме в валюте). Передача клиенту денежных средств также перейдёт под обязательный контроль, если сумма операции превышает или равна 600 000 рублей.

Под ОПОК подведут и операторов связи, если абонент внёс на счёт 50 000 рублей или больше.

НКО, которые не попали под исключения, также обязательно контролируются при операциях свыше 100 000 рублей.