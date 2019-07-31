«Ночной бухгалтер». ФНС стала требовать с самозанятых то же, что с компаний и ИП

Помните, когда вводили НПД, всем обещали, что самозанятые окажутся в раю, и для них в ФНС вообще только пряники? Если помните, забудьте.

Как ФНС решила прикинутся Роспотребнадзором и что из этого получилось

Чудесный бред откопали мы на сайте ФНС в разделе часто задаваемых вопросов.

Какой-то, прости господи, простачок задал налоговикам вопрос: нужно ли оформлять уголок потребителя, если он как самозанятый оказывает услуги или продает товары.

Ну, ФНС, понятно, сказала, что надо.

Представляю картину: зачем-то вышедшая из тени инстаграм-кондитер печет тортики на кухне, а рядом в папочке «Закон о защите прав потребителя» («Мама, а где же я теперь буду обедать?!» — «Сынок, все для потребителей, прости»).

Или возле сдаваемой квартиры, прямо у мусоропровода — книга отзывов и предложений.

Рассказываем, почему ФНС не права и лезет не в свое дело.

Приравнивать самозанятых к ИП и компаниям ФНС просто не имеет права.

Трудовые как новые налоговые

Проверки ГИТ становятся все придирчивее.

Собрали дайджест самых частых нарушений, за которые штрафуют трудовые инспекторы.

Ревизоры проверяют документы, которые раньше предпочитали не смотреть. Научитесь их правильно оформлять.

Несмотря на то, что сейчас бухгалтер становится и кадровиком, и юристом, и делопроизводителем, желающих попасть в профессию меньше не становится. Коллеги обсуждают, чего стоит неотличнику поступать в колледж на бухучет.

Противостояние по онлайн-кассам

Читатели рассказали нам, какие схемы начали придумывать торговцы, чтобы не применять ККТ.

О том, как на практике проходят проверки касс, рассказал инспектор Александр.

Ваша привыкшая к чудачествам ФНС редакция