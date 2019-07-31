Трудовые инспекторы жестят: какие документы надо проверить прямо сейчас

Трудовые проверки как новые налоговые. Требования ГИТ становятся все более изощренными.

За что сейчас чаще всего штрафуют трудовые инспекторы

1. Правила внутреннего трудового распорядка.

Первый кадровый документ, который у вас потребуют при проверке. Ошибки там, в основном, связаны с тем, что работодатели не включают в документ все обязательные условия.

По ст. 189 ТК РФ, ПВТР должны регламентировать порядок приема и увольнение, права, обязанности и ответственность сторон, режима работы и отдыха, меры поощрения и взыскания. Все это (без исключения!) надо описать в Правилах.

2. Положение об оплате труда.

Один из самых важных локальных нормативных актов. Его всегда проверяют инспекторы. Несмотря на то, что он не является обязательным ЛНА.

Почему правильность оформления системы оплаты труда становится еще важнее? Дело в том, что уже скоро инспекторы по труду будут взыскивать долги по зарплатам без суда.

Только за 2017 года в результате проверок Роструда было выплачено 20 918 128 руб.

3. Выплата премий.

Премии — излюбленная тема для рытья со стороны инспекторов.

Когда премия определена как обязательная часть заработной платы, то выплата должна быть ежемесячно.

Если в документах есть такой пункт, а премию не выплатили — это не что иное, как неполная выплата в установленный срок заработной платы. Ответственность за это нарушение установлена ст. 5.27 КоАП до 50 тыс. руб., а ст. 145.1 УК РФ предусматривает штраф до 120 тыс. руб. или лишение свободы до одного года.

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4. Признание ГПД трудовым.

Это тоже сплошь и рядом.

«Масла в огонь» подлил Верховный Суд, который обозначил признаки, когда отношения с исполнителем признают трудовыми.

Таких признаков 11.

Все про сравнение трудового и гражданско-правового договора будет в дополнительных материалах к курсу про кадровый учет.

5. Индексация зарплаты.

Эксперты рассказывают: еще в 2017 году инспекторы обычно говорили: если в компании есть локальный нормативный акт об индексации, ее надо проводить, если нет — не нужно.

А уже сейчас позиция стала другой: термин в законодательстве есть, следовательно, проводить ее необходимо, хотя порядок не указан ни в одном документе. И основная сложность в том, что ее внедрение — небыстрый процесс, ведь придется разработать алгоритм, коэффициенты, согласовать в компании. А ГИТ все это требует уже сейчас.

Это лишь часть самых проблемных кадровых документов. Посмотрите весь список в плане нашего курса.

И главное, о чем забывают работодатели: все штрафы инспекторы любят разносить по каждому отдельному работнику. Так что санкции могут выливаться в сотни тысяч.

Что будет нового

1. Электронные трудовые книжки.

Уже в 2020 году работодатели будут ежемесячно передавать в ПФР форму СЗВ-ТД.

2. Электронные трудовые договоры.

Есть еще один важный законопроект, который уже внесен в Госдуму.

Трудовыми договорами, заявлениями об отпуске или увольнении и некоторыми другими кадровыми документами можно будет официально обмениваться в электронном виде.

Но эксперты уже сейчас говорят: будут сложности в подтверждении того, что документ подписан обеими сторонами. А значит, трудовые инспекторы будут особенно дотошны в проверке таких документов.

Про электронные трудовые книжки и правила заключения трудовых договоров мы тоже рассказываем в нашем онлайн-курсе.

3. Готовят целый пакет поправок в Трудовой кодекс.