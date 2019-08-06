Прокат или аренда: бухучет и налоги

Деятельность по предоставлению предметов в прокат получила большое распространение в последнее время. Чаще всего в прокат выдается спортивный инвентарь (коньки, лыжи, теннисные ракетки и т. п.), а также компьютеры, бытовая, фото- и видеотехника. Однако в прокат сдается и сельскохозяйственная техника и даже грязезащитные ковры, которые пользуются спросом у торговых предприятий и других организаций с большим потоком посетителей. Рассмотрим бухгалтерский и налоговый учет операций по договору проката.

Прокат — это лишь одна из разновидностей аренды. В Гражданском кодексе параграф 2 «Прокат» входит в главу 34 «Аренда», то есть общие положения об аренде относятся также и к прокату. Но положения Гражданского кодекса налагают на данную разновидность аренды дополнительные ограничения и особенности, которые и отличают договор проката от остальных видов аренды.

По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование (п. 1 ст. 626 Гражданского кодекса РФ). Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей.

Договор проката заключается в письменной форме и является публичным договором (пп. 2, 3 ст. 626 ГК РФ). То есть организация, которая осуществляет деятельность по предоставлению движимого имущества в аренду по договору проката, должна заключить его в письменном виде с каждым, кто к ней обратится.

Также согласно Гражданскому кодексу договор проката заключается на срок до одного года (п. 1 ст. 627 ГК РФ). При этом правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды к договору проката не применяются (п. 2 ст. 627 ГК РФ).

Отметим, арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за десять дней (п. 3 ст. 627 ГК РФ). В этом случае арендодатель обязан вернуть арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества (п. 2 ст. 630 ГК РФ).

К числу особенностей договора проката также относится и то, что капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, является обязанностью арендодателя. Также не допускается сдача в субаренду имущества, предоставленного арендатору по договору проката, передача им своих прав и обязанностей по договору проката другому лицу, а также предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы (ст. 631 ГК РФ). Рассмотрим порядок ведения учета операций проката у обеих сторон — у арендодателя и у арендатора.

Учет операций проката у арендодателя

Имущество, предназначенное для предоставления в прокат и отвечающее требованиям п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 , утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, является объектом ОС и отражается на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» (п. 5 ПБУ 6/01, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

При передаче такого имущества в прокат его выбытия в смысле п. 29 ПБУ 6/01 не происходит, поэтому для контроля за таким имуществом целесообразно открыть аналитические счета к счету 03:

03-о " «Доходные вложения в материальные ценности в организации»;

03-п " «Доходные вложения в материальные ценности, переданные в прокат».

В этом случае при передаче и возврате предмета проката организация производит соответствующие бухгалтерские записи в аналитическом учете по счету 03.

Стоимость объекта ОС, предоставляемого в прокат, погашается посредством начисления амортизации в установленном в организации порядке, которая отражается на счете 02 «Амортизация основных средств» обособленно (п. 17 ПБУ 6/01, Инструкция по применению Плана счетов).

Сумма начисленной амортизации включается в состав расходов по обычным видам деятельности (п. п. 5, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Материально-производственные запасы. Однако согласно абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01 такие активы стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. То есть в этом случае предмет проката будет учтен организацией на счете 10 «Материалы» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Далее, на дату передачи предмета проката в эксплуатацию, в данном случае при передаче предмета проката клиенту, фактическая себестоимость вышеуказанного имущества признается расходом организации по обычным видам деятельности и списывается со счета 10 в дебет счета 20 «Основное производство» (п. п. 5, 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по применению Плана счетов).

Как правило, в целях обеспечения контроля за сохранностью такого имущества организация может отражать его стоимость на отдельном забалансовом счете, например 013 «Имущество стоимостью не более 40 000 руб. и со сроком полезного использования свыше 12 месяцев». В тоже время имущество предназначено для сдачи в прокат, следовательно, его стоимость может отражаться на забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» (Инструкция по применению Плана счетов). При этом переданное в аренду имущество учитывается на счете 011 в сумме, установленной договором.

В бухгалтерском учете для организаций, предметом деятельности которых является предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, выручкой считаются поступления, получение которых связанно с этой деятельностью, то есть арендная плата (п. 5 ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (далее — ПБУ 9/99)). Выручка отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции с кредитом счета 90 «Выручка».

Налогообложение. Реализация услуг на территории РФ, в том числе услуг проката, признается объектом налогообложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ). Налоговая база определяется как стоимость услуг проката, установленная договором, без учета НДС (п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 105.3 НК РФ). Бухгалтерская запись по начислению НДС производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов: Сумма НДС, исчисленная с арендной платы отражаться по дебету счета 90 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Предоплата. Если организацией за прокат получена предоплата, то в этом случае моментом определения налоговой базы по НДС является дата получения предоплаты (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). Налоговая база определяется как сумма полученной предоплаты с учетом НДС (абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ). НДС исчисляется по расчетной ставке 18/118 (п. 4 ст. 164 НК РФ). Сумма НДС, исчисленная с полученной предоплаты, может отражаться по дебету счета 62 на отдельном аналитическом счете, например 62-НДС-ав «НДС, исчисленный с суммы полученной предоплаты», и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (Инструкция по применению Плана счетов).

Далее, на дату оказания услуг у организации снова наступает момент определения налоговой базы (п. 14 ст. 167 НК РФ). Налоговая база определяется как стоимость услуг проката, установленная договором, без учета НДС (п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 105.3 НК РФ). Одновременно НДС, исчисленный с полученной предоплаты, принимается к вычету на основании п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ. При этом производится бухгалтерская запись по дебету счета 68 и кредиту счета 62-НДС-ав (Инструкция по применению Плана счетов).

Если предмет проката относится к МПЗ, то для целей налогового учета не является амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ. Его стоимость включается в состав материальных расходов организации в месяце ввода в эксплуатацию, то есть в месяце передачи его клиенту (пп. 3 п. 1, п. 2 ст. 254, пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ).

Когда предмет проката относится к объектам основных средств, сумма начисленной амортизации ежемесячно включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 3 п. 2 ст. 253, п. 3 ст. 272 НК РФ).

Денежные средства, полученные организацией в качестве предварительной оплаты и при определении налоговой базы в качестве дохода не учитываются согласно пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ. В налоговом учете средства, полученные от сдачи имущества в аренду, признаются внереализационными доходами (п. 4 ст. 250 НК РФ), за исключением случаев, когда эти доходы считаются выручкой по основной деятельности и относятся к доходам от реализации.

Вопрос о том, как именно будут признаваться доходы от проката (выручка или прочие внереализационные доходы), организации необходимо решить самостоятельно с учетом рекомендаций Минфина России, в которых фактически указываются два критерия для отнесения арендных доходов к выручке по основной деятельности:

предоставление имущества в аренду является основным видом деятельности;

деятельность осуществляется на систематической основе.

Организация, для которой предоставление имущества в прокат является предметом деятельности, плату по договору проката (без учета НДС) ежемесячно относит к доходам от реализации на последнее число месяца (п. 1 ст. 249, п. 4 ст. 250, п. 1 ст. 248, п. п. 1, 3 ст. 271 НК РФ).

Пример Первоначальная стоимость киноаппаратуры в бухгалтерском и налоговом учете составляет 240 000 руб., сумма ежемесячно начисляемой амортизации — 5 000 руб. Сумма ежемесячной платы за прокат киноаппаратуры составляет 60 000 руб. (в том числе НДС 10 000 руб.) и внесена в кассу организации при выдаче предмета проката. Предмет проката передан клиенту 1 августа и возвращен им 31 августа. В установленный договором срок клиент вернул киноаппаратуру. Организация применяет метод начисления в налоговом учете. В учете организации, занимающейся предоставлением услуг проката передачу киноаппаратуры клиенту и его возврат по окончании срока проката следует отразить следующим образом: 1 августа: Дебет счета 20 Кредит счета 02 — 5 000 руб. — Начислена амортизация по киноаппаратуре на основании Бухгалтерской справки расчета; Дебет счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности, переданные в прокат» Кредит счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности в организации» -240 000 руб. — Киноаппаратура передана клиенту. При этом составляется акт приемки-передачи имущества в прокат; Дебет счета 50 Кредит счета 62 «Расчеты по полученным за услуги авансам и предоплатам» -60 000 руб.- Получена предоплата за прокат киноаппаратуры. При этом составляется Справка-отчет кассира-операциониста и Приходный кассовый ордер; Дебет счета 62 «НДС, исчисленный с суммы полученной предоплаты» Кредит счета 68/НДС -10 000 руб. — Исчислен НДС с суммы полученной предоплаты (60 000×20/120) и составлен счет-фактура; 31 августа: Дебет счета 62 Кредит счета 91-1 — 60 000 руб. — Признан доход от оказанных услуг проката согласно условиям Договора проката. Выставлен акт и составлена Бухгалтерская справка; Дебет счета 90-3 Кредит счета 68/НДС -10 000 руб. — Начислен НДС и выставлен счет-фактура; Дебет счета 62 «Расчеты по полученным за услуги авансам и предоплатам» Кредит счета 62 — 60 000 руб.- Отражен зачет полученной предоплаты в счет оплаты оказанных услуг про≠≠≠справка; Дебет счета 68/НДС Кредит счета 62 «НДС, исчисленный с суммы полученной предоплаты» -10 000 руб. — НДС, исчисленный с полученной предоплаты, принят к вычету. Составлен счет-фактура; Дебет счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности в организации» Кредит счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности, переданные в прокат» -240 000 руб. — Получена киноаппаратура от клиента. Составлен Акт приемки-передачи велотренажера.

Учет операций проката у арендатора

Если в прокат получено основное средство, то, поскольку договор проката является разновидностью договора аренды, полученные в прокат объекты необходимо отразить на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Расчеты по оплате стоимости проката будут отражаться в учете арендатора по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Налогообложение. Сумму «входного» НДС по арендной плате можно будет принять к вычету, если данные расходы будут направлены на ведение деятельности, облагаемой НДС.

Стоимость услуг проката в налоговом учете может быть учтена в качестве прочих расходов (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). При этом основным критерием для признания таких расходов для целей налогообложения прибыли будет их обоснованность и документальная подтвержденность. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.