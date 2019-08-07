«Ночной бухгалтер». Что происходит с серыми зарплатами

Их до... Много их, в общем.

Белый, горячий, совсем белый

Белая горячка настигает фискалов, когда они читают новости о том, что объем серых зарплат в России превысил 13 трлн.

За 2018 год теневые выплаты работникам были сопоставимы с расходной частью федерального бюджета.

Есть ли надежда, что новые методы легализации помогут властям?

Для бюджетников

Минфин выпустил методичку про новый ФСБУ «Запасы». По нему надо работать уже в 2020-м.

Рассказываем главное из рекоменадаций.

Сбер жжет

Если кто-то считает, что Сбербанка еще мало в нашей жизни, то вот: Сбербанк будет проводить ДНК-тесты.

И будет продвигать искусственный интеллект в медицине.

Анекдот:

— Почему люди не падают с поверхности с Земли?

— Они прикреплены к поликлиникам.

Про важное

Мы знаем про вас все

Мы знаем, каково это — работать бухгалтерам. Мы знаем, что НДС в отчетный период расшифровывается, как «нет дома сегодня». Мы знаем, что отпуск у вас с ноутбуком на коленках.

Мы знаем все боли бухгалтера и хотим от них избавить. Поэтому запускаем очень крутой курс «Как бухгалтеру все успевать: работающие техники».

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На что вы готовы пойти, чтобы не возиться с первичкой перед сдачей отчетности?

Заключить сделку с дьяволом? Нанять раба? Пойти на курсы скоропечатанья?

Или наконец-то подключить сервис Entera по обработке первички?

После установки Entera вам надо будет всего лишь отсканировать документы (можно пачкой). Entera распознает все данные (даже нечеткие), проверит их и перенесет в 1С.

Обработка первички с Entera в 10 раз быстрее ручного ввода. Значит вы в 10 раз быстрее окажетесь летом на природе.

Ваша белая, совсем белая редакция