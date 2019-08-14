Как не надо оптимизировать налоги

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал бизнесу «регуляторную гильотину», то есть сократить устаревшие требования к бизнесу и вообще снизить давление. Но все готовятся к обратному. Причем отмечают, что проверки станут агрессивнее. К тому же, власти говорят о смягчении контроля в неналоговых проверках. А фискалы будут по-прежнему давить так сильно, как только могут.
Чтобы не привлекать внимание налоговиков, отказывайтесь от старых схем оптимизации. Современные технологии помогают быстро выявлять обналичку и дробление. Лучше почистить грешки сейчас и снижать налоги в рамках правил.
Классическая обналичка
С однодневками сегодня работать крайне опасно. Даже если цепочка контрагентов длинная, налоговикам удается доказать схему. Если не сразу, то через год или два связь с однодневками вскроется.
Существуют законные заменители однодневок. К примеру:
- перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей или заказчиков, реализацию которым можно проводить без НДС;
- манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов).
Легальной альтернативой обналичиванию также является дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП. Через корпоративные карты, кредитные, дебетовые счета и накопительные счета можно выводить прибыль.
Тупое дробление
Опасно, если компания часто приближается к лимиту выручки.
Один из признаков дробления бизнеса, который привлекает налоговую – это неоднократное приближение организации, находящейся на упрощенной системе налогообложения, к предельным размерам выручки или количества работников.
Когда выручка подходит к предельной сумме, собственник открывает вторую компанию или ИП. Потом третью. При этом у компаний одно помещение, круг контрагентов, один склад.
Закрытие бизнеса каждые три года
Многие и сейчас верят, что, что налоговая выходит на выездную проверку раз в три года. Делают прибыль, используя все схемы сразу и без разбора. Это ошибка. Инспекторы не будут ждать три года, если уже видят схему. НДС сдают раз в квартал, АСК НДС-2 хорошо выявляет налоговые разрывы, ищет их выгодоприобретателя.
Если есть основания провести проверку, то придут и доначислят. Тем более, что сегодня суды широко привлекают к ответственности компаний-клонов проверенных налогоплательщиков. И новая компания платит по долгам старой как взаимозависимая структура.
Взаимозависимые сделки
Лучше, если сделки между компаниями группы носят эпизодический характер, то есть сведены к минимуму. Все внутригрупповые сделки, которые у вас есть, должны подкрепляться полноценным документооборотом.
Факт взаимозависимости не должен влиять на цену и условия расчетов между организациями, входящими в группу. Цены должны быть почти рыночными, условия сотрудничества взаимовыгодными.
Естественно надо свести к минимуму совместное использование имущества и ресурсов (сайт, единый ключ к системе Банк-клиент).
Оптимизировать зарплатные налоги надо по-новому
28 августа в 16-00 по мск мы проведем вебинар «Законные способы снизить зарплатные налоги».
Вебинар состоит из двух частей.
Расскажем:
- Какие есть легальные способы снижения зарплатных налогов.
- Как правильно работать с самозанятыми для снижения налогооблагаемой базы.
- Как работать с ИП, чтобы договор партнёрства ФНС не переквалифицировала в трудовой договор.
- Как обучать сотрудников и не платить страховые взносы.
- Какую выгоду компания может извлечь из социальных выплат работникам
- Как сократить зарплатные налоги максимально? Спойлер: организовать производственный кооператив.
- Какая выгода от привлечения удалённых сотрудников? И как это влияет на зарплатные налоги
Во второй части вебинара расскажем, как бороться, если налоговая неправомерно заставляет платить налоги.
Вебинар стоит 2000 руб. Но тем, кто успеет записаться до 15 августа, даем 20% скидку.
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