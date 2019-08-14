Как не надо оптимизировать налоги

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал бизнесу «регуляторную гильотину», то есть сократить устаревшие требования к бизнесу и вообще снизить давление. Но все готовятся к обратному. Причем отмечают, что проверки станут агрессивнее. К тому же, власти говорят о смягчении контроля в неналоговых проверках. А фискалы будут по-прежнему давить так сильно, как только могут.

Чтобы не привлекать внимание налоговиков, отказывайтесь от старых схем оптимизации. Современные технологии помогают быстро выявлять обналичку и дробление. Лучше почистить грешки сейчас и снижать налоги в рамках правил.

Классическая обналичка

С однодневками сегодня работать крайне опасно. Даже если цепочка контрагентов длинная, налоговикам удается доказать схему. Если не сразу, то через год или два связь с однодневками вскроется.

Существуют законные заменители однодневок. К примеру:

перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей или заказчиков, реализацию которым можно проводить без НДС;

манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов).

Легальной альтернативой обналичиванию также является дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП. Через корпоративные карты, кредитные, дебетовые счета и накопительные счета можно выводить прибыль.

Тупое дробление

Опасно, если компания часто приближается к лимиту выручки.

Один из признаков дробления бизнеса, который привлекает налоговую – это неоднократное приближение организации, находящейся на упрощенной системе налогообложения, к предельным размерам выручки или количества работников.

Когда выручка подходит к предельной сумме, собственник открывает вторую компанию или ИП. Потом третью. При этом у компаний одно помещение, круг контрагентов, один склад.

Закрытие бизнеса каждые три года

Многие и сейчас верят, что, что налоговая выходит на выездную проверку раз в три года. Делают прибыль, используя все схемы сразу и без разбора. Это ошибка. Инспекторы не будут ждать три года, если уже видят схему. НДС сдают раз в квартал, АСК НДС-2 хорошо выявляет налоговые разрывы, ищет их выгодоприобретателя.

Если есть основания провести проверку, то придут и доначислят. Тем более, что сегодня суды широко привлекают к ответственности компаний-клонов проверенных налогоплательщиков. И новая компания платит по долгам старой как взаимозависимая структура.

Взаимозависимые сделки

Лучше, если сделки между компаниями группы носят эпизодический характер, то есть сведены к минимуму. Все внутригрупповые сделки, которые у вас есть, должны подкрепляться полноценным документооборотом.

Факт взаимозависимости не должен влиять на цену и условия расчетов между организациями, входящими в группу. Цены должны быть почти рыночными, условия сотрудничества взаимовыгодными.

Естественно надо свести к минимуму совместное использование имущества и ресурсов (сайт, единый ключ к системе Банк-клиент).

Оптимизировать зарплатные налоги надо по-новому

28 августа в 16-00 по мск мы проведем вебинар «Законные способы снизить зарплатные налоги».

Вебинар состоит из двух частей.

Купить вебинар за 1700 руб. вместо 2000 руб.

Расскажем:

Какие есть легальные способы снижения зарплатных налогов. Как правильно работать с самозанятыми для снижения налогооблагаемой базы. Как работать с ИП, чтобы договор партнёрства ФНС не переквалифицировала в трудовой договор. Как обучать сотрудников и не платить страховые взносы. Какую выгоду компания может извлечь из социальных выплат работникам Как сократить зарплатные налоги максимально? Спойлер: организовать производственный кооператив. Какая выгода от привлечения удалённых сотрудников? И как это влияет на зарплатные налоги

Во второй части вебинара расскажем, как бороться, если налоговая неправомерно заставляет платить налоги.