Первый компьютер в бухгалтерии

В своем Телеграм-канале «Переводчик с бухгалтерского» Алексей Иванов рассказывает о том, как выглядел и работал первый компьютер.

Механические устройства для вычислений использовали в бухгалтерии с конца 19-го века. Арифмометр, запатентованный Уильямом Берроузом в 1888 году, умел производить арифметические действия.

В начале 20 века табуляторы IBM уже могли записывать результаты вычислений на бумажных перфокартах — у устройств появилась память.

Но это были предшественники не компьютера, а, скорее, калькулятора.

Первым настоящим компьютером в бухгалтерии стал UNIVAC — УНИВерсальный Автоматический Компьютер. Весил этот красавчик около 30 тонн — вот он на фото

Еще бы: одних проводов в нем было около 200 миль, а всего деталей — 975000. UNIVAC хранил данные на магнитной ленте. Скорость считывания (она же скорость записи) — 20 тыс. символов в секунду. Я еще помню такой способ кодирования — в начале 1990-х у меня был ZX Spectrum, игры к которому записывались на аудиокассеты. В то время это уже был анахронизм, но в 1951 году, когда дебютировал UNIVAC, — огромный шаг вперед по сравнению с перфокартами.

UNIVAC не использовал какой-то язык программирования — их еще попросту не было. У него была клавиатура и принтер, но не было монитора. Печатные символы при вводе с клавиатуры преобразовывались в электрические импульсы для записи на магнитную ленту. Обратно: данные с магнитной ленты, преобразованные в электрические импульсы, запускали принтер. Ценители прекрасного по ссылке найдут шикарный рекламный проспект UNIVAC 1950-х годов.

В 1954 году General Electric приобрела его для автоматизации учета зарплаты на одном из своих заводов. С использованием компьютера расчет зарплаты стал занимать порядка 40 часов — очень круто для того времени. Кстати, сейчас мы начали свой проект роботизации учета в сервисе Genplace тоже именно с зарплаты. Объяснение простое — это по-прежнему один из самых сложных участков бухучета.

Затем чуду техники доверили контроль движения материалов, анализ бюджетов, балансировку производственной программы и статистический анализ продаж. Вскоре UNIVAC стали использовать для решения бухгалтерских задач страховщики (The Franklin Life lnsurance Company), железнодорожники (Chesapeake And Ohio Railway) и металлурги (U.S. Steel Corporation).

Всего до 1958 года выпустили 46 UNIVAC. Последний выключили в 1970 году.