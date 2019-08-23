«Ночной бухгалтер». Работодателям нужно будет содержать врачей?

На работодателей повесят еще одну обязанность.
Здраванутый образ жизни
На предприятиях появятся здравпункты. Их содержание ляжет на плечи работодателей — помогут, и то не факт, только небольшим компаниям.
Это очередная идея Минздрава. Что нужно будет делать врачу на производстве — цитируем предложения министерства:
1. Вести полицевой учет работников.
2. Организовывать диспансеризации.
3. Просвещать о том, что здоровым быть лучше, чем больным.
4. Ну, и при необходимости оказывать неотложную помощь.
Из всего этого действительно важным кажется только последнее.
Задавались вопросом, почему вывод денег популярен даже у «белого» бизнеса? Вы просто не сможете оплатить товар, если хотите его ввезти, а по предоплате никто работать не будет. Такова специфика российского сырого валютного законодательства. Как выводят деньги технически — можно почитать в авторском блоге «Фура на Владик». Там много полезных практических статей из мира бухгалтерии, налогов и банков. А также куча личного опыта и полезных лайфхаков.
Пугающие истории
На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома.
Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет.
Другая история мошенничества всероссийского масштаба: в банках и налоговых торгуют данными о ваших картах, счетах и компаниях.
Пятничное
Интересное: как выглядел первый компьютер в бухгалтерии.
Поразительное: налоговики проводят допросы в подъездах.
Ваша поразительная редакция